Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, eccellenza italiana

Eccellenza italiana. Al Bruxelles Motorshow 2026 Alfa Romeo svela Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, serie limitata in 10 esemplari che inaugura la collaborazione con il team simbolo della vela internazionale.

Il progetto nasce come sintesi tecnica e culturale tra ingegneria automobilistica e ricerca sui materiali nautici, evitando logiche celebrative e puntando su contenuti misurabili.

Ogni esemplare prende forma nello stabilimento di Cassino, quindi viene trasformato tramite un processo artigianale che coinvolge partner italiani specializzati in lavorazioni avanzate.

Aerodinamica evoluta e carbonio funzionale

Giulia Quadrifoglio Luna Rossa rappresenta il modello Quadrifoglio più efficiente mai sviluppato sul piano aerodinamico.

Il nuovo kit in carbonio a bassa resistenza, composto da appendici anteriori, profili sul fondo scocca, minigonne dedicate e ala posteriore, incrementa il carico fino a 5 volte rispetto alla versione di serie.

A 300 km/h la deportanza raggiunge 140 kg, mantenendo valori di resistenza contenuti grazie a una gestione accurata dei flussi.

La distribuzione del carico resta in linea con l’equilibrio originale, con una ripartizione del 40% all’anteriore, elemento che preserva precisione e coerenza dinamica.

Meccanica Quadrifoglio e prestazioni eccezinali

Sotto il cofano di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa ruggisce il 2.9 V6 biturbo da 520 cavalli, abbinato a un differenziale autobloccante meccanico.

La configurazione ottimizza il trasferimento di coppia, sostenendo trazione e controllo nelle fasi di inserimento e percorrenza.

L’ala posteriore a doppio profilo, ispirata ai foil degli AC75 di Luna Rossa, utilizza una sezione ribaltata per trasformare energia vorticosa in carico verticale.

La soluzione consente di mantenere la velocità massima di 300 km/h, con un rapporto tra carico ed efficienza che definisce nuovi riferimenti interni alla gamma.

Stile Luna Rossa e materiali autentici

La carrozzeria adotta una vernice cangiante che richiama le superfici metalliche dello scafo Luna Rossa.

Il contrasto bicolore, con cofano, tetto e coda in nero ponte barche, valorizza le superfici scolpite della berlina.

Per la prima volta nella storia Alfa Romeo, i loghi adottano fondo rosso, scelta che sottolinea identità sportiva e continuità progettuale.

I cerchi da 19 pollici presentano una sfumatura interna rossa, mentre tetto, calotte e scudetto espongono carbonio a vista.

L’abitacolo integra sedili Sparco con texture ispirate ai Personal Flotation Device, mentre la plancia ospita un inserto ricavato da una vela originale Luna Rossa.

Santo Ficili, COO di Alfa Romeo, ha dichiarato: “La collaborazione con Luna Rossa nasce da una condivisione reale di competenze tecniche e visione industriale, non da un esercizio di immagine”.

Le 5 cose da sapere su Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Serie limitata a 10 esemplari , tutti già assegnati.

, tutti già assegnati. 140 kg di carico aerodinamico a 300 km/h.

aerodinamico a 300 km/h. Motore V6 biturbo da 520 cavalli .

. Materiali interni derivati direttamente dal mondo della vela.

Primo progetto sviluppato nell’universo BOTTEGAFUORISERIE .

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, le foto ufficiali

Ultima modifica: 9 Gennaio 2026