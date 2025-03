Nuovo Renault 5 Turbo 3E riscrive le regole con 540 cv elettrici in 4 metri

La Regie riporta in auge un mito degli anni Ottanta con la Renault 5 Turbo 3E, una reinterpretazione moderna ed elettrica delle iconiche Turbo e Turbo 2. Questa vettura incarna l’ambizione di innovazione, l’audacia e lo spirito competitivo del marchio. Sostenuta da Alpine, con la sua esperienza nello sviluppo di sportive elettriche esclusive, Renault ripropone la R5 Turbo come autentica “bomba sportiva”. Un design esuberante, una piattaforma su misura e innovativi propulsori da 540 cv posizionati nelle ruote la caratterizzano.

Ritorno al futuro con brio elettrico

La nuova creazione Renault offre massima agilità, prestazioni mozzafiato e spettacolari capacità di drifting per sensazioni di guida avvincenti. Essa concentra sportività in soli 4 metri di lunghezza, creando una nuova categoria di veicoli: le supercar compatte. Grazie a un’architettura a 800 volt, vanta anche elevate prestazioni di ricarica. La potenza di ricarica in corrente continua da 350 kW consente di portare la batteria dal 15 all’80% in soli 15 minuti. Similmente ai veicoli più esclusivi, la Renault 5 Turbo 3E sarà ampiamente personalizzabile. I clienti potranno sbizzarrirsi con gli abbinamenti per creare esemplari unici, sia esternamente che internamente.

Pronta al debutto per clienti esigenti

Saranno disponibili 1.980 esemplari numerati di Renault 5 Turbo 3E, commercializzati a partire dal primo semestre 2027. Le prenotazioni si apriranno nelle prossime settimane. «Una belva da rally, drifting e pista adattata all’uso su strada»: così si potrebbe sintetizzare il progetto che ha portato allo sviluppo di questa spettacolare vettura. Essa rappresenta la più potente e prestazionale mai realizzata nella gamma Renault. Incarna la passione per la sportività e l’anima del marchio.

L’eredità delle Turbo rivive in forma inedita

La Renault 5 Turbo 3E fa rivivere una tradizione leggendaria, quella delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 degli anni Ottanta. Quegli iconici veicoli, ora molto ricercati dai collezionisti, hanno segnato un’epoca. Il loro palmarès nel mondo dei rally dimostra che già allora erano “belve da corsa”. Divenuta più moderna, ora elettrica e ricca di innovazioni, risulta ancora più potente ed esuberante delle progenitrici. La Renault 5 Turbo 3E appartiene a una nuova categoria di veicoli: quella delle supercar compatte. Analogamente alle “grandi”, possiede una scheda tecnica impressionante (540 cv, 0-100 km/h in meno di 3,5 secondi, carrozzeria in carbonio). Offre anche la possibilità di personalizzazioni su richiesta. Un rapporto minimo lunghezza/larghezza di 2,01 la colloca nel novero delle supercar, pur mantenendo un formato compatto da hot hatch.

Un trittico all’insegna della sportività

Basata su una piattaforma creata appositamente per i suoi obiettivi e le sue prestazioni, la Renault 5 Turbo 3E completa l’offerta composta da Renault 5 E-Tech Electric (la city car) e Alpine A290 (la city car sportiva). Il Gruppo Renault ripropone la stessa formula del trittico Renault 5, Renault 5 Alpine e Renault 5 Turbo degli anni Ottanta. L’autenticità e l’audacia di Renault si fondono con lo spirito agonistico e le competenze di Alpine. Nuove forze entrano in gioco, come Ampere per l’architettura software e l’elettronica, e Mobilize per la ricarica bidirezionale e i servizi per la guida elettrica. Anche i partner hanno contribuito con le loro competenze a elementi chiave, come i motori nelle ruote e la carrozzeria in fibra di carbonio. La Renault 5 Turbo 3E beneficia pienamente della trasformazione del Gruppo Renault sotto l’impulso del piano Renaulution.

Nascita di una nuova specie automobilistica

Creando la nuova categoria delle “supercar compatte” elettriche con la Renault 5 Turbo 3E, la Marca Renault dimostra ancora una volta la passione, l’audacia e l’innovazione che la contraddistinguono. Questa esuberante ed entusiasmante vettura promette le migliori prestazioni e sensazioni in soli 4 metri di lunghezza, un primato sul mercato. Con la Renault 5 Turbo 3E, Renault continua a rendere i veicoli elettrici sempre più attraenti, ampliando la capacità di soddisfare ogni esigenza e desiderio. «Il design esterno di Renault 5 Turbo 3E è stato progettato come quello delle supercar: con esuberanza, ma senza mai perdere di vista la ricerca della sportività, agilità, né dimenticare l’efficienza aerodinamica». Questo, unitamente al peso, costituisce un punto chiave per garantire la miglior efficienza possibile per un veicolo elettrico.

Ispirazione retrò per un’anima moderna

La prima fonte di ispirazione per progettare la Renault 5 Turbo 3E sono state chiaramente le Renault 5 Turbo e Turbo 2 originali. La Renault 5 Turbo 3E presenta anche alcuni elementi caratteristici della recente Renault 5 E-Tech Electric, come i fari posteriori e i retrovisori esterni. Tuttavia, l’idea fondamentale del progetto era quella di far rivivere l’eredità leggendaria dei due veicoli degli anni Ottanta, integrando tecnologie moderne per ottimizzarne le prestazioni. Torna il principio del retro-futurismo, già adottato per le rivisitazioni di Renault 5 e Renault 4, ora Renault 5 E-Tech Electric e Renault 4 E-Tech Electric.

Un telaio inedito per prestazioni estreme

Per ritrovare il DNA delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 originali, la Renault 5 Turbo 3E si avvale di una piattaforma inedita, appositamente creata per il veicolo con un’architettura a trazione posteriore. Rispetto alla Renault 5 E-Tech Electric, il parabrezza è stato arretrato e il passo ampliato per ottenere dimensioni spettacolari (4,08 m di lunghezza, 2,03 m di larghezza e 1,38 m di altezza). Tali dimensioni conferiscono una certa raffinatezza alle linee. Con queste misure, la Renault 5 Turbo 3E vanta una lunghezza da city car e una larghezza da supercar. Unendo tali caratteristiche alle prestazioni, nasce la categoria delle “supercar compatte”. Il frontale riprende i criteri stilistici dei predecessori: fari squadrati con tecnologia LED, fascia sottile con tre sezioni centrali e luci diurne a LED che sostituiscono i fari aggiuntivi.

Aerodinamica funzionale e design distintivo

La lama aerodinamica sul paraurti anteriore e la presa d’aria ingrandita sul cofano ottimizzano il carico aerodinamico per un equilibrio perfetto tra anteriore e posteriore. Le prese laterali del paraurti convogliano i flussi d’aria davanti alle ruote, mentre quelle superiori dei parafanghi posteriori li dirigono sotto i fari, dietro al veicolo. Le prese d’aria laterali inferiori raffreddano l’impianto frenante; sotto una di esse si cela lo sportello di ricarica della batteria. Lateralmente, il profilo segue i montanti del parabrezza e il tetto fino allo spoiler posteriore, in linea con lo spirito delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 originali. Uno spoiler attraversa la carrozzeria tra i due fari posteriori; inferiormente, il paraurti cela il diffusore, contribuendo alla massima efficienza. A due porte e due posti, la Renault 5 Turbo 3E cela sotto i parafanghi allargati ruote da 20 pollici, ognuna con un motore elettrico. Tra le ruote si trova l’elettronica di potenza, mentre la batteria è alloggiata sotto il pianale. Tale architettura offre un ingente volume di carico per i bagagli e abbassa il centro di gravità.

Ingegneria Alpine per prestazioni senza compromessi

Come la Renault 5 E-Tech Electric, anche la Renault 5 Turbo 3E è stata sviluppata su una piattaforma dedicata ai veicoli elettrici, con l’obiettivo di incrementare le prestazioni. Lo scopo era realizzare un veicolo leggero, agile e performante, in linea con gli standard delle supercar, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore a 3,5 secondi. Gli ingegneri di Alpine, esperti in auto sportive elettriche, hanno messo a punto una piattaforma dedicata in alluminio per ospitare qualsiasi architettura. La scelta è ricaduta sui “motori posizionati nelle ruote” posteriori (trazione posteriore) per ottenere molteplici vantaggi: enorme coppia di 4.800 Nm, erogazione della potenza immediata, risparmio di spazio e peso sull’asse posteriore, e maggiore agilità grazie alla gestione separata dei due motori.

Drifting e sensazioni di guida al primo posto

Con la batteria sotto il pianale, gli ingegneri di Alpine hanno beneficiato di un centro di gravità ribassato per massimizzare agilità, prestazioni e capacità di drifting (con funzione dedicata e freno a mano verticale in stile rally). Per questo motivo, la carrozzeria è stata realizzata in carbonio, materiale che unisce resistenza e leggerezza. La Renault 5 Turbo 3E rappresenta una vetrina per l’esperienza Alpine nell’ingegneria delle sportive elettriche, al servizio dell’agilità e delle sensazioni di guida. Essa costituisce anche uno strumento di innovazione, come i motori nelle ruote, a dimostrazione della ricerca dell’eccellenza per i futuri veicoli elettrici. «Rivisitare le leggendarie Renault 5 Turbo e Turbo 2 è stata una sfida coraggiosa. Abbiamo mantenuto la loro esuberanza e spirito agonistico integrandovi tecnologie moderne e un’aerodinamica ottimizzata per l’era elettrica. Ogni singola linea e ogni singolo volume esprime il giusto equilibrio tra prestazioni e personalità. Più di un tributo, Renault 5 Turbo 3E è una macchina che produce sensazioni ed emozioni da personalizzare all’infinito».

Prestazioni da supercar e autonomia elevata

Con una batteria da 70 kWh, la Renault 5 Turbo 3E pesa circa 1.450 kg. Dotata di una motorizzazione da 540 cv, vanta un rapporto peso/potenza di 2,7 kg/cv, simile a quello delle supercar. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 3,5 secondi, e l’autonomia supera i 400 km su strada (ciclo WLTP in omologazione). La ricarica completa in corrente alternata si effettua con il caricabatterie di bordo da 11 kW in circa 8 ore. Per l’utilizzo sportivo in pista, la Renault 5 Turbo 3E può compiere diversi hot lap alla velocità massima di 270 km/h. La ricarica rapida a 800 volt e 350 kW in corrente continua permette di passare dal 15 all’80% in soli 15 minuti. Un pulsante boost sul volante incrementa la potenza per i sorpassi. Un altro pulsante regola la frenata rigenerativa su quattro livelli. I settaggi MULTI-SENSE offrono quattro modalità di guida: Regular, Snow, Sport e Race, quest’ultima con funzione drift assist.

Interni sportivi e tecnologia all’avanguardia

L’abitacolo presenta un’atmosfera sportiva, con sedili avvolgenti e cinture a 6 punti. Componenti in carbonio riducono il peso, mentre materiali pregiati come l’Alcantara rivestono sedili e plancia. Il freno a mano verticale in stile rally è protagonista. I display OpenR da 10,1” e 10,25” visualizzano informazioni di guida, navigazione e multimedialità, con un’interfaccia che omaggia il cruscotto delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 originali. Offrono un’esperienza di guida moderna e connessa, adatta a un veicolo così sportivo. Il sistema OpenR Link con Google integrato permette di usufruire dei numerosi servizi Google, inclusa la pianificazione dei viaggi elettrici e la programmazione delle ricariche.

Personalizzazione senza limiti per esemplari unici

La Renault 5 Turbo 3E sarà disponibile con una vasta scelta di tinte per carrozzeria e abitacolo. Alcune richiamano le colorazioni storiche delle Renault 5 Turbo e Turbo 2, come il Rosso Granata, o le livree da gara come la “Tour de Corse 1982”. Saranno disponibili anche nuove grafiche moderne. I clienti potranno contare su un’ampia gamma di personalizzazioni, dalle tinte esterne ai rivestimenti interni. Sarà possibile creare, con i designer Renault, abbinamenti personalizzati per un veicolo unico ed esclusivo. Per questa straordinaria automobile, destinata a clienti esigenti, sono previste modalità di finanziamento e commercializzazione particolari. 1.980 esemplari numerati saranno venduti in mercati chiave come Europa, Medio Oriente, Giappone e Australia, un numero che omaggia l’anno di lancio della Renault 5 Turbo. I clienti potranno scegliere, in opzione, il numero seriale al momento dell’ordine. Le prime consegne sono previste dal primo semestre 2027.

Dati tecnici, statistiche, informazioni:

Lunghezza: 4,08 m

Larghezza: 2,03 m

Altezza: 1,38 m

Passo: 2,57 m

Altezza libera dal suolo: 118 mm

Peso: 1.450 kg circa

Piattaforma: Elettrica su misura

Architettura: 800 volt

Motori: Elettrici ruote posteriori 2 x 200 kW (540 cv / 4.800 Nm)

Batteria: Ioni di litio 70 kWh

Autonomia WLTP: > 400 km (in corso di omologazione)

Caricabatterie AC: 11 kW bidirezionale (ricarica 0-100% in 8 ore)

Caricabatterie DC: 350 kW (ricarica 15-80% in 15 minuti)

Accelerazione 0-100 km/h: < 3,5 secondi

Velocità massima: 270 km/h (su pista)

Esemplari numerati: 1.980

Inizio commercializzazione: Primo semestre 2027

