Raduno Bologna Autostoriche, il 22 febbraio per vetture d’epoca e youngtimer

Bologna Autostoriche apre i cancelli della sede in via della Guardia 30 per una domenica mattina dedicata al fascino delle ruote classiche.
L’appuntamento fissato per il 22 febbraio 2026 dalle ore 10:00 accoglie i collezionisti di vetture storiche e le grintose youngtimer in un raduno informale.
La Casa dei motori felsinea sceglie una formula leggera priva di programmi rigidi per favorire l’incontro tra generazioni diverse di appassionati della meccanica.
I partecipanti possono far sgranchire i cilindri ai propri mezzi speciali parcheggiando all’interno del suggestivo parco privato della struttura senza necessità di prenotazione.
Motori e convivialità
L’iniziativa di Bologna Autostoriche punta a coinvolgere i giovani neofiti che desiderano scoprire il mondo del collezionismo attraverso il racconto di storie e progetti di restauro.
L’organizzazione accoglie i visitatori con un aperitivo conviviale accompagnato dalle tradizionali sfrappole di Carnevale per celebrare la passione comune in un clima rilassato.
“L’idea è un incontro spontaneo pensato per ritrovarci e avvicinare nuovi appassionati al mondo delle auto storiche”, spiegano i referenti del comitato direttivo di Bologna Autostoriche.
Ogni mezzo a motore che abbia una storia da raccontare trova spazio tra i viali del club indipendentemente dall’iscrizione formale al registro sociale.
Passione senza formalità
L’evento rappresenta l’occasione ideale per condividere esperienze tecniche e scambiare consigli sulla manutenzione delle auto d’epoca prodotte da ogni Costruttore internazionale.
Il raduno di Bologna Autostoriche è aperto a tutti i possessori di moto storiche e autovetture che desiderano vivere il club in modo dinamico e senza alcuna burocrazia.
Portare amici e conoscenti permette di ampliare la rete locale di driver pronti a difendere il patrimonio motoristico italiano dalle restrizioni della mobilità moderna.
L’ingresso libero garantisce una partecipazione numerosa rendendo la sede di Bologna il fulcro della domenica mattina per chiunque ami l’odore della benzina pura.
Promozione sociale 2026
L’accesso alla manifestazione risulta totalmente gratuito per i visitatori e non richiede alcuna compilazione di moduli preventivi per l’esposizione della propria vettura.
I nuovi simpatizzanti possono valutare l’iscrizione annuale al Marchio di Bologna Autostoriche usufruendo delle agevolazioni previste per i tesseramenti sottoscritti durante la mattinata.
La quota associativa standard si attesta mediamente sui 100 euro ma l’adesione permette di accedere a convenzioni per le pratiche di rilevanza storica.
I soci godono di sconti riservati presso le officine convenzionate e assistenza dedicata per l’ottenimento dei certificati necessari alla circolazione dei veicoli storici.
Le 5 cose da sapere sul raduno spontaneo di Bologna Autostoriche
- Data e orario: L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio 2026 a partire dalle ore 10:00 presso la sede sociale.
- Location: L’evento si svolge in via della Guardia 30 a Bologna con disponibilità di parcheggio interno nel parco del club.
- Nessun vincolo: La partecipazione è libera e spontanea, non serve inviare alcuna prenotazione preventiva per esporre la propria vettura.
- Target mezzi: Il raduno accoglie auto storiche, youngtimer e moto d’epoca di qualsiasi Marchio o nazionalità.
- Accoglienza: Il programma prevede un aperitivo offerto ai partecipanti con dolci tipici di Carnevale e piccole sorprese per i visitatori.
Ultima modifica: 16 Febbraio 2026