Prezzo carburanti, Diesel a 2,10 Euro, dati shock sul pieno per l’esodo estivo

Prezzo carburanti, l’esodo estivo debutta sotto l’ombra di rincari. Le quotazioni del greggio salgono sui mercati globali, assorbendo la riduzione fiscale decisa dall’esecutivo.
La contrazione delle accise perde la sua efficacia originaria a vantaggio dei prezzi finali al distributore. Il gasolio alla pompa sfiora la soglia di 2,1 euro al litro.
Prezzo carburanti, quanto costa un pieno
La benzina in modalitÃ self service raggiunge la media nazionale di 1,995 euro al litro. L’erosione del taglio fiscale riduce il beneficio reale ad appena 10,5 centesimi per litro.
Il costo complessivo di un pieno di carburante cresce di 3,3 euro per gli automobilisti italiani. Lungo le corsie autostradali il prezzo medio del diesel sale verso quota 2,175 euro.
Sulle arterie veloci la riduzione residua rispetto alla data del 27 luglio si ferma a 8 centesimi.
L’analisi territoriale evidenzia differenze tra le varie regioni della penisola. Il Molise registra la contrazione minore delle tariffe con un calo pari a 8,8 centesimi.
Puglia, Campania e Calabria mostrano riduzioni contenute comprese tra 9,2 e 9,3 centesimi per litro.
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sardegna e Lombardia evidenziano riassestamenti favorevoli tra 11,1 e 11,6 centesimi.
Prezzo carburanti, gli aumenti delle compagnie
I marchi petroliferi ritoccano i listini consigliati applicando aumenti diffusi su tutta la rete. Eni impone un incremento pari a 2 centesimi sul valore raccomandato del gasolio. IP dispone rialzi di 2 centesimi sulla verde e 4 centesimi sul diesel. Tamoil stabilisce rialzi pari a 2 centesimi sulla benzina e 5 centesimi sul gasolio.
Nelle stazioni con servizio il gasolio medio raggiunge 2,212 euro al litro. Il GPL in modalitÃ self service si attesta a 0,742 euro, mentre il metano registra 1,610 euro al kg.
Le pompe bianche indipendenti mantengono listini inferiori con la verde self a 1,982 euro.
5 cose da sapere sui rincari estivi del prezzo carburanti
- Taglio divorato: L’aumento del greggio assorbe 7 dei 17 centesimi dello sconto fiscale.
- Diesel autostradale: La media del gasolio in autostrada tocca quota 2,175 euro al litro.
- Aggravio pieno: Rifornire il serbatoio richiede 3,3 euro supplementari ai calcoli teorici.
- Classifica regionale: Il Molise ottiene il calo minimo pari ad appena 8,8 centesimi.
- Servito record: La benzina servita raggiunge una media nazionale pari a 2,126 euro al litro.
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Ultima modifica: 31 Luglio 2026