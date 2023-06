Renault Rafale, la nuova era dell’ammiraglia

Ammiraglia francese, Renault Rafale è una vettura ambiziosa, un Suv-coupé che punta a far breccia nel Segmento D, quello delle ’grandi’ di lusso. Completa un trio speciale con Austral e il nuovo Espace.

Alza l’asticella, Rafale, che è il nome di un vento e significa ’raffica’, richiama due aerei, un velivolo da competizione della Caudron-Renault degli anni Trenta e l’attuale caccia di prima linea dell’aviazione militare francese e di quella della marina.

Lungo 4,71 metri propone il nuovo corso di stile di Gilles Vidal, il capo del design Renault. Suv-coupé, ruote alte e tetto basso, per essere filante e ispirerà altri modelli.

Rafale punta a interni che si differenziano dalle altre Renault e offre su un piacere di guida speciale.

Le forme scolpite si alternano con tocchi distintivi, quali il tettuccio in vetro opacizzante, 1,47 metri per 1,12, che può essere trasparente o oscurato anche in parte, in quattro posizioni. Sottile, regala anche 3 centimetri di spazio in più sopra la testa, in grado di respingere o trattenere calore, a seconda delle condizioni.

In abitacolo spiccano i sedili sportivi, rivestiti in Alcantara riciclata al 61%, dove nell’allestimento sportivo Esprit Alpine c’è anche il logo luminoso che accoglie i passeggeri.

Rafale, le caratteristiche

Il passo di 2,74 metri promette una buona abitabilità. Spicca il bracciolo posteriore, dotato di due prese USB, vani portaoggetti per tablet e smartphone e due supporti pieghevoli per fissare i device.

La plancia di Renault Rafale esibisce due display digitali, uniti a forma di ’elle’, orientati verso il guidatore. La strumentazione presenta uno schermo da 12,3”, mentre il comparto multimedia, con software basato Android Automotive 12, offre uno schermo verticale da 12”.

A richiesta un head-up display avanzato da 9,3”, ispirato al mondo dell’aviazione.

L’offerta di sistemi di assistenza alla fguida arriva fino a 32 ADAS. Rafale nasce sulla piattaforma CMF-CD del Gruppo, con carreggiate più larghe di 4 centimetri rispetto a Espace, rispetto al quale è più basso, 1,61 m contro 1,64.

Più agile, la versione standard è quella col sistema ibrido da 200 cavalli. Motore 1.2 a benzina, da 130 cv, abbinato a due propulsori elettrici e cambio multimode con innesto a denti, senza frizione.

Accreditato di un consumo medio di 4,7 litri/100 km, in grado di arrivare a una autonomia di 1.100 km con un pieno di benzina.

Un plus è il sistema a quattro ruote sterzanti 4Contro Advanced che regala maggiore maneggevolezza in manovra e agilità e dinamicità a media ed alta velocità.

La versione di punta sarà E-Tech 4×4 300 cv, versione ibrida plug-in, sempre col 1.2 a benzina, ma con batteria ricaricabile e più potente con quattro ruote motrici e sterzanti e settaggi dedicati del telaio, arriverà a fine 2024.

Assemblato nello stabilimento di Palencia, la versione full hybrid 200 cv arriverà nelle primavera 2024, la ibrida plug-in qualche mese più tardi.

