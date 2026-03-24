Padova Only Classics 2027, la storia dell’auto in fiera

Padova Only Classics 2027, la città veneta scalda i motori per un ritorno in grande stile attraverso un Salone internazionale che profuma di storia e metallo nobile.
Dal 26 al 28 febbraio 2027, i padiglioni della Fiera ospitano Padova Only Classics, evento nato per celebrare le eccellenze motoristiche prodotte tra il 1886 e il 1977. Il progetto gode della regia di Intermeeting e del supporto strategico di BolognaFiere, creando un asse lavoro industriale capace di valorizzare il patrimonio culturale dei veicoli d’epoca. La selezione appare rigorosa poiché sono ammessi esclusivamente esemplari con almeno 50 anni di vita, garantendo un’esposizione di altissimo livello qualitativo.
Padova Only Classics 2027, un criterio selettivo per collezionisti esigenti
La scelta di chiudere le porte ai modelli più recenti permette di focalizzare l’attenzione su automobili e motociclette che hanno definito l’ingegno del secolo scorso. Secondo Luciano Rizzi, AD (Amministratore Delegato) di Intermeeting, l’iniziativa introduce un format selettivo e complementare alle manifestazioni esistenti per consolidare il ruolo della città nel panorama mondiale. “L’obiettivo consiste nel fornire a istituzioni e operatori un punto di riferimento strutturato per il motorismo storico“, sottolinea il dirigente durante la presentazione ufficiale. La soglia cronologica dinamica mantiene intatto lo spirito del Costruttore originario, evitando contaminazioni con il mercato delle auto moderne o delle instant classic.
Passione e cultura del restauro veneto
Il legame con il territorio appare fondamentale dato che la provincia vanta una rete fitta di carrozzieri e meccanici specializzati nella cura di questi capolavori. Mario Carlo Baccaglini, Presidente di Intermeeting, descrive il ritorno in città come un momento dal significato speciale per l’intera comunità di appassionati. “Le auto classiche rappresentano testimonianze vive di identità industriale che continuano a dialogare con le nuove generazioni“, afferma il portavoce del nuovo Marchio fieristico. La presenza della FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) conferma la rilevanza internazionale di un evento che mette al centro la conservazione tecnica.
Sinergie industriali e prezzi per il pubblico
Il supporto di BolognaFiere garantisce una visione di ampio respiro, trasformando il quartiere in un hub di innovazione e competenze specifiche. Antonio Bruzzone, CEO (Chief Executive Officer) del Gruppo BolognaFiere, ribadisce la volontà di costruire piattaforme capaci di generare valore lungo tutta la filiera produttiva. L’ingresso alla manifestazione permette di ammirare pezzi rari che hanno segnato l’evoluzione della mobilità mondiale, dal primo motore a scoppio fino alle icone degli anni Settanta. Il Salone punta a intercettare visitatori con alta capacità di spesa, portando un indotto economico rilevante per le strutture ricettive del centro urbano.
Le 5 cose da sapere su Padova Only Classics 2027
- Il nuovo Salone accetta soltanto veicoli costruiti tra il 1886 e il 1977 per garantire la massima coerenza storica.
- L’evento si svolge presso la Fiera di Padova nelle date comprese tra il 26 e il 28 febbraio 2027.
- La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Intermeeting e BolognaFiere sotto l’egida di Auto e Moto d’Epoca.
- Il criterio di ammissione richiede che ogni mezzo esposto possieda almeno 50 anni di anzianità certificata.
- La FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) partecipa ufficialmente per promuovere la cultura del veicolo storico tra i giovani.
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Ultima modifica: 24 Marzo 2026