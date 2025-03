Goodwood celebra i 60 anni di Gordon Murray. Anteprima mondiale di una nuova supercar

Il Festival of Speed celebrerà un importante traguardo. Gordon Murray, fenomenale progettista, festeggerà 60 anni dedicati all’ingegneria e al design automobilistico. L’evento di Goodwood dedicherà la Central Feature a questa illustre carriera. Una nuova vettura stradale di Gordon Murray Automotive farà il suo debutto mondiale.

La vetrina del Festival of Speed

La scultura monumentale di Gerry Judah si erigerà di fronte a Goodwood House. Essa rappresenterà il cuore pulsante della manifestazione. L’installazione ospiterà una parata di auto che ripercorreranno la prolifica storia di Gordon Murray. Un momento celebrativo animerà quotidianamente la struttura.

Filosofia progettuale e successi

Per sei decenni, l’approccio di Gordon Murray è stato guidato dalla leggerezza. In Formula 1, come Direttore Tecnico in Brabham e McLaren Racing, ideò cinque monoposto iridate. I titoli arrivarono nel 1981, 1983, 1988, 1989 e 1990. In seguito fondò McLaren Cars Limited, creando la leggendaria F1.

Nascita di Gordon Murray Automotive

Nel 2007, nacque Gordon Murray Design, evolvendosi poi in Gordon Murray Automotive, la GMA. L’azienda sarà presente in diverse aree dell’evento. Le sue vetture stradali si potranno ammirare nel Supercar Paddock. Un’area specifica narrerà la storia di Gordon e del suo marchio.

Legame storico con Goodwood

Il moderno motorsport di Goodwood è strettamente connesso con Gordon Murray e GMA. Già nel 1993, Professor Gordon Murray partecipò al primo Festival of Speed. La sua McLaren F1 ottenne il secondo tempo più veloce sulla collina. Nello stesso anno, una Rocket della Light Car Company, sua creazione, fu ritrovata.

Debutti recenti e attesa novità

Negli anni recenti, GMA ha scelto il Goodwood Members’ Meeting per presentare le sue esclusive creazioni. Questi eventi hanno visto il debutto pubblico della T.50 (2021), T.33 (2022), T.33 Spider (2023) e la prima dinamica mondiale della T.50s (2024). Ora, l’attesa cresce per la nuova supercar.

Le parole di Gordon Murray

Per 60 anni ho apprezzato la sfida progettuale e ingegneristica di spingere i limiti del possibile, sia nelle auto da corsa che in quelle stradali. Le supercar che GMA costruisce oggi traggono ispirazione da ogni auto che ho progettato, guidato e posseduto. Design leggero, uso innovativo dei materiali, le ultime tecnologie e persino piegare le leggi della fisica entrano in tutto ciò che facciamo. Sono entusiasta di celebrare il mio 60° anniversario di design e le auto incentrate sul guidatore che produciamo oggi al Goodwood Festival of Speed“.

Il tributo di Goodwood

Il Duca di Richmond ha affermato: “Gordon fa parte del Festival of Speed sin dal suo inizio e sono lieto che abbia scelto di celebrare qui con noi a Goodwood i suoi 60 anni di carriera. Il suo nome è sinonimo di arte ingegneristica e superlativo design automobilistico, che lo ha visto trionfare ai vertici del motorsport con cinque campionati del mondo e creare le supercar più ambite”.

Al Festival of Speed 2025, il formidabile progettista presenterà una nuova supercar ed esporrà il meglio del suo ingegno.

Celebrazione e nuova vettura GMA

Nel prossimo Festival of Speed, previsto a Goodwood dal 10 al 13 luglio 2025, nella Goodwood House si celebrerà il talento di quest’uomo. Durante tale periodo, l’ingegnere sudafricano ha creato alcune delle monoposto di F1 più veloci e affascinanti. Basti ricordare la McLaren MP/4 guidata da Senna.

L’evoluzione del suo estro

L’abilità di Murray ha innovato anche le auto da strada con la McLaren F1. Attualmente, con la Gordon Murray Automotive, produce vetture espressamente pensate per la guida. Esempi sono la T.50, la T.50s Niki Lauda, la T.33 e la T.33 Spider. Si tratta di supercar ispirate alle auto che l’ingegnere ha progettato, guidato e posseduto.

Caratteristiche distintive delle GMA

Queste auto si distinguono per un design leggero e l’impiego di materiali innovativi. L’utilizzo delle ultime tecnologie è un altro elemento chiave. Questi veicoli condivideranno il palcoscenico con una selezione di auto progettate da Murray dal 1965 al 2025.

Ultima modifica: 19 Marzo 2025