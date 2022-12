La metamorfosi di Alfa Romeo dal 2024 al 2027

Alfa Romeo dal 2027 produrrà solo auto elettriche, questo almeno per il mercato Europeo. Il piano è chiaro, e soprattutto approvato, la Casa del Biscione non torna più indietro. Una metamorfosi clamorosa.

Entrato nella elettrificazione con Tonale Hybrid (qui la prova di QN Motori), fatto il secondo passo con la versione plug-in, ricaricabile alla spina, il Marchio del Cuore Sportivo guarda al futuro prossimo.

La prima Alfa Romeo concepita interamente sotto l’egida di Stellantis arriverà nel 2024. L’unica certezza … è che il nome non sarà Brennero.

Ci sono in ogni modo molti dettagli che anticipano le caratteristiche del modello destinato a raccogliere l’eredita di MiTo, fuori produzione di fine 2018, e in parte anche di Giulietta.

La metamorfosi elettrica

Nel 2024 arriverà la prima Alfa Romeo elettrica, quasi certamente anche in versione full hybrid (Tonale è mild hybrid e plug-in hybrid). Sarà una Segmento B, lunga tra 4,2 e 4,3 metri.

Un Suv, come Jeep Avenger, realizzato sulla piattaforma STLA Small. Che nel 2025 dovrebbe essere seguita dalla prima Alfa Romeo esclusivamente elettrica. Dovrebbe trattarsi si una sportiva. Per il grande salto, che si completerà nel 2027 per tutti i modelli.

Ultima modifica: 8 Dicembre 2022