RCA Auto, prezzi stabili e risparmio con la comparazione

Il premio RCA auto mostra segnali di stabilizzazione. Dopo due anni di aumenti, la crescita rallenta nel 2024. Segugio.it, portale di comparazione assicurativa, analizza l’andamento dei prezzi. Il premio medio annuale, dopo aver registrato un +9,1% nel 2022 e un +24,7% nel 2023, cresce solo dell’1,5% nel 2024.

RCA, andamento regionale e risparmio potenziale

L’andamento regionale del premio RCA è diversificato. Alcune regioni, come il Lazio (+6,3%), la Valle d’Aosta (+5,8%) e il Friuli (+4,9%), registrano un aumento. Altre, come il Molise (-10,7%), l’Abruzzo, la Sicilia, la Calabria e le Marche, mostrano un calo.

La crescita del premio medio RCA ha spinto gli italiani a confrontare le tariffe. Il tasso di cambio compagnia è aumentato del 47% dal 2021. Tuttavia, si attesta su livelli bassi (16,9%). L’Osservatorio assicurativo di Segugio.it rileva che oltre la metà dei consumatori potrebbe risparmiare tra il 25% e il 50% del premio RCA utilizzando la comparazione.

Comparazione: strumento per il risparmio

Per contrastare gli aumenti, i consumatori devono ricercare le migliori opportunità . Comparatori come Segugio.it permettono di confrontare le offerte e scegliere la polizza più conveniente. La comparazione è uno strumento fondamentale per ottenere un risparmio significativo sul premio.

Ultima modifica: 13 Gennaio 2025