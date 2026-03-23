Ferrari Luce, oltre 1.000 cavalli e tecnologia NASA per l’accelerazione

Ferrari Luce, la prima elettrica della Casa di Maranello, sarà dotata di quattro motori elettrici i quali erogano una potenza complessiva superiore a 1.000 cavalli.
Il Costruttore emiliano affronta il passaggio alla trazione a batteria su un modello della gamma, ponendo la attenzione sopra la qualità della accelerazione per evitare disagi ai passeggeri.
Ferrari Luce raggiunge prestazioni elevate, ma la erogazione della coppia subisce una calibrazione precisa nata dalla collaborazione con la agenzia spaziale NASA.
Tale sinergia permette di comprendere i limiti fisici del corpo umano sottoposto a forze di accelerazione intense durante la marcia stradale quotidiana.
Ingegneria spaziale per forza G “umana”
Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, spiega i rischi legati alla progressione lineare dei propulsori elettrici capaci di generare fastidi al sistema nervoso. “La accelerazione lineare disturba il nostro cervello”, afferma il dirigente per motivare la ricerca di una curva di potenza differente dal passato.
Gli ingegneri utilizzano i dati della NASA per individuare la soglia di tolleranza oltre la quale il piacere di guida svanisce causa malessere.
La Luce vanta un raggio di azione di 500 chilometri privilegiando la natura di granturismo stradale rispetto alla ricerca della velocità in pista. La tecnologia attuale delle batterie limita la efficacia dei mezzi a elettroni dentro i circuiti durante sessioni di utilizzo intenso nel tempo.
Acustica autentica senza sintetizzatori
Ferrari Luce evita la riproduzione artificiale dei suoni termici per puntare sopra la amplificazione delle frequenze naturali prodotte dalla rotazione degli organi meccanici. “Un motore elettrico emette rumore, esistono frequenze basse e modi di amplificare i suoni in maniera autentica”, sottolinea Benedetto Vigna.
Il Marchio deposita brevetti per isolare le tonalità profonde allontanando il sibilo tipico degli elettrodomestici che risulta sgradevole per le orecchie dei guidatori.
Il risultato finale garantisce una identità sonora originale la quale evita imitazioni del passato celebrando la nuova era tecnologica della industria automobilistica.
La Ferrari scommette sulla capacità di suscitare brividi attraverso la fusione tra scienza del movimento e cura artigianale delle finiture interne del veicolo.
Le 5 cose da sapere su Ferrari Luce e NASA
- La Ferrari Luce dispone di 4 unità elettriche per una potenza totale superiore a 1.000 cavalli.
- La collaborazione con la NASA serve a calibrare la accelerazione evitando fastidi al cervello del guidatore.
- Gli interni progettati da Jony Ive preferiscono tasti fisici ai comandi touch per una migliore ergonomia.
- Le palette al volante regolano la erogazione della coppia simulando il feeling di un cambio marcia classico.
- Il suono del motore elettrico viene amplificato in modo naturale senza ricorrere a generatori di rumore artificiali.
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Ultima modifica: 22 Marzo 2026