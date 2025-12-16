Il Salone Auto Torino 2026 si svolgerà dall’11 al 13 settembre

Il Salone Auto Torino tornerà a popolare la città dall’11 al 13 settembre 2026. L’evento sarà gratuito per il pubblico.

Tutta la manifestazione si svolgerà interamente all’aperto. Gli stand dei Costruttori saranno disposti tra vie e piazze nel cuore cittadino. La presentazione ufficiale si è tenuta presso il Museo Nazionale dell’Automobile (MAUTO).

L’apertura e il lusso esclusivo

L’anteprima del Salone ha visto il debutto di una BMW Skytop. L’automobile è una delle più esclusive mai costruite dalla Casa. L’esemplare è stato assemblato a mano in soli cinquanta unità. La Skytop resterà in esposizione al MAUTO fino al 30 marzo 2026.

L’ultima edizione ha confermato la rilevanza della rassegna piemontese. Il Salone si è consolidato tra i principali appuntamenti europei dell’automotive. L’edizione 2025 coinvolse oltre cinquanta Marchi. Attirò mezzo milione di visitatori. La manifestazione generò 5 milioni di euro di indotto sul territorio.

L’evento beneficia del sostegno della Regione Piemonte. Si aggiunge pure l’appoggio di Vehicle Valley Piemonte. L’ecosistema regionale è un riferimento industriale. Raggruppa aziende con alto contenuto tecnologico e progettuale.

Andrea Tronzano, Assessore Regione Piemonte, ha affermato: “La Regione sostiene questo appuntamento perché genera valore per l’economia locale, rafforza la filiera dell’automotive e consolida il posizionamento internazionale del nostro territorio. Il Salone è anche un’opportunità per avvicinare i giovani al mondo dell’auto, aiutarli a viverlo da protagonisti e a scoprirne il potenziale in termini di lavoro, innovazione e sviluppo tecnologico”.

Test drive, affari e il giorno BtoB

Il format distintivo del Salone 2026 è confermato. Prevede esposizioni statiche in centro. Torneranno i test drive su strade aperte al traffico. I test drive sono fondamentali per l’identità dell’evento. Permettono al pubblico di sperimentare nuove tecnologie. Favoriscono una scelta d’acquisto consapevole. Contribuiscono al naturale ricambio del parco auto.

Il Salone invita i Costruttori a proporre offerte dedicate. Vengono richieste condizioni vantaggiose e sconti riservati. Per la prima volta il pubblico potrà firmare pre-contratti. La formalizzazione avverrà in seguito presso le concessionarie.

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino, ha sottolineato: “I test drive sono uno strumento centrale per il Salone Auto Torino perché permette alle persone di conoscere davvero le auto, senza filtri e in condizioni reali. Provare tutte le motorizzazioni, comprendere le nuove tecnologie e valutarne l’utilizzo quotidiano è fondamentale per orientare scelte d’acquisto consapevoli. Attraverso le offerte dedicate alla manifestazione, il Salone può inoltre favorire il rinnovamento del parco auto, accompagnando i cittadini verso veicoli più moderni, efficienti e sostenibili. È un passaggio concreto, che unisce esperienza, responsabilità e futuro della mobilità”.

Una grande novità è la giornata BtoB. Il 10 settembre 2026 sarà dedicato interamente al business. Sarà un evento di networking strutturato. Favorirà l’incontro tra Costruttori e aziende italiane specializzate.

Apertura all’Asia e il design del TADA

Il Salone è un ponte d’ingresso in Europa per i Costruttori cinesi. Nel 2025 parteciparono diciassette Marchi asiatici. La loro presenza è destinata ad espandersi ulteriormente nel 2026. È stata annunciata una partnership strategica. Coinvolge il Salone e Autohome, il principale portale online cinese. La collaborazione mira ad ampliare i legami commerciali.

Tornerà il TADA, Torino Automotive Design Award. Il premio valorizza l’innovazione stilistica dei Costruttori cinesi. La cerimonia si terrà l’11 settembre. L’edizione 2026 introduce la categoria Most Performance Car. Verrà assegnata in collaborazione con Autohome. L’altra novità è la International Concept Car. Il premio è aperto a tutti i Costruttori mondiali. La giuria includerà designer di centri stile italiani come Pininfarina e Italdesign. La International Concept Car sarà giudicata dai giornalisti del China Car of the Year (CCOY).

È stato preannunciato il ritorno della Collezione ASI Bertone. La raccolta sarà esposta all’Heritage Hub di Stellantis. L’ASI esporrà alcuni esemplari allo stand del Salone. La collezione documenta sei decenni di evoluzione stilistica made in Torino.

Michela Favaro, Vicesindaca di Torino, ha affermato: “Torino è la capitale dell’auto italiana. Lo è per storia, per vocazione, per competenze diffuse che si possono trovare sul territorio. È naturale, quindi, che un evento internazionale tanto importante come il Salone dell’Auto cresca di anno in anno proprio nella nostra città, pronto a cogliere le sfide che un mercato in rapida evoluzione come quello dell’automotive si trova davanti. La risposta del pubblico, sempre più numeroso, insieme alla capacità di coinvolgere player di mercati nuovi e in rapida esposizione, rendono questo appuntamento un valore aggiunto per gli appassionati, per le imprese e per gli addetti al settore”.

Le 5 cose da sapere

Il Salone Auto Torino si svolgerà dall’11 al 13 settembre 2026. Sarà un evento completamente all’aperto e gratuito per il pubblico. L’anteprima del Salone ha presentato la BMW Skytop. È un’automobile esclusiva, prodotta in soli cinquanta esemplari. Il format prevede test drive su strade cittadine. I Costruttori sono invitati a proporre offerte commerciali. Il pubblico potrà firmare pre-contratti per la prima volta. Il 10 settembre 2026 sarà una giornata interamente BtoB. Un evento riservato alle imprese della filiera automobilistica. Tornerà il TADA. Introdurrà le nuove categorie Most Performance Car e International Concept Car. Inoltre, la Collezione ASI Bertone tornerà a Torino, esposta all’Heritage Hub.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 16 Dicembre 2025