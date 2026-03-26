60Â° Easter Jeep Safari, 5 nuovi concept da urlo a Moab

Fuoristrada, rocce rosse, prototipi estremi, 60 candeline per il raduno mondiale iconico dedicato agli amanti della trazione integrale dura e pura. La cittadina di Moab nello Utah accoglie dal 28 marzo al 5 aprile lâ€™edizione numero sessantesima dellâ€™Easter Jeep Safari, appuntamento globale per appassionati.
Jeep insieme alla divisione Jeep Performance Parts, nota con l’acronimo JPP, presenta una flotta di prototipi capaci di sfidare ogni ostacolo naturale. Tale raduno permette a migliaia di persone di interagire con i tecnici presso il quartier generale temporaneo allestito nel cuore di Walker Drug.
Bob Broderdorf, CEO di Jeep, descrive Moab come un banco di prova fondamentale in grado di influenzare lo sviluppo dei futuri modelli a trazione integrale. “Lâ€™Easter Jeep Safari alimenta lâ€™evoluzione dei nostri Sport Utility Vehicle, siglati con l’acronimo SUV, consolidando il legame con una comunitÃ di migliaia di seguaci fedeli”.
Le concept car realizzate per l’occasione celebrano decenni di storia pionieristica anticipando soluzioni tecniche destinate alle strade di tutto il mondo intero.
Sfide tecniche tra rocce e ambiente protetto
La stretta collaborazione con i designer di Mopar consente di testare accessori originali su percorsi difficili per garantire prestazioni di alto livello qualitativo. Darren Bradshaw, Senior Vice President di Mopar North America, afferma che l’incontro con i proprietari dei mezzi facilita la condivisione di nuovi progetti e componenti.
Lâ€™impegno di JeepÂ si estende alla protezione del territorio tramite la cooperazione con il Bureau of Land Management, ovvero lâ€™ente per la gestione territoriale. I dipendenti dell’azienda partecipano alla manutenzione dei sentieri riparando recinzioni e rimuovendo rifiuti per mantenere intatta la bellezza selvaggia dei percorsi nello Utah. Tali attivitÃ di ripristino ambientale avvengono sul tracciato denominato Fins and Things coinvolgendo i volontari dellâ€™associazione Red Rock 4-Wheelers in un lavoro corale.
Protagonisti a quattro ruote tra fango e design
La selezione di prototipi esposti a Moab rappresenta la collezione vasta e audace mai vista durante la storia pluridecennale del citato raduno motoristico. Il modello Wrangler Anvil 715 Concept incarna una filosofia di viaggio in overlanding, ovvero in autosufficienza, puntando su una funzionalitÃ meccanica di natura radicale. La configurazione Wrangler BUZZCUT offre un approccio sportivo a due posti unendo dimensioni compatte a un volume di carico maggiorato per le lunghe avventure fuoristrada.
Chi desidera il massimo comfort puÃ² ammirare il Grand Wagoneer Commander, veicolo che unisce lusso di alta gamma a una capacitÃ di traino elevata. La proposta Wrangler Laredo omaggia la semplicitÃ del passato basandosi sull’allestimento Willys per esaltare la purezza meccanica priva di elettronica moderna.
Grande attesa circonda la XJ Pioneer Concept, omaggio alla Cherokee del 1984 che ha cambiato il settore dei mezzi pesanti idonei ad ogni terreno. Quel prototipo specifico collega 85 anni di gloria industriale al ritorno del celebre modello previsto nei listini ufficiali della Casa per la stagione 2026. Il design dei nuovi esemplari riflette l’anima indomita di un Marchio impegnato nell’esplorazione di orizzonti tecnici nel panorama automobilistico mondiale. Gli amanti del settore possono visitare l’esposizione da lunedÃ¬ 30 marzo a venerdÃ¬ 3 aprile scoprendo dettagli tecnici in grado di solleticare l’interesse di ogni pilota esperto.
Le 5 cose da sapere sul 60Â° Easter Jeep Safari
- L’evento celebra la 60Âª edizione a Moab, Utah, confermandosi il raduno mondiale piÃ¹ importante per gli amanti del fuoristrada estremo.
- Il prototipo XJ Pioneer Concept anticipa il ritorno ufficiale della Jeep Cherokee previsto sul mercato per l’anno 2026.
- La divisione JPP di Mopar utilizza il deserto dello Utah per collaudare nuovi accessori e componenti meccaniche prima della produzione in serie.
- Il programma ambientale prevede la pulizia dei sentieri e il ripristino delle aree naturali sul percorso Fins and Things.
- La Wrangler Anvil 715 Concept Ã¨ studiata appositamente per i viaggi in overlanding estremo grazie a un design funzionale e minimalista.
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Ultima modifica: 26 Marzo 2026