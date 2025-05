Renault 4 E-Tech Electric., l’elettrica versatile su strada. Le caratteristiche

La Renault 4 E-Tech Electric si presenta come una vettura compatta e spaziosa, a proprio agio su ogni terreno ed efficiente in diverse condizioni. Richiamando il DNA di un’auto divenuta nel tempo un’icona con un ricco patrimonio che per oltre trent’anni ne ha fatto un veicolo per cittadini e agricoltori, per la Posta, i vigili del fuoco e le gendarmerie, questa nuova proposta nella gamma elettrica Renault si affianca ad altre vetture già affermate, con l’ambizione di soddisfare le esigenze dei clienti per svariati utilizzi.

La Renault 4 originale ha rappresentato una vera storia di successo, prodotta in milioni di unità in numerosi Paesi, affermandosi quale vettura più venduta del marchio. La 4 E-Tech Electric affronta la sfida di contribuire alla democratizzazione dei veicoli elettrici su scala europea. Mentre l’altra vettura elettrica di Renault si rivolge a una clientela più urbana, la 4 E-Tech Electric punta a conquistare un pubblico diversificato, incluse le giovani famiglie.

Per raggiungere tale obiettivo, si basa sulla stessa filosofia dell’antenata: la versatilità. Questa qualità le permette di conquistare gli utenti per gli spostamenti quotidiani, per le gite fuori porta nel fine settimana e le attività ricreative, per guidare da soli o in famiglia, per circolare in città, campagna, montagna e autostrada.

A dimostrazione di tale versatilità, Renault 4 E-Tech Electric propone un mix di abitabilità, modularità e volume del bagagliaio distinto nel suo segmento, con 420 litri utili e una soglia di carico ribassata. Dispone di vani portaoggetti ingegnosi, un divano posteriore pieghevole e un sedile del passeggero anteriore trasformabile in tavolino, una novità per un veicolo elettrico Renault. Riesce a percorrere strade fangose e dissestate grazie a una notevole altezza dal suolo e a un tecnologia antislittamento. Facilita la guida di ogni giorno con la funzione One Pedal, che ottimizza la frenata rigenerativa fino all’arresto completo del veicolo.

Renault 4 E-Tech Electric, design tra passato e futuro

Il design della Renault 4 E-Tech Electric si distingue per il suo carisma, presentandosi come un crossover compatto adatto ai tempi. Le proporzioni si addicono alla versatilità d’uso. Lunga poco più di 4 metri, si posiziona tra altri veicoli della gamma Renault per dimensioni, offrendo un passo generoso per spazio a bordo. La larghezza resta contenuta, adatta alla circolazione cittadina.

L’altezza di Renault 4 E-Tech Electric è paragonabile a un altro Suv del Marchio, ma la differenza risiede nell’altezza libera dal suolo. Tutte le versioni montano cerchi da 18 pollici che contribuiscono al suo aspetto da crossover. La calandra presenta un elemento monoblocco trasversale con gruppi ottici rotondi e un bordo luminoso che riprende il profilo della vettura storica. La illuminazione integrata nel blocco è una novità.

La progettazione di questo componente di oltre un metro e mezzo ha rappresentato una sfida, richiedendo la creazione di un pezzo nuovo e resistente agli urti, con possibilità di sostituzione dei componenti danneggiati. Numerosi i riferimenti estetici alla vettura originale, presenti nelle linee del cofano, negli elementi decorativi che ricordano la griglia storica, nei paraurti con terminali che richiamano i ganci.

Anche il terzo finestrino posteriore sulle fiancate riprende un dettaglio emblematico, così come le tre linee scolpite nelle portiere che evocano le protezioni del passato, pur proiettandosi nel futuro. Le scritte sui parafanghi indicano il luogo di produzione. Il tetto riprende il design storico, arricchito da barre, disponibili a seconda delle versioni. I fari posteriori ripropongono la forma a pillola verticale, mentre il portellone nasconde la sua apertura nel paraurti.

Renault 4 E-Tech Electric tecnologia a bordo per una vita semplice in elettrico

Salendo a bordo, si scoprono tre differenti ambienti interni a seconda dell’allestimento, con abbinamenti di colori e materiali distinti. La personalizzazione interna ed esterna è vasta, con centinaia di combinazioni possibili tra colori, cerchi, accessori ed elementi decorativi. All’interno, un catalogo di accessori, molti stampati in 3D, offre soluzioni pratiche per l’organizzazione dello spazio.

Esternamente, elementi personalizzabili per tetto, cofano, parafanghi e paraurti sono disponibili in diverse versioni cromatiche. L’abitacolo garantisce comfort a tutti i passeggeri, con posti veri per cinque persone e un spazio adeguato per le ginocchia dei passeggeri posteriori. Il comfort è ulteriormente migliorato da una serie di vani portaoggetti pratici, distribuiti nell’abitacolo.

Il bagagliaio, ispirato al DNA della R4 originale, offre un volume generoso e si distingue per la sua praticità e accessibilità, con una soglia di carico notevolmente bassa. Un vano sotto il pianale offre spazio aggiuntivo, utile per riporre il cavo di ricarica. La modularità rappresenta un altro punto di forza, con il divano posteriore ripiegabile e il sedile del passeggero anteriore trasformabile in tavolino, permettendo di trasportare oggetti lunghi.

La vettura è dotata del sistema antislittamento Extended Grip, che le consente di affrontare terreni difficili, con modalità dedicate per neve e terreni misti che regolano la coppia motore in base all’aderenza. È omologata per il traino fino a 750 kg, aumentando la sua versatilità. Presto disponibile anche con tetto apribile in tessuto, un richiamo a una versione storica, che mantiene elevate qualità acustiche ed ermetiche.

Renault 4 E-Tech Electric, innovazione e sostenibilità dalla produzione ai servizi

Beneficia della piattaforma elettrica AmpR Small, che le conferisce agilità e dinamicità nella guida, pur con un’attenzione al comfort a bordo. L’avantreno riprende soluzioni da altri veicoli Renault, con uno sterzo agile. Il retrotreno, con geometria multilink, offre dinamicità in curva e maggiore stabilità. Ammortizzatori e sedili sono stati studiati per ottimizzare il comfort.

La funzione One Pedal, presente su alcuni allestimenti di Renault 4 E-Tech Electric, ottimizza la frenata rigenerativa fino all’arresto. Un sistema di frenata dinamica integra impianto frenante ed ESP, riducendo l’ingombro e accelerando la frenata automatica. L’isolamento acustico riprende standard elevati, con soluzioni innovative per ridurre il rumore e le vibrazioni. Il comfort termico è garantito dalla pompa di calore e dal sistema HVCH. La vettura raggiunge elevati standard di sicurezza passiva.

Renault 4 E-Tech Electric, le bersioni

L’offerta elettrica è concepita per essere semplice e di facile utilizzo. La configurazione principale abbina una batteria da 52 kWh a un motore da 110 kW, offrendo un’autonomia adeguata. La batteria, con architettura semplificata, riduce il peso. Il motore da 110 kW offre prestazioni vivaci. Tutte le versioni dispongono di caricabatterie bidirezionale AC da 11 kW, e la versione da 110 kW include un caricabatterie DC da 100 kW per la ricarica rapida.

La versione con motore da 90 kW e batteria da 40 kWh offre un caricabatterie DC da 80 kW. Dispositivi come la pompa di calore e l’active drive shutter favoriscono l’autonomia. L’Electric Route Planner, derivato da Google Maps, assiste nei viaggi pianificando le soste di ricarica e ottimizzando il percorso. La funzione Plug & Charge, di prossima introduzione, semplifica l’esperienza di ricarica nelle stazioni compatibili. Il caricabatterie bidirezionale abilita le funzioni V2L e V2G, trasformando l’auto in una fonte di energia. La gestione di queste funzioni è possibile tramite l’App My Renault.

Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato arricchisce l’esperienza a bordo, offrendo navigazione, riconoscimento vocale e numerose applicazioni. Il catalogo di App si amplia, includendo servizi di intrattenimento. Reno, l’avatar ufficiale Renault, funge da compagno di viaggio virtuale, assistendo l’utente nella scoperta delle funzioni e rispondendo a domande. Può anche interagire con il tetto in tessuto. L’avatar, grazie all’integrazione con ChatGPT, risponde a domande di cultura generale.

L’ambiente sonoro a bordo di Renault 4 riceve attenzione, con la disponibilità di un impianto Harman Kardon su alcune versioni. Una chiave virtuale, tramite l’App My Renault, permetterà di usare lo smartphone per accesso e avviamento, con possibilità di condivisione. La manutenzione connessa offre notifiche personalizzate e previsione dell’usura dei componenti. I ADAS presenti si posizionano a livelli superiori, superando anche le nuove normative di sicurezza. Strumenti come Safety Score e Safety Coach offrono valutazione e consigli per una guida più responsabile.

La produzione di Renault 4 E-Tech Electric avviene in Europa, nello stabilimento di Maubeuge. Si sfrutta così sugli investimenti realizzati per altri veicoli, beneficiando di innovazioni come il robot di verniciatura Jetprint per le tinte bicolore. Il processo di verniciatura rivoluzionario riduce l’uso di plastica e vernice, con un impatto positivo in termini di CO2.

Renault 4 E-Tech Electric raggiunge un elevato tasso di riciclabilità e utilizza materiali derivati dall’economia circolare. La batteria è riparabile e progettata per una ridotta impronta di carbonio. Il motore elettrico, compatto, non utilizza terre rare, riducendo il suo impatto ambientale. La localizzazione della produzione e dei fornitori, in gran parte entro un raggio limitato dal centro ElectriCity, contribuisce all’ottenimento del label “Origine France Garantie”.

Renault 4 E-Tech Electric, 10 cose da sapere

Lunghezza totale del veicolo: 4.144 mm.

Volume del bagagliaio: 420 litri.

Altezza libera dal suolo: 181 mm.

Raggio di sterzata tra marciapiedi: 10,8 metri.

Configurazione motore/batteria principale: 110 kW (150 cavalli) / 52 kWh.

Autonomia WLTP con batteria 52 kWh: 409 km.

Tempo di ricarica DC 100 kW (15-80%): 30 minuti.

Accelerazione 0-100 km/h con motore 110 kW: 8,2 secondi.

Peso della batteria da 52 kWh: circa 300 kg.

Tasso complessivo di riciclabilità: 88,6%.

Ultima modifica: 6 Maggio 2025