Il Quadrifoglio Alfa Romeo torna a listino su Giulia e Stelvio con il formidabile V6

Il grande ritorno. Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano nel configuratore Alfa Romeo.

Le sportive per eccellenza del Biscione sono nei listini ufficiali, dopo che a fine marzo 2025 era stato annunciato l’addio. Il primo passo è la serie speciale di Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

La transizione elettrica può aspettare, il Costruttore conferma la strategia multi-energia con anche motori termici ed ibridi per le nuove generazioni che arriveranno nel 2028.

Sei tinte storiche e listini aggiornati

La gamma cromatica comprende le tinte Rosso Alfa, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano, Blu Misano, Verde Montreal e il raffinato Rosso Etna.

Il configuratore indica un prezzo in promozione pari a 90.523 euro per la berlina mentre il SUV richiede un esborso di 97.135 euro.

La decisione di Arese risponde alle richieste degli appassionati delusi dalla uscita di scena dei propulsori endotermici ad alte prestazioni per il mercato europeo.

Un V6 da sogno

Il cuore pulsante delle Quadrifoglio rimane il 2.9 V6 Bi-Turbo da 520 cavalli derivato dalla eccellenza tecnica delle officine di Maranello, ovvero dal progetto V8 F154.

La architettura in alluminio con angolo di 90 gradi garantisce un bilanciamento dei pesi pari al 50/50 sulla carrozzeria della berlina Giulia.

La tecnologia di disattivazione dei cilindri riduce la impronta energetica durante le fasi di marcia con carico motore ridotto su strada. I tecnici hanno affinato la iniezione combinata diretta e indiretta per massimizzare la resa termica del sei cilindri in ogni condizione di utilizzo.

Lo scarico Akrapovič opzionale regala una esperienza acustica roca ai regimi bassi e acuta durante le fasi di accelerazione della automobile. L’incremento di potenza a 520 cavalli rispetto alla precedente versione da 510 cavalli testimonia la evoluzione continua del propulsore V6.

Meccanica d’autore con anima Ferrari

La gestione elettronica del sistema Chassis Domain Control coordina le sospensioni attive e la modalità Race per la guida su pista. Giulia sfrutta la trazione posteriore e il torque vectoring per raggiungere i 307 km/h con agilità uguale alle migliori supercar.

Stelvio Quadrifoglio adotta lo schema integrale Q4 garantendo stabilità e uno scatto da fermo a cento orari in 3,8 secondi cronometrati. Il cambio automatico ZF a 8 rapporti asseconda la erogazione della potenza con passaggi di marcia rapidi e una logica sportiva evoluta.

Elettronica attiva e prestazioni pure

L’uso della fibra di carbonio permette di contenere la massa della berlina entro il limite dei 1.524 chilogrammi totali dichiarati. Le due automobili mantengono la fruibilità quotidiana offrendo prestazioni estreme paragonabili ai modelli sportivi presenti nel mercato globale dei motori.

La trazione integrale dello Stelvio Quadrifoglio minimizza il rollio della scocca regalando sensazioni di guida simili a quelle di una berlina bassa e reattiva.

La architettura meccanica raffinata permette di bilanciare le masse garantendo inserimenti in curva netti e una stabilità direzionale impeccabile a velocità elevata.

Il ritorno a listino delle Quadrifoglio rappresenta una marcia indietro che rende felici gli amanti delle emozioni forti legate alla guida analogica di stampo classico. Una eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo.

Le 5 cose da sapere Giulia e Stelvio Quadrifoglio

Le Quadrifoglio rientrano a listino nel 2025 smentendo la transizione alla esclusiva energia elettrica ipotizzata dalla Casa. La tavolozza dei colori offre sei tinte storiche tra cui spiccano il Rosso Etna e il prestigioso Verde Montreal. Il propulsore V6 di origine Ferrari eroga ora 520 cavalli garantendo uno scatto da fermo fulmineo in ogni occasione stradale. Il sistema Chassis Domain Control gestisce la dinamica di marcia assicurando agilità e controllo millimetrico sopra ogni asfalto stradale. I prezzi partono da 90.523 euro per la Giulia e raggiungono i 97.135 euro per lo Stelvio con trazione Q4.

Ultima modifica: 15 Gennaio 2026