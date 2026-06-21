Festival Car 2026, icone Lancia e grandi novitÃ  a Torino

Il panorama del motorismo storico accoglie la quinta edizione del Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car, in calendario nei giorni 26 e 27 settembre 2026. L’inedito schema operativo estende le attivitÃ sull’intero fine settimana, raddoppiando l’offerta culturale per i partecipanti ed i numerosi spettatori presenti.
La manifestazione piemontese entra ufficialmente nel prestigioso calendario globale FIVA, ottenendo pure il significativo riconoscimento denominato Spirit of FIVA. L’apertura ufficiale avverrÃ sabato presso il polo storico di Santena, unendo idealmente le bellezze paesaggistiche alla memoria meccanica.
Esclusive esperienze tra le Langhe e Santena
Il programma del sabato prevede un trasferimento privato verso le colline delle Langhe ed una visita guidata alla Fondazione Macaluso. Le storiche scuderie del maniero ospiteranno un aperitivo serale, anticipando il successivo ricevimento ufficiale riservato agli invitati. La lussuosa cena di gala prenderÃ vita all’interno della storica Sala Diplomatica del Castello Cavour, massimizzando il prestigio dell’accoglienza piemontese.
Sfilate storiche e celebrazioni Lancia
La domenica mattina si aprirÃ con l’atteso Tour d’Elegance, la cui partenza avverrÃ nel Parco del Castello Cavour. I rari autoveicoli attraverseranno i comuni di Cambiano e Pecetto, giungendo infine nel borgo collinare di Revigliasco Torinese. La scorta stradale verrÃ garantita dal personale della Polizia di Stato, assistito da una rappresentanza dei Vigili del Fuoco.
Il fulcro delle celebrazioni riguarderÃ i 120 anni dello storico Marchio Lancia, omaggiato tramite un manifesto d’autore. Il Centro Stile Pininfarina ha concepito una locandina artistica raffigurante tre modelli iconici reperiti direttamente nell’Heritage Hub di Torino. I soggetti scelti sono la Artena del 1931, la Aurelia B20 GT del 1951 e la Aurelia B24 datata 1955.
Giuria internazionale e modelli rari
Un comitato tecnico composto da designer ed esperti valuterÃ i modelli costruiti fino all’anno 1996. Le vetture prodotte nel periodo successivo concorreranno nella specifica e differente classe denominata Youngtimer. Il trofeo principale Best of Show consisterÃ nell’opera scultorea battezzata The Ascent, opera di Giugiaro Architettura. Il pubblico potrÃ ammirare la nuova Ypsilon Rally2 HF insieme a rari prototipi firmati da Italdesign. Saranno visibili la Honda NSX Tribute, la Nissan GT-R50 e la Zerouno CoupÃ©, oltre al concept Rapida dello IED. Parteciperanno ufficialmente i costruttori Alfa Romeo, FIAT e Maserati, esponendo modelli storici come la Duetto. Tra le supercar sportive risaltano splendidi esemplari Ferrari quali la Testarossa Spider e la Amalfi Spider.
Festival Car 2026,Â le parole del Direttore della Fondazione Cavour, Marco Fasano:
“La Fondazione Cavour con grande piacere accoglie per la prima volta il Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car nel Polo cavouriano di Santena. La valorizzazione del Memoriale dedicato a Camillo Benso di Cavour, della Tomba, del Parco e delle scuderie Ã¨ uno degli scopi statutari della Fondazione Cavour”.
“Il Presidente Marco Boglione, fin dall’inizio del suo mandato, ha voluto aggiungere anche il ricordo, la promozione e la valorizzazione del concetto di UnitÃ d’Italia come valore fondante del nostro Paese. Ma perseguire questi obiettivi significa anche raccontare il valore straordinario delle eccellenze italiane, frutto di secoli di storia, che coniugano perfettamente l’aspetto artigianale e artistico con processi di produzione piÃ¹ ampi in una combinazione che tutto il mondo apprezza e ci invidia”.
“La manifestazione, organizzata da Festival Car, giunta alla V Edizione, va in questa direzione abbinando il concetto di eccellenza peraltro non solo italiana ad un respiro internazionale che ricorda a tutti l’importanza del settore automobilistica per questo territorio, partendo dai fasti del passato e proiettandolo in un’ottica futura assolutamente rimarcabile”
Festival Car 2026, le parole dell’Head of Heritage Hub Italy, Roberto Giolito:
“Festival Car si conferma un appuntamento di grande valore culturale, capace di raccontare l’automobile non soltanto come oggetto di design e innovazione, ma come patrimonio storico da preservare e condividere. Questa visione Ã¨ profondamente in sintonia con la missione dell’Heritage Hub di Torino, luogo in cui custodiamo e valorizziamo una parte fondamentale della storia dell’automobile italiana, mettendo in dialogo passato, presente e futuro”.
“La quinta edizione del Festival assume un significato ancora piÃ¹ speciale grazie alle celebrazioni dei 120 anni di Lancia, un marchio che ha contribuito in modo determinante all’evoluzione della tecnica, dello stile e della cultura automobilistica internazionale. Ripercorrere la straordinaria ereditÃ di Lancia significa rendere omaggio a una tradizione di eccellenza che continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e professionisti del settore”.
“Manifestazioni come Festival Car svolgono un ruolo prezioso perchÃ© permettono di far vivere questo patrimonio fuori dai musei e dagli archivi, riportandolo sulle strade e nei luoghi che ne hanno accompagnato la storia. In un territorio come quello piemontese, culla dell’industria automobilistica italiana, il dialogo tra le vetture d’epoca, il paesaggio, l’arte e la memoria collettiva diventa un’esperienza unica, capace di trasmettere alle nuove generazioni il valore culturale e umano racchiuso in ogni automobile storica”
Festival Car 2026, le parole dell’AD di Pininfarina, Paolo DellachÃ :
“Siamo orgogliosi di unirci con questa locandina alle celebrazioni di un anniversario cosi importante per Lancia. I nostri designer hanno scelto uno stile modernista: un approccio dal carattere romantico, che trasforma un’ispirazione apparentemente rÃ©tro in una visione proiettata verso il futuro. Le tre vetture, autentici capolavori anche per il loro design Pininfarina, esprimono il valore profondo della collaborazione tra Lancia e Pininfarina, raccontando eleganza e una bellezza senza tempo“.
“Con i suoi pattern tassellati, pensati per suggerire dinamismo e movimento, e con colori che trasmettono una rinnovata energia, la locandina porta con sÃ© una ventata di ottimismo e uno sguardo verso ciÃ² che verrÃ . Il fatto che si tratti di modelli cosÃ¬ iconici li rende immediatamente riconoscibili: la Artena guida idealmente il gruppo, lasciando intravedere, dietro la Aurelia rossa, la possibilitÃ di un nuovo capolavoro. Ãˆ il nostro augurio per questo importante anniversario del marchio”Â
Festival Car 2026, le parole dell’ideatore e organizzatore dell’evento, Federico Ferrero:
“Giungere alla quinta edizione del Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car Ã¨ un traguardo che ci riempie di orgoglio. Tutto Ã¨ partito da un’idea precisa: non volevamo organizzare un semplice raduno, ma la nostra volontÃ era quella di creare un vero e proprio palcoscenico per la bellezza. Oggi possiamo dire di non essere piÃ¹ “l’evento nuovo”, ma un appuntamento fisso, una tradizione che si rinnova e che ha saputo crescere consolidando il suo profilo internazionale”.
“Quest’anno su quel palcoscenico celebriamo un connubio esclusivo tra motori e memoria nazionale. Far partire le vetture, per la prima volta in assoluto, all’interno del maestoso Parco all’inglese del Castello Cavour di Santena non Ã¨ solo una scelta scenografica: Ã¨ un avvio solenne in un luogo iconico, che lega sempre di piÃ¹ il nostro spirito al territorio piemontese”.
“Veder sfilare i capolavori del design tra i sentieri secolari dove lo statista amava rifugiarsi sarÃ un’emozione indescrivibile. Se a questo uniamo la celebrazione dei 120 anni di Lancia con un’opera d’arte inedita firmata da Pininfarina e dal suo Centro Stile, offriamo davvero un luogo dove storia, arte e la nostra “passione irrazionale” per l’automobile diventano una cosa sola”.
“Ma ci tengo a sottolineare un aspect fondamentale: il Festival Car non vuole essere il concorso della nostalgia. Noi non usiamo queste automobili per tornare indietro nel tempo. Le riportiamo sulle strade del nostro territorio per uno scopo ben preciso: ricordare a noi stessi chi siamo.
“Celebrare questa nostra storia straordinaria Ã¨ un dovere che abbiamo verso il nostro futuro, perchÃ© serve a ricordarci che l’audacia e il talento che hanno reso grande questa terra scorrono ancora qui. Noi celebriamo l’eccellenza del nostro passato perchÃ© Ã¨ l’unica base solida su cui possiamo continuare a costruire l’eccellenza di domani”.
Le 5 cose da sapere su Festival Car 2026
- Il Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car si svolge nei giorni 26 e 27 settembre 2026.
- La manifestazione ottiene il prestigioso inserimento ufficiale nel calendario internazionale FIVA.
- L’edizione celebra i 120 anni di Lancia esponendo tre storiche icone della collezione Heritage.
- Il Tour d’Elegance domenicale partirÃ eccezionalmente dall’antico Parco del Castello Cavour.
- Il trofeo Best of Show denominato The Ascent viene disegnato da Giugiaro Architettura.
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Ultima modifica: 21 Giugno 2026