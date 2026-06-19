Volvo EX60, il record da 810 km che sfida Pietro Mennea

di Giuseppe Tassi

Lo stadio dei Marmi intitolato al grande Pietro Mennea. Volvo sceglie una cornice straordinaria ed evocativa per mostrare al pubblico di Roma la nuova EX60 nelle versioni berlina e Cross Country.

Una grande cupola luminosa, che somiglia alla Terra in continuo movimento, e poi ballerini e performer sospesi ad aste altissime sembrano percorsi da un brivido elettrico. Preparano, a ritmi di musica martellante, il momento della reveal, quando cadono i veli della grande cupola e appaiono le ultime creature di Volvo.

Una suggestione forte come le parole di Michele Crisci, presidente e ad di Volvo Italia.

L’accostamento fra Pietro Mennea e la rivoluzionaria EX60 viene naturale, rievocando la leggendaria impresa del campione di Barletta: il record del mondo dei duecento metri realizzato alle Universiadi di CittÃ del Messico il 12 settembre 1979.

Quel 19.72 rimasto scolpito nella storia dell’atletica, e imbattuto fino al 1996, Ã¨ una prodezza tecnica e umana che cambia le regole del gioco e proietta l’uomo verso il futuro.

L’altitudine di CittÃ del Messico (oltre 2 mila metri) l’aria rarefatta, la necessitÃ di calibrare lo sforzo metro dopo metro, sotto l’abile guida del ‘santone’ Vittori, consentono a Pietro il grande di scrivere una pagina di leggenda, di spostare piÃ¹ avanti la soglia delle prestazioni velocistiche dell’uomo.

Volvo EX60, numeri speciali

Qui nasce il parallelo con la Volvo EX60 impegnata, come Mennea, a cambiare le regole del gioco, a garantire all’auto elettrica una nuova frontiera.

Per lei parlano le cifre: tecnologia 800 Volt, 810 km di autonomia, 10 minuti (il tempo per una pausa caffÃ¨) per ricaricare 340 km di autonomia e poi l’Intelligenza Artificiale integrata con Gemini di Google per dialogare davvero con l’auto.

Anche Pietro Mennea riconoscerebbe in un gioiello del genere la scintilla del futuro che lo ha spinto verso le sue imprese piÃ¹ grandi.

La Freccia di Barletta, il fachiro della fatica e dell’applicazione apprezzerebbe anche l’intesa raggiunta fra Volvo e l’ad di Sport e Salute Diego Nepi Moliners per una partnership negli ottanta eventi Illumina previsti nei prossimi mesi in tutta Italia.

Un progetto ambizioso che mira a riqualificare gli spazi urbani in tutto il Paese, trasformando aree aperte e playground in vere e proprie piazze di aggregazione. Anche Pietruzzo avrebbe applaudito.

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Ultima modifica: 19 Giugno 2026