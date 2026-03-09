Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026, il prezzo Ã¨ speciale

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026, Ã¨ tornata la regina della passione con un prezzo speciale.
La rinascita della berline sportiva per eccellenza avviene attraverso il ritorno nei listini italiani di un modello capace di emozionare ogni appassionato di motori.
Il cuore pulsante dell’opera ingegneristica risiede nel propulsore frazionato a sei cilindri, il mitico V6 a 90Â°, in grado di erogare 520 cavalli per prestazioni eccellenti.
Tale rientro segna un punto importante. Il mercato automobilistico nazionale ritrova una protagonista assoluta pronta a sfidare la concorrenza estera agguerrita.
Gli ingegneri del Marchio lavorano sin dall’inizio del progetto con dedizione per affinare ogni singolo dettaglio tecnico della piattaforma Giorgio, dal 2015 destinata a regalare sensazioni uniche.
La trazione posteriore rappresenta un omaggio alla tradizione gloriosa del Biscione che ha costruito la leggenda sui campi di gara del mondo.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 incarna l’equilibrio tra eleganza estetica e potenza bruta fornendo una risposta concreta a chi cerca prestazioni estreme mantenendo la classe.
I tecnici della Casa puntano sulla leggerezza dei materiali e sulla precisione dello sterzo per garantire un controllo totale durante le percorrenze in curva.
La sfida lanciata alle rivali tedesche quali BMW M3/M4 e Mercedes AMG si rinnova con vigore grazie a un pacchetto tecnico di eccellenza.
Gli amanti della velocitÃ trovano in tale mezzo un alleato capace di divorare l’asfalto dei circuiti internazionali e delle strade aperte con disinvoltura.
Ogni componente della carrozzeria e degli organi meccanici risponde a criteri di qualitÃ che pongono il veicolo ai vertici della categoria mondiale.
Il ritorno sul mercato della Quadrifoglio simboleggia la resilienza di un progetto nato per restare nel tempo come riferimento per i piloti esperti.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026, dotazioni tecnologiche e fibra di carbonio
La dotazione di serie comprende i gruppi ottici anteriori a matrice di LED che lavorano con le appendici aerodinamiche realizzate in fibra di carbonio.
All’interno dell’abitacolo spiccano i sedili riscaldati con regolazioni elettriche e la strumentazione digitale con diagonale da 12,3 pollici per monitorare i parametri vitali.
Il comparto tecnico include il differenziale meccanico a slittamento limitato e le sospensioni attive che variano lo smorzamento in base alla modalitÃ di guida selezionata.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, prestazioni da pista e cuore V6
Il V6 biturbo da 2,9 litri sprigiona una coppia massima di 600 Nm permettendo alla vettura di raggiungere la velocitÃ di punta di 308 chilometri orari.
Lo scatto da fermo fino ai cento chilometri orari richiede un tempo di 3,9 secondi grazie al lavoro del cambio automatico fornito da ZF.
Coloro che desiderano personalizzare il mezzo possono attingere alla lista degli accessori che include l’impianto frenante carboceramico dal costo di 7.830 euro.
Gli amanti delle sonoritÃ sonore possono optare per lo scarico in titanio firmato Akrapovic capace di esaltare il timbro vocale del sei cilindri italiano.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026, listino prezzi e promozioni
La soglia di ingresso per l’acquisto della Giulia si attesta a 102.800 euro valuta europea ma il Costruttore propone una promozione.
Grazie allo sconto il prezzo di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 scende a 89.566 euro sotto la soglia dei “novantamila”. Non male per prodotto esclusivo che Ã¨ giÃ storia dell’automobile.
Le 5 cose da sapere su Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026
- Il propulsore eroga una potenza di 520 cavalli vapore permettendo di raggiungere i 308 chilometri orari di velocitÃ massima.
- La trazione rimane esclusivamente posteriore per garantire il massimo divertimento di guida agli amanti delle traiettorie pulite tra i cordoli.
- Il prezzo promozionale di 89.566 euro garantisce un vantaggio economico significativo rispetto al valore di listino fissato a 102.800 euro.
- La dotazione tecnologica include il sistema a matrice di LED e la strumentazione digitale per una gestione moderna di ogni parametro.
- I componenti in fibra di carbonio come lo spoiler e le minigonne assicurano un carico aerodinamico ideale durante le sessioni in pista.
Ultima modifica: 8 Marzo 2026