Stellantis e Dongfeng firmano il rilancio a Wuhan: dal 2027 arrivano i modelli NEV per il mercato globale

L’asse tra Europa ed Oriente continua grazie alla firma del patto volto alla rinascita industriale della zona di Wuhan. Il Gruppo Stellantis rilancia la alleanza con il partner Dongfeng investendo la somma di 1 miliardo di euro complessivi per la produzione. Tale intesa strategica mira alla realizzazione di 4 nuovi modelli di automobile appartenenti alla categoria dei NEV (New Energy Vehicles – veicoli a nuova energia).

Produzione Wuhan e modelli jeep

Lo stabilimento di Wuhan diventerà la culla di due fuoristrada a nome Jeep destinati alla esportazione verso i mercati della intera sfera terrestre. La unione tra i colossi prevede lo avvio delle catene di montaggio durante lo anno 2027 per soddisfare la domanda di mobilità elettrica mondiale. Peugeot presenterà due vetture nate sulla base dello stile delle concept car svelate presso il Salone dello Auto di Pechino della scorsa stagione.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, afferma: “Forte di oltre 30 anni di storica collaborazione e di competenze automobilistiche condivise, Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare ulteriormente i rispettivi punti di forza e a introdurre veicoli completamente nuovi, dotati di tecnologie all’avanguardia sull’elettrico, attraverso i Marchi che i clienti in tutto il mondo amano e di cui si fidano”.

Investimenti miliardari e tecnologia elettrica

La quota di partecipazione economica della fabbrica nata dalla fusione tra PSA e FCA ammonta alla cifra di 130 milioni di euro netti. Detto progetto beneficia delle norme industriali della provincia di Hubei e della municipalità di Wuhan per lo sviluppo della tecnologia dei motori. Il piano di crescita internazionale riceve un impulso decisivo tramite la integrazione dei nuovi investimenti dei soci asiatici del gruppo.

Qing Yang, Presidente di Dongfeng Group, dichiara: “Dongfeng Motor ha sempre considerato la trasformazione e il rilancio di Dongfeng Peugeot Citroën Automobile una priorità strategica fondamentale, sostenendone e promuovendone pienamente lo sviluppo sostenibile”.

La joint venture denominata DPCA (Dongfeng Peugeot Citroën Automobile) gestirà lo intero processo di fabbricazione delle automobili destinate ai mercati globali dei cinque continenti. Il Memorandum di Intesa privo di vincoli apre la via a futuri sviluppi della cooperazione al di là dei confini della nazione della Cina continentale.

Le 5 cose da sapere su Stellantis e Dongfeng

L’accordo sancisce la fabbricazione di 4 modelli NEV a Wuhan a partire dallo anno 2027. L’impegno finanziario complessivo raggiunge la somma di 1 miliardo di euro per i mercati globali. Jeep e Peugeot lanceranno rispettivamente due nuove vetture a batteria oppure ibride plug-in per il mondo. Stellantis partecipa alla operazione con un apporto economico pari al valore di 130 milioni di euro. La collaborazione trentennale tra i gruppi industriali punta sulla integrazione delle tecnologie avanzate per la mobilità.

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Ultima modifica: 15 Maggio 2026