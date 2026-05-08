UFI domina la Formula 1, filtri italiani per tutte le monoposto

di Luca Talotta

La Formula 1 2026 parla anche italiano. In un paddock sempre più orientato verso innovazione, efficienza e affidabilità, c’è un’azienda che accomuna tutte le monoposto presenti in griglia: UFI.

Il gruppo specializzato in filtrazione, gestione termica e tecnologie per l’idrogeno verde è infatti fornitore di tutti gli 11 team impegnati nel Mondiale, un risultato che certifica il peso dell’ingegneria italiana all’interno del motorsport internazionale.

Dietro una vettura di Formula 1 non esistono soltanto motori, aerodinamica o power unit ibride. Esiste anche un universo di componenti invisibili ma decisivi, come i sistemi filtranti che permettono alle monoposto di operare in condizioni estreme, garantendo performance e affidabilità durante un’intera stagione.

UFI, una presenza costante in ogni Gran Premio

Ogni weekend di gara vede in pista oltre 110 filtri sviluppati da UFI, con un totale che supera le 6.000 unità distribuite nel corso del campionato. Ogni monoposto utilizza differenti sistemi dedicati al motore termico, ai circuiti di raffreddamento del powertrain e ai sistemi idraulici.

La particolarità del lavoro svolto dall’azienda italiana è l’approccio completamente personalizzato. Ogni soluzione nasce infatti da un confronto diretto con i team di Formula 1, che richiedono caratteristiche specifiche in termini di dimensioni, materiali e superfici filtranti.

Il risultato è un prodotto tailor made progettato per adattarsi alle esigenze delle singole vetture, nel rispetto della massima riservatezza tecnica.

La sfida della leggerezza nelle F1 2026

Con il nuovo regolamento tecnico, le monoposto devono affrontare un’ulteriore sfida: il contenimento del peso. Anche per questo motivo UFI investe costantemente nello sviluppo di materiali avanzati e processi produttivi sofisticati.

Per le strutture vengono utilizzati Ergal, titanio e acciaio inox, mentre i media filtranti FormulaUFI rappresentano uno dei principali patrimoni tecnologici del gruppo. Le soluzioni si basano su fibra di vetro, fibre polimeriche e acciaio sinterizzato, con adesivi derivati dal settore aeronautico.

Nel motorsport contemporaneo, la ricerca della performance passa anche attraverso componenti che il pubblico raramente nota. Tuttavia, proprio questi dettagli fanno spesso la differenza tra affidabilità e rottura, soprattutto in una categoria estrema come la Formula 1.

UFI: dalla pista alle auto di serie

Il legame tra competizioni e produzione stradale è uno dei temi più centrali dell’automotive moderno. UFI sottolinea come il trasferimento tecnologico tra motorsport e auto di serie sia continuo e reciproco.

Le competizioni permettono infatti di sperimentare soluzioni in tempi rapidissimi, accelerando lo sviluppo di nuovi materiali e processi industriali. Allo stesso tempo, alcune tecnologie nate per il mercato automotive vengono successivamente adattate alle corse.

È il caso delle fibre sintetiche impiegate nei filtri olio e benzina delle Formula 1, inizialmente sviluppate per applicazioni destinate alle vetture di serie.

Un approccio che evidenzia come il motorsport non sia soltanto spettacolo, ma anche un gigantesco laboratorio tecnologico capace di influenzare concretamente l’evoluzione dell’industria automobilistica.

Assistenza continua e sviluppo rapido

Nel mondo delle corse, i tempi sono fondamentali. Per questo UFI garantisce supporto ai team 24 ore su 24 per tutto l’anno, intervenendo rapidamente in caso di aggiornamenti tecnici o modifiche richieste dalle squadre.

Durante la stagione, i componenti possono essere adattati in funzione dei diversi tracciati o delle evoluzioni introdotte sulle monoposto. Una dinamica che obbliga l’azienda a mantenere ritmi di progettazione estremamente elevati.

A questo si aggiunge il lavoro di analisi post gara. I filtri utilizzati vengono esaminati per verificare eventuali segnali di usura o problemi meccanici, offrendo indicazioni preziose sullo stato di salute delle power unit.

UFI, una presenza globale nel motorsport

La Formula 1 rappresenta soltanto una parte dell’impegno di UFI nelle competizioni. L’azienda è presente anche in Formula 2, Formula 3, IndyCar, WEC, IMSA, DTM e Dakar. Sul fronte delle due ruote, le sue tecnologie vengono utilizzate in MotoGP, Moto2 e Moto3.

Fondata nel 1971, UFI opera oggi in 21 Paesi con oltre 4.300 dipendenti, 22 stabilimenti produttivi e 57 uffici commerciali. Il gruppo continua inoltre a investire fortemente nella ricerca, reinvestendo il 5% del fatturato in sviluppo tecnologico, con una particolare attenzione alle tecnologie green e all’idrogeno.

In un panorama automobilistico spesso raccontato soltanto attraverso crisi industriali o normative, storie come quella di UFI dimostrano invece come la filiera italiana continui a essere centrale nei settori più avanzati dell’innovazione automotive.

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Ultima modifica: 8 Maggio 2026