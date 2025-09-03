Toyota produrrà una nuova auto elettrica in Repubblica Ceca

Toyota Motor Europe avvia la produzione di un nuovo BEV presso lo stabilimento di Kolin, segnando la prima realizzazione di un’auto elettrica a batteria in Europa. L’annuncio è avvenuto durante una cerimonia ufficiale con la partecipazione del Primo Ministro ceco Petr Fiala, del Ministro dell’Industria e del Commercio Lukáš Vlček e del Presidente TME Yoshihiro Nakata.

L’impianto TMMCZ (Toyota Motor Manufacturing Czech Republic) sarà ampliato da 152.000 a 173.000 metri quadrati per ospitare nuove linee di assemblaggio e reparti di verniciatura e saldatura. Il progetto prevede un investimento complessivo di 680 milioni di euro, comprensivo di 64 milioni stanziati dal governo ceco per la realizzazione dell’area batterie. La scelta rafforza la strategia multi-path di Toyota, orientata alla riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2040.

Impatto sull’industria e sull’occupazione

Il Primo Ministro Petr Fiala ha sottolineato “l’importanza di attrarre investimenti esteri significativi per rafforzare la competitività e sostenere l’innovazione“. Il progetto genererà 245 nuovi posti di lavoro nella regione, consolidando l’industria automobilistica, che contribuisce al 10% del PIL nazionale.

Lukáš Vlček ha aggiunto “un ambiente imprenditoriale stabile e infrastrutture solide rendono la Repubblica Ceca un partner naturale per i leader tecnologici globali“. Secondo il Ministro, i benefici stimati per lo Stato potrebbero raggiungere 250 milioni di euro, contribuendo alla transizione verso la mobilità sostenibile e ad un’economia a maggiore valore aggiunto.

Toyota in Repubblica Ceca, strategia e storia produttiva

Yoshihiro Nakata ha evidenziato come il nuovo impianto rappresenti “un contributo concreto alla società ceca e un passo fondamentale verso trasporti più efficienti“.

TMMCZ produce attualmente Aygo X e Yaris Hybrid con una capacità di 220.000 auto l’anno. L’introduzione del BEV incrementerà la capacità complessiva e coinvolgerà fornitori locali, rafforzando la catena di approvvigionamento ceca.

Lo stabilimento di Kolin, operativo dal 2002, ha prodotto oltre 4,5 milioni di auto. Dal 2021, Toyota detiene la piena proprietà dell’impianto, che oggi impiega circa 3.200 persone. Nel 2024, TMMCZ è diventato sede del primo mega hub logistico europeo, servendo sei mercati della regione centrale.

Storicamente, Toyota ha investito 1.320 milioni di euro tra il 2002 e il 2024, ampliando capacità produttiva e introducendo modelli innovativi come Aygo X e Yaris TNGA. Il nuovo BEV rappresenta l’evoluzione più recente di un impegno industriale consolidato da oltre due decenni.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 3 Settembre 2025