Prezzo carburanti, dove benzina e gasolio costano di piÃ¹. Regione per regione

Prezzi dei carburanti alle stelle. Bolzano conquista il primato del gasolio con il costo maggiore per ogni singolo litro erogato nella data del 8 aprile 2026.
Tali cifre emergono dalle analisi fornite dalla Unione Nazionale Consumatori sopra i dati forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).
“Il gasolio supera i 2,2 euro al litro a Bolzano e Calabria e Lombardia restano vicine al superamento di tale soglia” dichiara Massimiliano Dona, presidente della associazione.
Le statistiche segnalano una Sicilia colpita da un incremento di 2,45 euro per un rifornimento standard della capacitÃ di 50 litri.
Le tabelle riportate di seguito contengono la panoramica dei costi medi dei carburanti diesel e benzina per unitÃ di misura rilevati sopra tutto il territorio della nazione.
Tale prospetto permette la identificazione delle zone in cui il costo della vita per la mobilitÃ privata risulta elevato per la popolazione. I carburanti sono un bel problema.
Analisi della graduatoria nazionale per il costo del gasolio
La graduatoria completa del gasolio mostra uno scenario di rincari con effetti difformi sopra il territorio della penisola italiana nel periodo attuale.
I numeri certificano una situazione di emergenza per i costi energetici dei carburanti sopra le tasche dei cittadini e delle imprese della industria nazionale.
La tabella elenca i valori medi regionali rilevati nella data odierna dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il carburante diesel.
Prezzi medi del 8/04/26 del gasolio
|N
|REGIONE
|Prezzo (euro/litro)
|Variazione pieno 50 litri (euro)
|1
|Bolzano
|2.205
|2,10
|2
|Calabria
|2.198
|1,30
|3
|Lombardia
|2.195
|1,75
|4
|Valle d’Aosta
|2.194
|2,10
|5
|Autostrade
|2.191
|1,65
|6
|Sicilia
|2.190
|2,45
|7
|Trento
|2.186
|2,00
|8
|Liguria
|2.183
|1,50
|9
|Puglia
|2.183
|1,75
|10
|Piemonte
|2.182
|1,70
|11
|Friuli Venezia Giulia
|2.181
|1,45
|12
|Veneto
|2.178
|1,75
|13
|Emilia Romagna
|2.177
|1,90
|14
|Sardegna
|2.174
|1,50
|15
|Toscana
|2.173
|1,70
|16
|Campania
|2.172
|1,55
|17
|Basilicata
|2.169
|1,10
|18
|Molise
|2.169
|1,55
|19
|Lazio
|2.162
|1,70
|20
|Umbria
|2.162
|1,70
|21
|Abruzzo
|2.158
|1,50
|22
|Marche
|2.152
|1,50
Rilievi sui costi medi della benzina senza piombo in Italia
I dati relativi alla benzina evidenziano picchi elevati in autostrada mentre le regioni del centro Italia mostrano una tenuta dei listini dei carburanti.
La Unione Nazionale Consumatori ribadisce la necessitÃ di monitoraggio dei prezzi dei carburanti per la tutela del portafoglio degli utenti della strada e dei consumatori.
La tabella riassume i costi per litro della benzina per le 22 aree di riferimento territoriale monitorate nella giornata di oggi dai tecnici.
Prezzi medi del 8/04/26 della benzina
|N
|REGIONE
|Prezzo (euro/litro)
|Variazione pieno 50 litri (euro)
|1
|Autostrade
|1.825
|0,45
|2
|Bolzano
|1.822
|0,80
|3
|Calabria
|1.811
|0,35
|4
|Sicilia
|1.811
|0,40
|5
|Basilicata
|1.810
|0,20
|6
|Sardegna
|1.810
|0,40
|7
|Puglia
|1.808
|0,35
|8
|Liguria
|1.807
|0,45
|9
|Campania
|1.805
|0,40
|10
|Valle d’Aosta
|1.804
|0,45
|11
|Piemonte
|1.803
|0,40
|12
|Lazio
|1.802
|0,35
|13
|Friuli Venezia Giulia
|1.801
|0,35
|14
|Emilia Romagna
|1.800
|0,40
|15
|Toscana
|1.799
|0,40
|16
|Umbria
|1.798
|0,40
|17
|Lombardia
|1.797
|0,30
|18
|Abruzzo
|1.796
|0,35
|19
|Molise
|1.796
|0,35
|20
|Trento
|1.795
|0,45
|21
|Veneto
|1.791
|0,25
|22
|Marche
|1.787
|0,35
Le 5 cose da sapere sui prezzi dei carburanti
- Bolzano detiene il record nazionale del gasolio con la cifra di 2,205 euro per ogni litro di carburante per motori.
- La benzina costa cifre elevate lungo i tratti delle autostrade con il valore di 1,825 euro per ogni singola unitÃ .
- La Sicilia registra l’aumento giornaliero maggiore per il rifornimento di gasolio con la variazione di 2,45 euro per ogni pieno.
- Le autostrade occupano la quinta posizione per il gasolio grazie ad accordi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Il rincaro giornaliero per la benzina colpisce i cittadini residenti a Bolzano con la spesa aggiuntiva di 80 centesimi per rifornimento.
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Ultima modifica: 8 Aprile 2026