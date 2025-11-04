Bottegafuoriserie, eccellenza creativa per Alfa Romeo e Maserati

Nella Motor Valley italiana nasce Bottegafuoriserie, una nuova casa creativa firmata Alfa Romeo e Maserati.
Un laboratorio d’idee che fonde artigianato, tecnologia e ricerca estetica, estendendo l’orizzonte dell’eccellenza italiana da Modena a Torino e ad Arese.
Diretto da Cristiano Fiorio e sostenuto dalla Fondazione Altagamma, il progetto rappresenta un punto di svolta: un ecosistema di competenze in cui la tradizione incontra la visione industriale del futuro, sotto la guida di Santo Ficili, CEO Alfa Romeo e COO Maserati.
Bottega, il cuore creativo
All’interno di Bottega nascono modelli few-off concepiti e realizzati in Italia.
Ogni auto è frutto di una collaborazione tra designer, tecnici e ingegneri, unendo rigore meccanico e sensibilità artistica.
Da qui prendono forma capolavori contemporanei come Alfa Romeo 33 Stradale e Maserati MCXtrema, autentiche espressioni di un sapere che evolve restando fedele alle origini.
La Motor Valley, nelle sue declinazioni regionali di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, diventa la patria ideale di questa rinascita: ogni progetto viene modellato in stretta sintonia con il cliente, fino a creare pezzi unici.
Bottegafuoriserie e l’arte della personalizzazione
Il programma offre a ogni cliente la possibilità di trasformare la propria auto in una creazione irripetibile.
Un team dedicato sviluppa nuovi linguaggi di design senza tradire i codici stilistici dei due Marchi.
Le linee produttive diventano atelier tecnologici, dove materiali innovativi e processi di controllo avanzato garantiscono qualità assoluta e coerenza estetica.
Ogni esemplare nasce da un dialogo diretto con il committente e può essere ordinato in qualsiasi parte del mondo.
La personalizzazione diventa esperienza, il design assume la forma della libertà.
La Storia e le Corse come eredità viva
Bottegafuoriserie valorizza il patrimonio storico di Alfa Romeo e Maserati attraverso il restauro, la certificazione e la tutela delle auto d’epoca.
Le Officine Classiche custodiscono e reinterpretano icone del passato, mentre i musei di Arese e Modena raccontano un secolo di eccellenza italiana.
Ogni restauro è un dialogo tra epoche, dove la tecnologia contemporanea restituisce voce all’anima originale dei modelli.
L’anima sportiva trova espressione nella sezione Corse, ponte tra pista e strada.
L’esperienza maturata nel motorsport alimenta la ricerca su aerodinamica, powertrain e telai, proiettando le competenze italiane verso nuove sfide globali.
Le vittorie Maserati nella GT2 European Series sono testimonianza concreta di un sapere competitivo che diventa innovazione.
- Santo Ficili afferma: “Bottegafuoriserie è simbolo di una nuova era per Alfa Romeo e Maserati, un laboratorio dove creatività e ingegneria italiana si fondono in una visione comune.”
- Jean-Philippe Imparato aggiunge: “Qui i sogni diventano realtà, ogni progetto è una sintesi di rigore e bellezza.”
- Per Cristiano Fiorio, “creare bellezza è una forma d’arte: il nostro compito è onorare la storia e immaginare il futuro.”
Bottegafuoriserie è già operativa.
Un luogo dove la storia ispira il domani, dove la performance diventa cultura e la bellezza si fa sostanza.
Le 5 cose da sapere su Bottegafuoriserie
- Nasce dalla sinergia tra Alfa Romeo e Maserati, sotto la guida di Cristiano Fiorio.
- Riunisce quattro aree tematiche: Bottega, Fuoriserie, Storia e Corse.
- Ogni auto è progettata, realizzata e assemblata in Italia.
- Valorizza il patrimonio storico dei due Marchi con restauri certificati.
- Integra il know-how del motorsport nello sviluppo di nuove soluzioni tecniche.
Leggi ora: le news motori
Ultima modifica: 4 Novembre 2025