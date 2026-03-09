Allarme carburante, il diesel vola a 2 euro e svuota le tasche

Allarme carburante. L’impennata dei listini alla pompa travolge gli automobilisti italiani con una violenza che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche o rassicuranti. Il monitoraggio effettuato dal Codacons evidenzia un balzo del 14,3% per il gasolio in soli 10 giorni, portando la spesa per un singolo rifornimento a livelli critici.
Le tensioni geopolitiche seguite all’attacco in Iran incendiano i mercati energetici e si riflettono immediatamente sui cartelli autostradali e sulle stazioni urbane del territorio. La rilevazione basata sui dati ufficiali del Mimit certifica che un pieno di diesel costa oggi 12,3 euro in piÃ¹ rispetto alle quotazioni di fine febbraio.
Carburante, impatto economico e medie regionali
Il prezzo medio nazionale del gasolio in modalitÃ self si attesta a 1,970 euro al litro, polverizzando il precedente valore di 1,723 euro registrato nel mese scorso. La proiezione statistica indica un aggravio complessivo pari a 296 euro annui per ogni conducente che effettua mediamente due rifornimenti completi ogni trenta giorni solari.
La situazione appare ancora piÃ¹ drammatica in aree geografiche specifiche come Bolzano, dove la media regionale ha giÃ abbattuto la barriera psicologica di 2,008 euro al litro. Anche la Calabria e la Sicilia mostrano numeri preoccupanti con valori che oscillano pericolosamente tra 1,993 euro e 1,990 euro per ogni singola unitÃ di combustibile acquistata.
Carburante e pressione sulle accise
La verde non rimane immune dalla tendenza al rialzo e segna un incremento del 7% che si traduce in un esborso supplementare di 5,8 euro a rifornimento. Il Costruttore di politiche economiche riceve una richiesta pressante per l’attivazione immediata della normativa sulle accise mobili varata durante l’anno 2023 per mitigare le crisi energetiche.
L’associazione dei consumatori sollecita una riduzione della tassazione pari ad almeno 15 centesimi di euro al litro per riportare i prezzi ai livelli antecedenti la crisi mediorientale. Un intervento governativo tempestivo risulta indispensabile per evitare che l’incremento dei costi logistici si riversi integralmente sui prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari e di largo consumo.
Prezzo carburante: logistica e rischi per i consumatori
Il rincaro del carburante innesca una reazione a catena che colpisce duramente il settore dei trasporti e la distribuzione delle merci su gomma nazionale. Il Mef e il Mase hanno la facoltÃ di intervenire senza approvare nuovi decreti legislativi complessi, sfruttando gli strumenti tecnici giÃ presenti nell’ordinamento giuridico vigente.
La riduzione del carico fiscale sui prodotti energetici garantirebbe benefici immediati non solo alle famiglie ma a tutto il sistema produttivo della Casa Italia. Senza un taglio strutturale delle imposte, l’effetto inflattivo rischia di compromettere la capacitÃ di spesa dei cittadini e la competitivitÃ delle imprese attive nella logistica.
Le 5 cose da sapere sull’arme carburante
- Il gasolio ha subito un rincaro del 14,3% nell’arco di appena 10 giorni consecutivi a causa delle tensioni internazionali.
- Un pieno di diesel richiede oggi una spesa extra di 12,3 euro rispetto ai prezzi rilevati lo scorso 27 febbraio.
- La cittÃ di Bolzano detiene il primato dei prezzi piÃ¹ alti con una media self che supera i 2,008 euro al litro.
- La spesa annua supplementare stimata per ogni automobilista italiano ammonta a circa 300 euro per i soli rifornimenti di gasolio.
- Il Codacons richiede formalmente al governo un taglio immediato delle accise pari a 15 centesimi di euro per ogni litro erogato.
Ultima modifica: 9 Marzo 2026