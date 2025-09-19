Tomasi Auto, usate recenti, ovvero la risposta concreta al caro auto e al parco vecchio

di Luca Talotta

Tomasi Auto rappresenta una via indipendente allâ€™usato di qualitÃ . Chi vuole comprare unâ€™auto nuova in Italia oggi si scontra con un muro. Dal 2015 al 2025 il prezzo medio delle vetture di segmento B e C Ã¨ aumentato di oltre il 30%, mentre i salari nello stesso periodo sono cresciuti di appena lâ€™8%. Risultato? Se dieci anni fa servivano circa cinque mensilitÃ per acquistare unâ€™auto, oggi ne occorrono quasi otto.

Come se non bastasse, nel 2025 sul mercato italiano esisteÂ un solo modello nuovo sotto i 15.000 euro. Una follia per un Paese che vive ancora di utilitarie, dove migliaia di famiglie hanno bisogno di una vettura affidabile ma non hanno la possibilitÃ di indebitarsi per decenni. E gli incentivi? Troppo pochi, troppo complicati, e destinati quasi sempre a chi puÃ² permettersi giÃ il nuovo.

Parco circolante vecchio e insicuro: i numeri che fanno paura

Il nostro parco circolante Ã¨ fra i piÃ¹ vecchi dâ€™Europa:Â etÃ media 13 anni, con un 25% di veicoli ancora Euro 0-4. Questo significa piÃ¹ incidenti per carenze di sicurezza, piÃ¹ emissioni nocive e piÃ¹ spese in manutenzione.

Nonostante i proclami sulla transizione ecologica, il Governo non ha varato un piano strutturale per svecchiare le auto italiane. Le ZTL e le limitazioni alla circolazione penalizzano chi ha meno possibilitÃ economiche, senza offrire una reale alternativa. Ãˆ unâ€™ingiustizia sociale: chi non ha risorse rimane costretto a guidare auto obsolete, costose e inquinanti.

Lâ€™usato recente come soluzione sostenibile

Ecco perchÃ©Â lâ€™auto usata recente diventa una scelta strategica. Non Ã¨ piÃ¹ il ripiego di chi non puÃ² permettersi il nuovo, ma lâ€™opzione intelligente per chi vuole qualitÃ , sicurezza e sostenibilitÃ senza dissanguarsi.

Un usato di due o tre anni offre:

tecnologie moderne (ADAS, infotainment, motori efficienti);

minori emissioni rispetto alle vecchie Euro 3 o Euro 4;

prezzo dimezzato rispetto al nuovo;

disponibilitÃ immediata, senza mesi di attesa.

Le famiglie italiane lo hanno capito: nel 2024 i passaggi di proprietÃ dellâ€™usato hanno superato i 3 milioni, in crescita di oltre lâ€™8%. Nel 2025 il trend Ã¨ in ulteriore rialzo.

Tomasi Auto e la via indipendente allâ€™usato di qualitÃ

In questo scenario spicca lâ€™esperienza di aziende comeÂ Tomasi Auto, che ha appena inaugurato un nuovo showroom a Milano. Non una semplice concessionaria, ma un hub dedicato allâ€™usato certificato e multimarca.

Tomasi Auto rappresenta bene ciÃ² che serve oggi:

indipendenza dai vincoli dei costruttori, per proporre solo ciÃ² che conviene al cliente;

Centro di Ripristino interno , unico in Italia, per controllare e certificare ogni veicolo;

, unico in Italia, per controllare e certificare ogni veicolo; varietÃ di gamma, dalle utilitarie ai SUV, fino ai veicoli commerciali.

Ogni mese lâ€™azienda rottama decine di auto Euro 0-4, sostituendole con veicoli piÃ¹ sicuri e meno inquinanti. Un impegno concreto che mostra come lâ€™usato possa davvero essere un alleato della sostenibilitÃ .

Una mobilitÃ piÃ¹ equa Ã¨ possibile

Non possiamo continuare a ignorare il problema. Per svecchiare davvero il parco circolante e ridurre emissioni e incidenti servono politiche serie:

incentivi mirati anche allâ€™usato recente certificato;

obbligo di trasparenza sullo stato delle auto usate;

finanziamenti accessibili per chi non puÃ² permettersi il nuovo;

incentivi alla rottamazione delle auto ante-Euro 4.

Solo cosÃ¬ si puÃ² dare respiro alle famiglie, ridurre lâ€™inquinamento e offrire a tutti una mobilitÃ piÃ¹ equa. Senza scelte concrete, la transizione ecologica rimarrÃ uno slogan buono solo per le conferenze stampa.

Il mercato dellâ€™usato recente Ã¨ la vera risposta alla crisi della mobilitÃ italiana. Le auto nuove sono diventate un lusso, mentre lâ€™usato certificato rappresenta una soluzione concreta, sostenibile e immediata.

Chi, come Tomasi Auto, lavora per rendere lâ€™usato unâ€™alternativa affidabile, svolge una funzione sociale prima ancora che commerciale. Ma senza un cambio di passo da parte della politica, il rischio Ã¨ che siano ancora una volta gli automobilisti a pagare il prezzo piÃ¹ alto.

Ultima modifica: 19 Settembre 2025