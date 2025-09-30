Ferrari F40 trionfa al Festival Car 2025 di Revigliasco

Revigliasco Torinese ha trasformato le proprie vie in un museo a cielo aperto. Domenica 28 settembre, piÃ¹ di 5.000 visitatori hanno partecipato alla quarta edizione del Concorso dâ€™Eleganza Festival Car, che ha riunito oltre 80 automobili di pregio provenienti da tutto il mondo.

Il titolo piÃ¹ ambito di Festival Car 2025, il Best of Show, Ã¨ stato conquistato dalla Ferrari F40

L’icona degli anni â€™80 che ha catturato lâ€™attenzione della giuria e del pubblico. A realizzare il trofeo sono stati Giugiaro Architettura e Alcantara.

Â«Abbiamo visto un parterre straordinario, con auto che rappresentano epoche e filosofie progettuali molto diverse tra loroÂ», ha dichiarato Federico Ferrero, presidente di giuria. Â«La Ferrari F40 ha saputo imporsi perchÃ© incarna il perfetto equilibrio tra innovazione tecnica ed emozione senza tempoÂ».

Il concorso, riconosciuto Premiere Event FIVA, ha assegnato premi a modelli che hanno segnato epoche differenti. Tra i piÃ¹ applauditi, la Maserati A6G Frua Spyder, la Lancia Flaminia Super Sport Zagato, la Porsche 911 Turbo 3.3 e la Lancia Fulvia HF 1600 Fanalone.

Il pubblico ha potuto ripercorrere un secolo di design e ingegno. La rarissima Lurani Nibbio, giÃ vincitrice della Coppa dâ€™Oro a Villa dâ€™Este 2017, ha rappresentato la sezione piÃ¹ storica, mentre la Automobili Mignatta Rina, barchetta in fibra di carbonio con motore V8 da 500 cavalli, ha offerto uno sguardo sulle produzioni piÃ¹ esclusive e limitate.

A Festival Car 2025 presenti icone internazionali come la Ford Mustang Sportsroof 1970, lâ€™AC Cobra 427, la BMW Z8 Roadster e numerose Porsche 911 Cabriolet. A impreziosire il parterre anche prototipi e concept car, tra cui la Ferrari Mythos, la Pagani Alisea e la Aston Martin Twenty Twenty.

Il Tour dâ€™Elegance ha portato il convoglio dal Castello Reale di Moncalieri, Patrimonio UNESCO, fino al cuore di Revigliasco, tra musica, street food e iniziative solidali. In questa cornice Ã¨ stata svelata la Microlino â€˜55 Edition, anteprima mondiale che ha unito design contemporaneo e attenzione alla sostenibilitÃ .

Il riconoscimento internazionale Ã¨ arrivato con lâ€™ingresso ufficiale del Festival Car nel calendario Premiere Event FIVA. Durante la cerimonia, il FIVA Steward cipriota George Ioannides ha consegnato a Ferrero lo Spirit of FIVA Award, sottolineando la qualitÃ dellâ€™organizzazione e la selezione accurata delle auto.

Â«Il Festival Car Ã¨ ormai un appuntamento che unisce collezionisti, appassionati e istituzioniÂ», ha osservato Ferrero. Â«La risposta del pubblico e il riconoscimento della FIVA confermano la forza di un format che mette insieme cultura, design e territorioÂ».

Il borgo di Revigliasco si Ã¨ cosÃ¬ confermato cornice ideale di Festival Car 2025, trasformandosi in salotto internazionale dellâ€™automobile e ribadendo la vocazione di un evento capace di fondere storia e innovazione in unâ€™esperienza accessibile a tutti.

Ultima modifica: 30 Settembre 2025