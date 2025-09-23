Formidabile Toyota Aygo X hybrid, consumi da record. 28 km/litro

Senza rivali,Â Toyota Aygo XÂ inaugura una fase speciale tra le citycar, introducendo il sistema full hybrid nel segmento A. Rispetto alla versione a benzina, la potenza cresce di 44 cavalli, mentre consumi ed emissioni si riducono sensibilmente.

La progettazione ha permesso una riduzione dellâ€™impronta carbonica del 18% rispetto alla generazione tradizionale. Lunga 3,77 metri,Â rimane agile in ambito urbano, posizionandosi leggermente sopra modelli come la Fiat Panda per dimensioni complessive.

La Casa giapponese, che dal 1997 ha diffuso la tecnologia ibrida con la Prius, ha giÃ consegnato 33 milioni di auto elettrificate nel mondo, di cui 7 milioni in Europa. Dal 2022 la Aygo X ha raggiunto 210.000 unitÃ vendute.

Lâ€™inserimento di questa citycar affianca Yaris, Corolla, C-HR e RAV4, completando unâ€™offerta composta interamente da modelli disponibili con propulsori elettrificati. La Aygo X rappresenta lâ€™opzione piÃ¹ compatta e accessibile della gamma.

Toyota Aygo X, un cuore speciale

Il sistema ibrido sfrutta lo stesso schema della Yaris, con motore termico 1.5 tre cilindri e propulsore elettrico sincrono. La combinazione eroga 116 cavalli complessivi e 141 Nm di coppia massima, assicurando dinamica fluida e risposta pronta.

La batteria agli ioni di litio, formata da 48 celle, lavora a 177,6 V con capacitÃ di 4,3 Ah. Collocata sotto i sedili posteriori, non riduce la capacitÃ del bagagliaio, fissata a 231 litri, valore adeguato per unâ€™auto del segmento.

Il powertrain di Toyota Aygo X consente una accelerazione 0-100 km/h in 9,2 secondi e velocitÃ massima di 172 km/h. Rilevante anche la ripresa 80-120 km/h, completata in 7,4 secondi, dato che evidenzia la prontezza della combinazione termico-elettrica.

Toyota Aygo X, consumi da record

Il consumo medio WLTP si attesta a 3,7 litri/100 km con emissioni di 85 g/km. Il serbatoio da 30 litri, meno capiente rispetto alla versione a benzina, garantisce comunque autonomia teorica di circa 800 chilometri.

Durante il nostro test nei pressi di Berlino su un percorso misto – cittadino, extra-urbano e autostradale – di 200 chilometri, il dato reale ha mostrato un valore inferiore al dichiarato: 3,5 litri/100 km, pari a 28,5 km/litro. Un risultato che conferma la efficienza notevole dellâ€™intero sistema ibrido.

Il telaio sfrutta la piattaforma GA-B con baricentro ribassato e sospensioni MacPherson anteriori abbinate a ponte torcente posteriore. Nuove barre, molle e ammortizzatori garantiscono stabilitÃ , mentre il raggio di sterzata di 4,7 metri facilita lâ€™uso cittadino.

Interventi mirati hanno migliorato la silenziositÃ Toyota Aygo X: cofano ridisegnato, scarico aggiornato e silenziatori rivisti contribuiscono a un ambiente piÃ¹ isolato. Vetri piÃ¹ spessi aumentano lâ€™attenuazione acustica, rendendo lâ€™abitacolo confortevole anche in accelerazione sostenuta.

Il peso complessivo di 1.090 kg, superiore di 140 rispetto alla variante a benzina, rimane ben gestibile grazie alla distribuzione equilibrata delle masse. Lo sterzo risponde con precisione e le sospensioni offrono un compromesso efficace tra agilitÃ e comfort.

Il carattere compatto e lâ€™efficienza dei consumi rendono la Aygo X Hybrid adatta alla cittÃ ma capace di affrontare anche percorsi extraurbani. La combinazione di prestazioni equilibrate e contenimento dei consumi rafforza la sua posizione peculiare nel segmento A.

Il debutto commerciale di Toyota Aygo X Ã¨ previsto per lâ€™inizio del 2026, con apertura ordini a partire da ottobre. Il prezzo di listino sarÃ collocato poco sopra i 20.000 euro, posizionandosi sotto la sorella maggiore Yaris.

Ultima modifica: 18 Settembre 2025