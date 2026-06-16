Itinerari in camper 2026, 5 coste italiane ricche di miti

Il turismo itinerante in camper sposa il fascino dei racconti popolari attraverso una selezione di mete marittime caratterizzate da panorami spettacolari e antiche tradizioni tramandate nei secoli.
La piattaforma europea di camper-sharing Yescapa propone un viaggio suggestivo lungo la penisola per scoprire baie dove la natura incontra il mistero.
Tesori nascosti nel Golfo di Orosei
Cala Luna custodisce il ricordo delle incursioni compiute dal temibile ammiraglio ottomano Dragut, il quale avrebbe nascosto un immenso bottino dentro gli anfratti calcarei. Gli equipaggi possono sostare nel borgo di Cala Gonone per raggiungere l’affascinante spiaggia attraverso imbarcazioni giornaliere oppure percorsi di trekking.
Le colonne sottomarine dello Stretto
Capo Peloro evoca la metamorfosi del giovane pescatore Colapesce, trasformatosi in creatura marina per sorreggere una delle tre sezioni rocciose danneggiate dal fuoco dell’Etna. La punta nord-orientale della Sicilia offre approdi ideali per i veicoli ricreativi, unendo la bellezza delle spiagge ai mitologici movimenti tellurici sotterranei.
Formazioni calcaree nel Salento
Castro accoglie i viaggiatori nei pressi della Grotta Zinzulusa, celebre per le stalattiti nate secondo il folklore dagli abiti logori di una bambina povera. La localitÃ pugliese rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti dei camper, consentendo visite guidate sia via terra sia attraverso escursioni marine.
Il polpo salvatore della Liguria
Tellaro celebra la vicenda secentesca di un enorme mollusco che salvÃ² la popolazione dall’attacco dei pirati saraceni suonando le campane della chiesa locale. Il piccolo borgo ligure dispone di aree di sosta immerse tra gli ulivi, perfette per esplorare i sentieri panoramici della Riviera di Levante.
I faraglioni della Riviera adriatica
Sirolo condivide con Numana lo scenario della Spiaggia delle Due Sorelle, dominata da due imponenti rocce legate alla leggenda di una sirena ammaliatrice. Questo tratto della costa marchigiana Ã¨ accessibile unicamente via mare, offrendo strutture ricettive nel verde per gli amanti della totale libertÃ su quattro ruote.
Le 5 cose da sapere sui viaggi speciali in camper
- La piattaforma Yescapa gestisce oltre 35.000 veicoli ricreativi offrendo coperture assicurative multi-rischi per il camper-sharing europeo.
- La spiaggia sarda di Cala Luna Ã¨ legata ai segreti del pirata Dragut.
- I tremori sottomarini di Capo Peloro vengono attribuiti al mitico pescatore Colapesce.
- Le conformazioni geologiche di Castro richiamano la leggenda degli stracci pietrificati.
- Il borgo di Tellaro utilizza il polpo come simbolo storico di salvezza.
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Ultima modifica: 16 Giugno 2026