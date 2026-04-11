Tesla lancia la Guida Automatica Completa (Supervisionata) nei Paesi Bassi

L’asfalto del continente europeo accoglie la rivoluzione della mobilitÃ intelligente grazie al via libera ottenuto da TeslaÂ per la FSD (Full Self-Driving – Guida Automatica Completa).
I Paesi Bassi diventano il territorio di sbarco per la tecnologia (Supervisionata) che promette di trasformare il rapporto tra uomo e macchina durante i tragitti quotidiani.
La Casa avvia la distribuzione del software tramite aggiornamenti OTA (Over The Air – via etere) per i modelli Tesla Model S, 3, X e Y circolanti mentre il sistema utilizza la forza della intelligenza artificiale e delle telecamere esterne per interpretare il mondo reale senza la necessitÃ di sensori radar costosi.
L’apprendimento della flotta e reti neurali
La rete neurale impara attraverso la esperienza accumulata da milioni di veicoli che percorrono le strade del globo ogni singolo giorno lavorativo.
I computer di bordo analizzano in tempo reale la segnaletica orizzontale ed i movimenti dei pedoni per generare comandi di controllo fluidi e naturali.
La protezione della privacy rimane un pilastro fondamentale poichÃ© la elaborazione dei dati sensibili avviene dentro il processore del veicolo stesso.
Il Marchio dichiara che la probabilitÃ di collisione risulta 7 volte inferiore rispetto alla conduzione manuale tradizionale praticata dalla utenza comune della strada.
La sicurezza stradale guadagna terreno prezioso grazie alla analisi di 14 miliardi di chilometri percorsi dalla flotta globale in condizioni ambientali diverse.
Test europei e supervisione attiva
Il debutto in modo ufficiale segue una fase di test rigorosi che copre un valore superiore a 1,6 milioni di chilometri macinati lungo i percorsi del vecchio continente.
Una cifra superiore a 13.000 persone prova la esperienza da passeggero in nazioni come la Germania, la Francia ed il territorio della Italia durante i mesi passati.
Il pilota deve mantenere la supervisione costante sopra le manovre poichÃ© il mezzo meccanico rimane privo della natura di veicolo a guida indipendente.
La responsabilitÃ legale della marcia ricade sopra il guidatore che deve restare pronto ad intervenire in ogni istante della navigazione urbana ed extraurbana.
La espansione verso gli altri paesi della Unione Europea dipende dalla velocitÃ delle approvazioni rilasciate dalle autoritÃ di regolamentazione locali competenti per la materia.
I pacchetti opzionali garantiscono la attivazione delle funzioni avanzate nel momento in cui la burocrazia concede il permesso di utilizzo su suolo pubblico nazionale ed internazionale.
Il costo del servizio si esprime in euro e varia in base alla configurazione scelta dal cliente al momento della firma del contratto di acquisto mentre la innovazione digitale corre a velocitÃ elevata lungo i cavi della rete per aggiornare il parco auto circolante senza la necessitÃ di visite presso le officine.
Le 5 cose da sapere sulla Guida Automatica Completa di Tesla
- La Guida Automatica Completa (Supervisionata) debutta in modo ufficiale in Europa partendo dai Paesi Bassi dopo la approvazione delle autoritÃ competenti.
- Il sistema FSD di Tesla riduce il rischio di incidenti di 7 volte rispetto alla guida umana grazie alla intelligenza artificiale avanzata.
- La tecnologia si basa sopra reti neurali che imparano dai dati anonimi di milioni di veicoli circolanti in ogni parte del mondo.
- Il conducente deve mantenere la attenzione costante poichÃ© la responsabilitÃ della guida rimane in carico alla persona seduta al volante.
- I modelli Tesla Model S, Model 3, Model X e Model Y ricevono le nuove funzioni attraverso aggiornamenti software via internet.
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Ultima modifica: 11 Aprile 2026