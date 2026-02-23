Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2026 ordinabili da marzo in Europa

Il grande ritorno delle Alfa Romeo Quadrifoglio, Giulia e Stelvio.

L’attesa per gli estimatori del Biscione termina con la decisione della Casa di ripristinare la disponibilità dei modelli di punta, di un peso storico molto importante, in Europa.

Il piano industriale prevede la permanenza in listino delle vetture fino al 2027 per soddisfare la domanda globale di sportività senza compromessi strutturali.

“Come annunciato al recente Bruxelles Motor Show 2026, riapriamo gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, mantenendo fede a una promessa fatta ai nostri clienti più attenti alle performance estreme e alle emozioni pure insite nel DNA Alfa Romeo. È il miglior modo per celebrare uno dei simboli più famosi nel mondo automotive che porta con sé una centenaria ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione”, ha detto Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 23 Febbraio 2026