Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, in arrivo una special one

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, è in arrivo un modello speciale, opera della nota carrozzeria milanese, storica autrice di capolavori nel segno del Biscione.

Per ora ci sono il nome e una anteprima grafica, ma bastano per sognare. Giulia SWB Zagato dovrebbe essere presentata nel 2023, proprio 60 anni dopo l’esordio della mitica Giulia TZ1 a Monza, sotto vedete la galleria dal Museo Storico Alfa Romeo, con la coda tipica dell’atelier.

Stile speciale con Zagato

Infatti SWB sta per Short Wheel Base, ovvero passo corto. La coda tronca è stata anticipata da un profilo a led, che riprende il retaggio storico in chiave moderna. In Rosso Alfa, ovviamente.

Passo più corto rispetto probabilmente a Giulia Quadrifoglio e a Giulia GTA. La fuoriserie dovrebbe quindi esibire il V6 di 2.9 litri, che sui modello della Casa arriva fino a una potenza di 540 cavalli. Abbinato a uno stile molto più estremo, che Zagato ha realizzato col beneplacito di Alfa Romeo.

Non si tratta della supersportiva prospettata da Jean-Philippe Imparato. Quello è un altro progetto interno al Marchio, che dovrebbe essere deciso entro marzo 2023. Alfa Romeo Giulia SWB Zagato invece dovrebbe vedere la luce qualche mese prima. Con grandi emozioni.

