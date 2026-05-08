Auto Union Lucca, torna a vivere l’auto del formidabile record di velocità del 1935

Il Marchio dei quattro anelli riporta alla luce un capolavoro di meccanica nato nel lontano 1935 sopra i rettilinei toscani. La Audi Tradition ha modellato una replica fedele della Auto Union Typ B capace di superare la soglia di 326 chilometri orari.
L’opera di ingegneria celebra un primato mondiale ottenuto sul asfalto della regione italiana grazie ad un cambio di programma forzato.
Auto Union Typ B, aerodinamica in alluminio e coda a pinna
La carrozzeria in alluminio levigato presenta una coda a pinna ed passaruota a goccia per tagliare la resistenza del vento frontale. I
tecnici hanno rilevato un coefficiente di forma (Cx) pari a 0.43 mediante le prove condotte dentro la galleria del vento moderna. Il lavoro di ricostruzione artigianale ha richiesto un periodo di tempo superiore a 3 anni per garantire la fedeltà dei documenti originali.
Motore V16 sovralimentato e furia meccanica
Il vano motore ospita un propulsore V16 (16 cilindri a V) sovralimentato da 6.005 centimetri cubici in grado di scaricare al suolo 520 cavalli vapore totali.
Tale unità motrice deriva dalla versione successiva del 1936 offrendo prestazioni superiori rispetto al modello nato durante il secolo scorso. L’abitacolo compatto costringe il pilota a gestire temperature elevate unito ad un angolo di sterzo ridotto per affrontare le curve.
Record Lucca e Festival di Goodwood
La leggenda affonda le radici nella gara del chilometro lanciato percorsa in 11.01 secondi sul asfalto della Firenze-Viareggio antica.
Il legame con il territorio di Lucca nasce dalla variazione climatica la quale spinse la squadra a scegliere la strada italiana.
Auto Union Lucca si prepara per il debutto internazionale presso il celebre Festival of Speed di Goodwood nel mese di luglio.
I collezionisti ed i visitatori della Toscana ammirano la rinascita di un mito nato per sfidare ogni limite di velocità su strada.
Le 5 cose da sapere su Auto Union Lucca
- Audi Tradition ha presentato a Lucca una replica fedele della Auto Union Typ B costruita a mano in oltre 3 anni.
- La vettura originale stabilì il record mondiale di velocità nel 1935 toccando la punta massima di 326.975 chilometri orari.
- La aerodinamica vanta un coefficiente di 0.43 grazie alla carrozzeria in alluminio con coda a pinna ed passaruota a goccia.
- Il motore V16 sovralimentato da 6 litri eroga 520 cavalli vapore garantendo prestazioni superiori rispetto alla unità motrice storica originale.
- La automobile sarà protagonista assoluta al Festival of Speed di Goodwood programmato per il prossimo mese di luglio in Inghilterra.
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Ultima modifica: 8 Maggio 2026