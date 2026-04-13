Promozione Volkswagen Golf 1.5 TSI 115 CV Edition Plus in offerta da 27.900 euro

Promozione ad aprile sulla Volkswagen Golf, che lanciaÂ proposta commerciale fissata a 27.900 euro.
La storia Ã¨ impareggiabile, o dati di vendita mondiali indicano il successo di un modello capace di raggiungere la quota di 37 milioni di unitÃ distribuite nel mondo.
Volkswagen Golf 2026, motori turbo e tecnologia plug-in
La gamma comprende il propulsore a 4 cilindri da 1.5 litri abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti per prestazioni da 0 a 100 chilometri orari in 9,9 secondi.
Il sistema eHybrid plug-in mette a disposizione una potenza di 204 cavalli per percorrere tragitti in modalitÃ elettrica superiori a 140 chilometri con una carica.
Volkswagen Golf 2026, allestimento Edition Plus e sistemi di bordo
La edizione speciale include il Digital Cockpit da 10,25 pollici ed il monitor per il sistema di infotainment da 12,9 pollici con dispositivo Adaptive Cruise Control predittivo.
I cerchi in lega da 17 pollici Nottingham si uniscono ai fari a LED anteriori con connettivitÃ Wireless per la integrazione degli smartphone dentro il vano abitacolo.
Il sistema Lane Assist mantiene la traiettoria della automobile mentre il pacchetto Edition Plus aggiunge la retrocamera per il parcheggio con un sovrapprezzo di 200 euro.
Soluzioni finanziarie e bonus ibrido
La offerta di aprile prevede una soluzione denominata Progetto Valore con rate da 339 euro vincolata alla permuta oppure alla rottamazione di un veicolo usato.
Il Bonus Super Ibrido supera la cifra di 6.000 euro facilitando il passaggio verso una mobilitÃ a ridotto impatto ambientale per la intera utenza della nazione.
La Golf conferma la natura di influencer del mercato automobilistico poichÃ© il Marchio tedesco punta sopra la affidabilitÃ meccanica per consolidare la fiducia dei clienti.
La efficienza dei motori TSI turbo benzina assicura consumi ridotti pari a 5,2 litri per ogni cento chilometri percorsi lungo la rete stradale ordinaria grazie alla tecnologia moderna.
Le 5 cose da sapere sulla promozione Volkswagen Golf
- La Nuova Golf Edition Plus da 115 cavalli parte da 27.900 euro con rottamazione o permuta nel mese di aprile.,
- Il modello eHybrid plug-in offre una autonomia in modalitÃ elettrica fino a 142 chilometri per i tragitti a zero emissioni.
- La dotazione di serie Edition Plus comprende cerchi da 17 pollici, fari a LED e sistema di navigazione con schermo da 12,9 pollici.,,
- La offerta Progetto Valore Volkswagen permette di guidare la versione ibrida con rate da 339 euro ed un anticipo di 5.000 euro.
- Il Costruttore celebra cinquantâ€™anni di successi con una campagna che sottolinea il legame profondo con milioni di automobilisti della nazione.,
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Ultima modifica: 13 Aprile 2026