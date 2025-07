Torino 2025 plasma il futuro dell’auto, 40 Marchi presenti

Torino si prepara ad accogliere il Salone Auto 2025, evento che promette di ridefinire il paesaggio automobilistico italiano. Oltre 40 marchi del settore parteciperanno. Attesi 500.000 spettatori dalla organizzazione.

La città piemontese si afferma quale un hub strategico per la mobilità contemporanea. Dal 26 al 28 settembre, il cuore di Torino si trasformerà in una vasta esposizione urbana. Un crocevia per professionisti e innovatori.

Le strade e le piazze della città saranno animate da una varietà di creazioni. Aziende presenteranno proprie vetture, concept car avveniristiche, installazioni d’avanguardia e prototipi. Si terranno dibattiti, occasioni di test drive ed esposizioni tematiche. Incontri per lo scambio tra professionisti completeranno l’offerta.

L’esperienza unica del Salone: design e mobilità

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Salone Auto Torino rafforza la propria identità. Una piattaforma unisce linguaggio culturale e visione industriale. Il formato, concepito per ampia diffusione e accesso libero, prevede confronto tecnico e networking professionale.

Presentazioni aperte al pubblico e workshop verticali completeranno l’offerta. Torino si propone come il luogo ideale per chi opera nel design automobilistico. La città è anche riferimento per la mobilità sostenibile e lo sviluppo di servizi e tecnologie innovative.

L’edizione 2025 introduce cambiamenti al proprio formato. Un perimetro espositivo più concentrato è stato delineato. Questa nuova configurazione consentirà ai visitatori un’esperienza unica. Le meraviglie dell’industria automobilistica si uniranno alle ricchezze architettoniche di Torino.

Nuove vetture e nuove prospettive

Le più recenti vetture, prototipi e supercar troveranno spazio in luoghi suggestivi. Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali saranno le vetrine. Il carattere libero e l’esposizione all’aperto distinguono la manifestazione. Un orario prolungato, dalle 9 alle 19, è previsto.

La formula predilige l’interazione diretta con il pubblico. Ciò avverrà nella versione espositiva e per le prove su strada. L’approccio ha ottenuto successo crescente. Un numero elevato di costruttori automobilistici prenotano spazi. Un aumento significativo degli espositori è atteso.

Il calendario degli appuntamenti del Salone Auto Torino si apre venerdì 26 settembre alle ore 10. L’inaugurazione vedrà la presenza di Andrea Levy, Presidente dell’evento. Federica Masolin, giornalista sportiva di Sky e madrina ufficiale, sarà presente. Accoglieranno media, professionisti e istituzioni.

Il riconoscimento dell’eccellenza e la passione automobilistica

La cerimonia di taglio del nastro aprirà la giornata dedicata alla stampa. Sabato 27 settembre sarà la volta del Supercar Meeting a Venaria Reale Torino. Un’esperienza riservata coinvolgerà 100 equipaggi di collezionisti provenienti da ogni parte d’Italia.

Il raduno delle supercar avrà luogo in via Mensa a Venaria. Questa arteria sarà chiusa per l’occasione. I partecipanti visiteranno la Reggia di Venaria. Condivideranno un pranzo in Piazza Annunziata. Riceveranno il saluto di Fabio Giulivi, Sindaco di Venaria Reale. Dopo, si uniranno al Salone Auto Torino.

Un momento di rilievo per l’edizione 2025 sarà la prima assegnazione del Torino Automotive Design Award (TADA). Questo riconoscimento internazionale celebrerà l’eccellenza nel design automobilistico contemporaneo. Particolare attenzione è dedicata a progetti giunti dalla Cina.

Il design globale e la visione futura

Il Paese Partner Ufficiale è la Cina. L’obiettivo è valorizzare espressioni estetiche, innovazione tecnologica e sostenibilità. Una visione incentrata sull’uomo è un pilastro. Ciò promuove il dialogo tra Europa e Asia. Il TADA prende forma nell’ambito di “Piemonte Meets China”.

L’iniziativa “Torino Automotive Design Award” è stata avviata a Milano. L’organizzazione è a cura del Salone Auto Torino. Ha il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino. Collaborano il China Design Center Milano come Co-organizzatore Speciale.

Auto&Design è Media Partner e curatore della giuria. Italdesign è Partner Tecnico per l’identità visiva e il trofeo. La giuria TADA 2025 selezionerà i progetti vincitori. Esperti nomi del car design italiano compongono la giuria. Tra questi, Joaquin Garcia e Fabrizio Giugiaro.

Torino: capitale della mobilità e dell’innovazione

La cerimonia di premiazione del TADA si svolgerà venerdì 26 settembre alle ore 15.00. Il luogo è il Palazzo Reale di Torino. Si terrà durante la giornata dedicata alla stampa del Salone Auto Torino. Le istituzioni locali e nazionali hanno espresso forte sostegno.

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, e Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze e Attività Produttive, hanno affermato: “Il Salone si conferma un appuntamento di rilievo internazionale che racconta il presente e il futuro di un settore che per il Piemonte significa storia industriale, lavoro e innovazione. Questa manifestazione si inserisce a pieno titolo nella strategia con cui stiamo costruendo la Vehicle Valley, un ecosistema competitivo che connette grandi imprese, piccole e medie aziende, centri di ricerca e formazione per sviluppare nuove tecnologie, catene di fornitura più forti e posti di lavoro di qualità“.

“Continuiamo a lavorare perché il Piemonte sia il luogo dove tradizione e futuro si incontrano: un laboratorio capace di attrarre investimenti, creatività e opportunità di crescita economica, nella consapevolezza che la transizione green e digitale passa anche dalla capacità di realizzare eventi come questo, in grado di generare valore per le comunità e per tutto il Paese“.

Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino, ha sottolineato: “Il Salone dell’Auto torna a settembre e, oltre ad aggiungere un appuntamento di altissimo livello alla programmazione di eventi in città, ci offre simbolicamente l’occasione per ribadire un legame, quello della nostra città con l’automobile. Un legame indissolubile che oggi la pone come punto di partenza da cui guardare al futuro, laboratorio di innovazione e transizione ecologica. Siamo certi che anche questa edizione del Salone richiamerà un folto pubblico di appassionati per una passeggiata nel centro cittadino tra veicoli che hanno fatto la storia dei motori e riflessioni sulla mobilità del futuro“.

Domenico Carretta, Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi della Città di Torino, ha dichiarato: “Il Salone dell’auto torna in città consolidando la formula che ha riscosso grande successo nelle scorse edizioni, ricca di creazioni e appuntamenti e con alcune novità, a partire dall’area espositiva che si snoderà tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e lungo i viali dei Giardini Reali per una passeggiata ad ammirare vetture iconiche. Torino è pronta ad accogliere ancora una volta turisti ed appassionati e a stupirli con le sue tante eccellenze architettoniche, museali, enogastronomiche“.

Roberto Pietrantonio, presidente UNRAE, ha evidenziato: “Manifestazioni come Salone Auto Torino sono un segnale importante e positivo per l’intero comparto: riportano al centro dell’attenzione la passione per l’automobile, in un momento in cui è fondamentale rilanciare una narrazione che riconosca all’auto il suo ruolo di simbolo di libertà individuale, innovazione tecnologica e cultura industriale”.

“Torino è il luogo ideale per ospitare un evento come questo: una città che ha fatto la storia dell’automotive e che può giocare un ruolo centrale anche nel suo futuro. La partecipazione ampia dei protagonisti e l’attesa di mezzo milione di visitatori dimostrano la volontà del settore di reagire e innovare, creando occasioni di incontro, dialogo e valorizzazione delle eccellenze, come accadrà con il nuovo Torino Automotive Design Award“.

Pietrantonio ha poi proseguito: “Anche la presenza di nuovi attori internazionali, tra cui diversi marchi cinesi recentemente accolti in UNRAE, conferma la vitalità del mercato e l’attrattività del nostro sistema Paese per chi investe nella mobilità del futuro. Per il pubblico, iniziative come questa rappresentano un’opportunità concreta per avvicinarsi a un settore in profonda trasformazione, comprendendone meglio le dinamiche e l’evoluzione. Come UNRAE, siamo convinti che solo con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori – industria, istituzioni, territorio e cittadini – si possa costruire il futuro della mobilità“.

Gianmarco Giorda, direttore generale ANFIA, ha osservato: “La crescita dei numeri del Salone in questa edizione conferma l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul settore automotive nell’attuale momento storico ricco di sfide e di epocali trasformazioni e in un territorio che ancora rappresenta il primo distretto in Italia per numero di imprese della filiera produttiva attive nel comparto, più di 700″.

“Sosteniamo anche la scelta di premiare le eccellenze del car design, comparto, anche questo, che vanta nella nostra regione una lunga e stimata tradizione e che è attraversato da forti trend di cambiamento, in linea con l’evoluzione dei modelli di mobilità, delle esigenze e dell’approccio degli utenti, nonché del posizionamento globale dei maggiori player, fattore, quest’ultimo, destinato a dare un’impronta sempre più internazionale a iniziative come questa“.

Alberto Scuro, Presidente ASI, ha affermato: “La storia dell’auto vede in Torino una delle sue grandi capitali mondiali e ASI vuole celebrarla in questa nuova edizione del Salone. Mostreremo al pubblico alcuni gioielli di stile della Collezione ASI Bertone, insieme a una delle primissime automobili ad aver circolato in città, che è anche rappresentata nel nostro logo. ASI, come associazione italiana di riferimento, e FIVA, la Federazione mondiale del motorismo storico, hanno entrambe la propria sede a Torino proprio per ciò che il capoluogo piemontese rappresenta ancora oggi. Felici, quindi, di partecipare a Salone Auto Torino e di contribuire alla sua ricca offerta partendo dal passato per iniziare a disegnare il futuro dell’automotive“.

Piergiorgio Re, Presidente Automobile Club Torino, ha concluso: “Quest’anno ACI Torino conferma il suo sostegno a Salone Auto Torino che rappresenta un appuntamento fondamentale per tutto il sistema automobilistico italiano. Noi ci saremo con uno spazio dedicato alla passione per le quattro ruote e con la sicurezza stradale, un tema fondamentale sul quale vogliamo far riflettere tutti i visitatori di Salone Auto Torino“.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 8 Luglio 2025