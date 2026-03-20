42° Millennium Expo Roma, formidabile appuntamento per gli appassionati di auto e moto

La 42^ edizione del Millennium Expo si svolgerà presso lo storico Ippodromo Capannelle sulla via Appia a sud est di Roma, occupando aree pavimentate.
Il calendario fissa l’appuntamento per le date del 18 e 19 aprile 2026 richiamando migliaia di appassionati di vetture e motociclette storiche provenienti da ogni regione.
Ogni visitatore trova spazio tra i padiglioni del parco dove espositori e Club mostrano veicoli rari uniti a un vasto settore di componenti meccaniche e modellismo.
La iniziativa rappresenta la maggiore rassegna del centro e sud della penisola italiana attiva senza sosta fin dalla annata 1999 presso la via Appia Nuova.
Millennium Expo Roma, compleanni celebri e Youngtimer
Anniversari di rilievo caratterizzano il programma con i 50 anni della VW Golf GTI e i 30 anni di icone quali la coupé Jaguar XK8.
La lista dei festeggiati include modelli famosi quali Bmw Z3, Porsche Boxster e la piccola Mercedes SLK nate durante la decade degli anni 90 del secolo scorso.
Il mattino di sabato ospita un seminario dedicato al mondo delle Youngtimer fornendo consigli mirati sui mezzi da acquistare per un possibile investimento finanziario futuro.
La Club House accoglie gli esperti del settore per discutere le tendenze di mercato dei mezzi con pochi anni di vita capaci di emozionare i guidatori.
Millennium Expo Roma, seminari tecnici e sfide tra maggiolini
Il prato delle piste vede 30 esemplari di Maggiolino impegnati in un percorso ad ostacoli organizzato dal Registro Italiano VW durante la giornata di sabato.
La Federazione Motociclistica Italiana presenta un progetto pilota incentrato sulla raccolta della documentazione relativa al motociclismo storico presente nel territorio della regione Lazio.
La giornata di domenica regala al Millennium Expo Roma il raduno delle Roadster accompagnato dalla sfilata a tema Miss Pin Up presso la prestigiosa tribuna d’onore della struttura romana.
I proprietari iscritti ai sodalizi federati godono di un parcheggio interno gratuito e di un biglietto ridotto al prezzo vantaggioso di 8 euro per ogni giornata.
Le 5 cose da sapere su Millennium Expo
- L’evento si svolge il 18 e 19 aprile 2026 presso l’Ippodromo Capannelle di Roma con orario continuato dalle 9:00 alle 17:30.
- La manifestazione costituisce dal 1999 il punto di riferimento per il settore del collezionismo automobilistico nel Centro-Sud Italia.
- Il programma celebra i 50 anni della Golf GTI e i 30 anni delle spider più iconiche prodotte durante gli anni 90.
- Gli appuntamenti del sabato includono sfide dinamiche per Maggiolini e seminari sull’acquisto dei modelli Youngtimer di valore.
- I tesserati dei club ACI, ASI, FMI, Vespa e Lambretta accedono alla mostra con una tariffa d’ingresso scontata a 8 euro.
Leggi ora: le news motori
Ultima modifica: 20 Marzo 2026