Bottegafuoriserie, eccellenza creativa per Alfa Romeo e Maserati

Nella Motor Valley italiana nasce Bottegafuoriserie, una nuova casa creativa firmata Alfa Romeo e Maserati.

Un laboratorio d’idee che fonde artigianato, tecnologia e ricerca estetica, estendendo l’orizzonte dell’eccellenza italiana da Modena a Torino e ad Arese.

Diretto da Cristiano Fiorio e sostenuto dalla Fondazione Altagamma, il progetto rappresenta un punto di svolta: un ecosistema di competenze in cui la tradizione incontra la visione industriale del futuro, sotto la guida di Santo Ficili, CEO Alfa Romeo e COO Maserati.

Bottega, il cuore creativo

All’interno di Bottega nascono modelli few-off concepiti e realizzati in Italia.

Ogni auto è frutto di una collaborazione tra designer, tecnici e ingegneri, unendo rigore meccanico e sensibilità artistica.

Da qui prendono forma capolavori contemporanei come Alfa Romeo 33 Stradale e Maserati MCXtrema, autentiche espressioni di un sapere che evolve restando fedele alle origini.

La Motor Valley, nelle sue declinazioni regionali di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, diventa la patria ideale di questa rinascita: ogni progetto viene modellato in stretta sintonia con il cliente, fino a creare pezzi unici.

Bottegafuoriserie e l’arte della personalizzazione

Il programma offre a ogni cliente la possibilità di trasformare la propria auto in una creazione irripetibile.

Un team dedicato sviluppa nuovi linguaggi di design senza tradire i codici stilistici dei due Marchi.

Le linee produttive diventano atelier tecnologici, dove materiali innovativi e processi di controllo avanzato garantiscono qualità assoluta e coerenza estetica.

Ogni esemplare nasce da un dialogo diretto con il committente e può essere ordinato in qualsiasi parte del mondo.

La personalizzazione diventa esperienza, il design assume la forma della libertà.

La Storia e le Corse come eredità viva

Bottegafuoriserie valorizza il patrimonio storico di Alfa Romeo e Maserati attraverso il restauro, la certificazione e la tutela delle auto d’epoca.

Le Officine Classiche custodiscono e reinterpretano icone del passato, mentre i musei di Arese e Modena raccontano un secolo di eccellenza italiana.

Ogni restauro è un dialogo tra epoche, dove la tecnologia contemporanea restituisce voce all’anima originale dei modelli.

L’anima sportiva trova espressione nella sezione Corse, ponte tra pista e strada.

L’esperienza maturata nel motorsport alimenta la ricerca su aerodinamica, powertrain e telai, proiettando le competenze italiane verso nuove sfide globali.

Le vittorie Maserati nella GT2 European Series sono testimonianza concreta di un sapere competitivo che diventa innovazione.

Santo Ficili afferma: “Bottegafuoriserie è simbolo di una nuova era per Alfa Romeo e Maserati, un laboratorio dove creatività e ingegneria italiana si fondono in una visione comune.”

Jean-Philippe Imparato aggiunge: "Qui i sogni diventano realtà, ogni progetto è una sintesi di rigore e bellezza."

Per Cristiano Fiorio, "creare bellezza è una forma d'arte: il nostro compito è onorare la storia e immaginare il futuro."

Bottegafuoriserie è già operativa.

Un luogo dove la storia ispira il domani, dove la performance diventa cultura e la bellezza si fa sostanza.

Le 5 cose da sapere su Bottegafuoriserie

Nasce dalla sinergia tra Alfa Romeo e Maserati, sotto la guida di Cristiano Fiorio. Riunisce quattro aree tematiche: Bottega, Fuoriserie, Storia e Corse. Ogni auto è progettata, realizzata e assemblata in Italia. Valorizza il patrimonio storico dei due Marchi con restauri certificati. Integra il know-how del motorsport nello sviluppo di nuove soluzioni tecniche.

Ultima modifica: 4 Novembre 2025