Salone Auto Torino 2025, 50 Marchi presenti. Le informazioni utili

L’appuntamento con l’eccellenza automobilistica italiana si rinnova a Torino nel settembre del 2025, presentando un evento di portata internazionale che trasforma il cuore della cittÃ in un palcoscenico dinamico. Salone Auto Torino 2025 promette di offrire al pubblico una panoramica completa sulle piÃ¹ recenti innovazioni e sui modelli futuri dell’industria.

L’iniziativa conferma la sua natura accessibile, mantenendo l’ingresso completamente gratuito, una scelta che facilita la partecipazione di un vasto numero di appassionati e curiosi. L’orario prolungato, dalle 9 alle 19, consente a tutti di immergersi nell’atmosfera dell’evento con tranquillitÃ .

Le zone espositive principali si estendono attraverso luoghi simbolo della cittÃ piemontese, includendo la suggestiva Piazza Castello, la raffinata Piazzetta Reale e gli affascinanti Giardini dei Musei Reali.

La disposizione degli stand permette ai visitatori di scoprire facilmente le diverse proposte, con l’aiuto di una mappa digitale scaricabile dal sito ufficiale e disponibile su numerosi infototem disseminati per la cittÃ . L’accessibilitÃ all’evento Ã¨ garantita da due ingressi principali situati strategicamente, uno in Piazza Castello e l’altro in Viale Primo Maggio, adiacente ai Giardini dei Musei Reali.

I protagonisti dell’Automotive e oltre

L’edizione 2025 del Salone Auto Torino si distingue per la partecipazione di oltre 50 Costruttori automobilistici, configurandosi quale punto di riferimento per l’intero settore.

La lista dei Marchi coinvolti abbraccia un ampio spettro dell’universo automobilistico, spaziando da icone del lusso e della sportivitÃ come Ferrari, Lamborghini e Maserati, a Costruttori generalisti e a quelli emergenti nel segmento elettrico.

Tra i nomi di spicco si annoverano Abarth, Alfa Romeo, BMW, BYD, CitroÃ«n, DFSK, DR, DS, Fiat, Geely, Hyundai, Jaecoo, Jeep, KIA, Lancia, Leapmotor, Lotus, Mazda, Mercedes-Benz, Omoda, Opel, Peugeot, Polestar, Renault, Suzuki, SWM, Tesla e Voyah.

Accanto alle Case automobilistiche, Salone Auto Torino accoglierÃ numerosi centri stile rinomati, come Dallara, GFG Style, Italdesign e Pininfarina, che presenteranno le loro creazioni piÃ¹ innovative. Numerose altre realtÃ arricchiranno l’offerta espositiva: dall’ACI Torino ad Allianz Direct, da Arexons all’ASI Automotoclub Storico Italiano.

Saranno presenti anche le forze armate, quali i Carabinieri, l’Esercito Italiano e la Guardia di Finanza, insieme a istituzioni educative come IED Torino, IAAD Torino e il Politecnico di Torino. Importanti realtÃ media e associazioni di settore completeranno il quadro dei partecipanti, offrendo una visione a 360 gradi del mondo dei motori.

Un’esperienza oltre l’automobile

Il Salone Auto Torino 2025 non si limita a un’esposizione di auto, ma propone un’esperienza ampliata che valorizza il territorio e la cultura piemontese. I visitatori potranno beneficiare del “Pass Convenzioni Salone Auto Torino“, scaricabile dal sito internet, che offre sconti e promozioni significative.

Un bonus di 20 euro sarÃ disponibile per gli utenti che utilizzeranno l’iniziativa MaaS ToMove tramite le app Urbi o Wetaxi, facilitando gli spostamenti con mezzi pubblici GTT, taxi, monopattini, e-bike e scooter. Inoltre, Enjoy fornirÃ tariffe agevolate per i noleggi auto, migliorando l’accessibilitÃ all’evento e la mobilitÃ urbana.

Il Pass Convenzioni estende i suoi vantaggi anche al settore culturale e turistico, offrendo accesso a musei di prim’ordine quali il Museo Nazionale dellâ€™Automobile, il Museo Egizio e il Museo Nazionale del Cinema. Sono previsti sconti anche per la Pinacoteca Agnelli, la Palazzina di Caccia di Stupinigi e i Musei Reali, oltre a una serie di altri siti storici e artistici.

Per quanto concerne l’ospitalitÃ , hotel partner come BWH Hotels Italia & Malta e Starhotels Majestic garantiranno tariffe convenienti. L’intrattenimento sarÃ curato da Turismo Torino e Provincia, Somewhere Tours e City Sightseeing Torino, con tour guidati ed esperienze urbane esclusive. La gastronomia locale e lo shopping, con sconti dedicati, completeranno un’offerta pensata per ogni esigenza del visitatore.

Informazioni chiave Salone Auto Torino 2025

L’evento si terrÃ dal 26 al 28 settembre 2025, con orario di apertura dalle 9 alle 19. L’ingresso Ã¨ libero e gratuito per tutti i visitatori. Le aree espositive si trovano tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali, con accesso principale da Piazza Castello e Viale Primo Maggio.

Per raggiungere il Salone Auto Torino:

In treno : Dalla stazione di Torino Porta Nuova, circa 15 minuti a piedi o con mezzi GTT. Da Torino Porta Susa, circa 20 minuti a piedi o 10 minuti con mezzi GTT.

: Dalla stazione di Torino Porta Nuova, circa 15 minuti a piedi o con mezzi GTT. Da Torino Porta Susa, circa 20 minuti a piedi o 10 minuti con mezzi GTT. In aereo : Dallâ€™Aeroporto di Torino Caselle, si puÃ² optare per il treno diretto a Torino Porta Susa (35 minuti), la navetta SADEM (45 minuti) o taxi/NCC (30-40 minuti).

: Dallâ€™Aeroporto di Torino Caselle, si puÃ² optare per il treno diretto a Torino Porta Susa (35 minuti), la navetta SADEM (45 minuti) o taxi/NCC (30-40 minuti). In auto: Parcheggi centrali disponibili con tariffe medie di 2,50 euro l’ora o 25 euro al giorno. Esempi includono Roma-San Carlo-Castello (3 minuti a piedi), Vittorio Veneto (7 minuti a piedi) e Valdo Fusi (10 minuti a piedi). Parcheggi di interscambio, con tariffe tra 5 e 7 euro al giorno, offrono collegamenti con metropolitana e bus per il centro, come Caio Mario e Lingotto.

Oltre 50 Costruttori automobilistici e numerosi partner istituzionali, tra cui Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Piemonte e CittÃ di Torino, supportano la manifestazione, consolidandone il prestigio nel panorama automobilistico italiano.

