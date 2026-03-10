Renault svela il piano futuREady, 36 nuovi modelli entro il 2030

Il Gruppo Renault accelera il processo di metamorfosi industriale trasformando i traguardi raggiunti con la precedente strategia Renaulution in un sistema di crescita globale denominato futuREady.
Il nuovo programma operativo punta a consolidare la posizione del Costruttore come riferimento nel panorama automobilistico europeo attraverso una massiccia offensiva che prevede il lancio di 36 nuovi modelli entro l’anno 2030. Mantenendo la tecnologia ibrida dopo la data in Europa e sviluppandola a livello internazionale.
L’architettura del piano Renault futuREady poggia su una visione che integra il rinnovamento della gamma prodotti con una profonda innovazione tecnologica e un’eccellenza operativa basata sull’Intelligenza Artificiale.
Gli obiettivi finanziari fissati per il medio periodo prevedono il raggiungimento di un margine operativo compreso tra il 5% e il 7% del fatturato complessivo dell’azienda.
François Provost, CEO di Renault Group, dichiara: «Il nuovo piano strategico “futuREady” segna una tappa fondamentale per il futuro di Renault Group. In un ambiente diventato più competitivo che mai, possiamo far leva su fondamentali solidi: le nostre Marche, prodotti e risultati finanziari».
Renault futuREady, piattaforme innovative e ricarica ultra rapida
Il fulcro della rivoluzione tecnica risiede nella nuova piattaforma RGEV medium 2.0, un’architettura elettrica nativa a 800 Volt destinata ai veicoli dei segmenti C e D. Tale base modulare permette di ridurre i tempi di rifornimento energetico fino a soli 10 minuti di ricarica rapida entro la fine del decennio.
Le prestazioni garantite da questa tecnologia promettono autonomie record fino a 750 km WLTP per le versioni a batteria e 1.400 km per i modelli dotati di Range Extender. Il sistema costruttivo adotta il concetto cell-to-body che ottimizza l’integrazione degli accumulatori eliminando il 20% dei componenti fisici rispetto alle soluzioni tradizionali attualmente in commercio.
La gestione software evolve verso l’architettura Artificial Intelligence Defined Vehicle, capace di governare in modo intelligente l’infotainment, i sistemi di assistenza ADAS e la dinamica del telaio. La Casa punta inoltre a sviluppare internamente una terza generazione di motori elettrici da 275 cavalli privi di terre rare con un rendimento autostradale del 93%.
Renault futuREady, evoluzione dei Marchi e mercati internazionali
Il Marchio Renault intende superare la quota di 2 milioni di veicoli venduti ogni anno puntando su una elettrificazione totale del listino europeo entro il 2030. Dacia prosegue la propria ascesa commerciale focalizzandosi sul segmento C e sulla competitività dei costi pur triplicando l’offerta di modelli alimentati esclusivamente a batteria.
La divisione sportiva Alpine lavora sulla prossima generazione della iconica A110 sfruttando la specifica Alpine Performance Platform per attrarre una clientela sempre più esigente e raffinata.
La strategia di espansione del piano Renault futuREady guarda con estremo interesse a snodi geografici cruciali come l’India, il Sud America e la Corea del Sud per sostenere la traiettoria di crescita globale. François Provost, CEO di Renault Group, afferma: «Diventare il costruttore automobilistico europeo di riferimento significa avere l’ambizione di sviluppare e produrre in Europa prodotti al miglior livello in termini di desiderabilità, tecnologia e competitività».
Eccellenza operativa e cooperazione strategica
La sfida ai produttori asiatici si gioca sulla velocità di sviluppo dei progetti che il Costruttore intende completare in un ciclo temporale di soli 2 anni.
L’azienda implementa l’utilizzo di 350 robot umanoidi di nuova generazione all’interno degli stabilimenti per sollevare il personale dai compiti più gravosi e a basso valore aggiunto.
La digitalizzazione della rete commerciale attraverso il programma software defined retail punta a incrementare l’efficienza riducendo i costi operativi della distribuzione del 20%.
Il Marchio mantiene aperte le proprie linee produttive per altri partner industriali prevedendo di fabbricare oltre 300.000 auto all’anno per società come Nissan, Mitsubishi, Geely e Ford.
L’integrazione di control towers digitali permette di monitorare in tempo reale i flussi della supply chain riducendo i costi logistici del 30% su scala mondiale.
L’obiettivo finale rimane la fornitura di una mobilità pulita e accessibile che garantisca un tasso di fidelizzazione della clientela pari all’80% su un ciclo di vita decennale.
Le 5 cose da sapere su Renault futuREady
- Il piano futuREady prevede il debutto di 36 nuovi modelli globali entro il 2030 per rafforzare la presenza nei segmenti chiave.
- La nuova piattaforma RGEV medium 2.0 introduce la tecnologia a 800 Volt consentendo ricariche ultra-rapide in soli 10 minuti.
- Renault punta a vendere il 100% di vetture elettrificate in Europa entro la fine del decennio.
- L’impiego massiccio di Intelligenza Artificiale e robot umanoidi negli stabilimenti mira a dimezzare i fermi produzione e abbattere i costi.
- La collaborazione industriale si estende a partner come Ford e Geely, con una previsione di produzione conto terzi superiore alle 300.000 unità.
Ultima modifica: 10 Marzo 2026