Alfa Romeo 33 Stradale, il mistero della supercar da 30 milioni ceduta a 10 euro!

Il destino della Alfa Romeo 33 Stradale dal valore stimato in 30 milioni di euro agita i sonni degli appassionati e dei collezionisti di tutto il globo terrestre.

La Procura di Milano conduce indagini serrate su una transazione incredibile che vede il capolavoro del Marchio del Biscione, realizzato in soli 18 esemplari, passare di mano per la cifra di 10 euro.

Alfa Romeo 33 Stradale
Alfa Romeo 33 Stradale, una bellezza unica

Gli eredi bresciani del precedente proprietario denunciano pressioni psicologiche costanti ed un clima di terrore generato da persone vicine alla cerchia ristretta dei conoscenti intimi del defunto pilota.

Tale situazione sfocia in un accordo di mediazione fittizio che priva la famiglia dellaÂ sportiva regina dei desideri per ogni cultore della velocitÃ  pura nel mondo.

Alfa Romeo 33 Stradale 1967
Alfa Romeo 33 Stradale del 1967

I legali della parte lesa ricostruiscono i fatti evidenziando il ruolo di un intermediario capace di manipolare le volontÃ  dei legittimi possessori del bene mobile di immenso pregio.

Meccanismi di pressione e minacce legali

Il fascicolo della magistratura milanese raccoglie testimonianze relative a mesi di intimidazioni rivolte ai discendenti del collezionista lombardo scomparso da tempo in terra bresciana.

E a rendere la vicenda superiore nell’inquietudine Ã¨ un ulteriore passaggio il giorno successivo la mediazione Ã¨ stata costituita una societÃ  ad hoc, la Fabre 33 societÃ  semplice alla quale l’auto sarebbe stata in prima battuta intestata” affermano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani nella loro comunicazione ufficiale.

I professionisti napoletani incaricati dalla famiglia sottolineano come il regista dell’operazione abbia sfruttato i momenti di fragilitÃ  emotiva seguiti al lutto per imporre condizioni contrattuali prive di ogni logica commerciale.

Il valore reale della Alfa Romeo 33 Stradale supera la barriera dei 30 milioni di euro ma la firma del documento sancisce una perdita patrimoniale totale per i venditori raggirati con astuzia.

Alfa Romeo 33 Stradale 1967 7 700x467

Strategia della radiazione e societÃ  fantasma

Le verifiche sui registri automobilistici mostrano una velocitÃ  d’azione sospetta dei nuovi acquirenti di nazionalitÃ  francese entrati in possesso della storica Alfa Romeo 33 Stradale.

Secondo quanto risulta, lo stesso professionista avrebbe ricoperto il ruolo di legale degli eredi bresciani proprietari dell’auto. In un istante successivo, le targhe della vettura sono state dichiarate smarrite e l’auto risultata di diritto radiata ed esportata in Europa” dichiarano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani che curano gli interessi dei querelanti.

La creazione fulminea della societÃ  Fabre 33 funge da ponte per il trasferimento del telaio oltre il confine nazionale italiano rendendo complesso il rintraccio fisico del veicolo.

Le targhe originali svaniscono nel nulla mentre il sistema burocratico della radiazione amministrativa cancella le tracce immediate del transito stradale del prezioso manufatto artistico.

Alfa Romeo 33 Stradale 1967 19 1 700x548

Alfa Romeo 33 Stradale: ricompensa per il ritrovamento

La speranza dei precedenti proprietari risiede nel momento presente in una ricompensa considerevole messa a disposizione di chiunque fornisca indicazioni precise sulla posizione attuale dell’esemplare sottratto.

La somma offerta per il recupero del mezzo ammonta a 100.000 euro ed attira l’attenzione di informatori ed esperti del mercato grigio delle auto d’epoca rare.

Gli investigatori incrociano i dati dei flussi finanziari con le rotte delle spedizioni internazionali per tentare di bloccare la rivendita del gioiello meccanico su mercati esteri.

Il giallo della supercar sparita rappresenta un monito per l’intero settore delle vetture storiche di alto profilo economico soggette ad appetiti privi di scrupoli.

Alfa Romeo 33 Stradale 1967 8 700x467

Le 5 cose da sapere sul mistero della Alfa Romeo 33 Stradale

  1. Un’Alfa Romeo 33 Stradale svanisce nel nulla a causa di una vendita simbolica dal valore di 10 euro.
  2. La Procura di Milano coordina le attivitÃ  investigative per i reati di estorsione e truffa ai danni di eredi bresciani.
  3. Il veicolo subisce una radiazione immediata dai registri pubblici seguita dal trasferimento forzato verso il territorio della nazione francese.
  4. I legali della parte offesa denunciano la creazione fulminea di una societÃ  filtro denominata Fabre 33 per il passaggio dei documenti.
  5. La famiglia propone una somma pari a 100.000 euro a chiunque fornisca notizie utili per il rintraccio del gioiello meccanico.

Ultima modifica: 23 Febbraio 2026

