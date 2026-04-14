Turismo 2026, il camper conquista il 50% dei giovani viaggiatori

La metamorfosi del settore dei camper coinvolge le nuove schiere di avventurieri che preferiscono la libertà assoluta sopra ogni altra forma di turismo. Una indagine condotta sopra il mercato nazionale rileva una quota superiore al 50% dei fruitori dentro la fascia anagrafica compresa tra 25 e 34 anni. Ciò secondo l’indagine di Yescapa, piattaforma di camper sharing leader in Europa.
L’idea di una vacanza dedicata ad un pubblico maturo svanisce sotto la spinta di una utenza dinamica in cerca di autenticità. La crescita dei volumi di prenotazioni tocca la soglia del +480% nel quinquennio compreso tra la annata 2020 e la stagione 2025.
Camper, nuove rotte e fughe brevi nel weekend
La tendenza verso lo sharing dei mezzi meccanici sostituisce la necessità del possesso garantendo la massima flessibilità durante la pianificazione delle ferie. I dati evidenziano una preferenza per le fughe brevi della durata compresa tra 4 e 6 giorni per una frazione del 40% del totale. Il Marchio della vacanza itinerante si lega alla riscoperta dei territori lontani dalle rotte congestionate per combattere la piaga della overtourism.
Le mete preferite rimangono dentro i confini della penisola italiana con richieste elevate per regioni quali la Sicilia e la Sardegna. Il mercato estero sorride alla Spagna che registra un incremento del +25% trascinata dalla bellezza naturale delle isole Canarie.
Coppie e van per una esperienza su misura
Il rapporto di coppia guida le scelte dei viaggiatori rappresentando il 40% delle adesioni totali registrate dentro le piattaforme digitali. La disponibilità dei mezzi vede una impennata del +10% per soddisfare una domanda orientata verso van e furgoni camperizzati. Le unità compatte coprono una quota pari al 33% dei gusti degli utenti grazie alla maneggevolezza superiore sopra ogni tipo di tracciato. I modelli mansardati rimangono la soluzione ideale per i nuclei familiari numerosi che necessitano di spazi ampi e comfort di alto livello.
La stagione invernale accoglie la voglia di esplorazione con numeri positivi rilevati in periodi di bassa stagione quali il mese di gennaio. La evoluzione strutturale del comparto suggerisce la uscita da una dimensione di nicchia per abbracciare un pubblico vasto e trasversale. Il costo della esperienza si misura in euro garantendo un risparmio rispetto alle strutture alberghiere classiche presenti nelle città d’arte.
La mobilità dolce permette la scoperta del Portogallo favorendo la creazione di itinerari personalizzati senza vincoli di orario o tappe fisse. Ogni chilometro percorso racconta la storia di una generazione under 35 che cerca il contatto con la natura ed il territorio. La tecnologia facilita la unione tra domanda e offerta creando un ecosistema solido per la gestione del tempo libero dei cittadini.
Le 5 cose da sapere sul camper e i giovani
- Oltre la metà degli utenti che scelgono il camper sharing in Italia ha una età compresa tra 25 e 34 anni.
- Il volume delle prenotazioni ha registrato una crescita record del 480% nel periodo compreso tra il 2020 ed il 2025.
- Il 40% dei viaggiatori preferisce itinerari di breve durata che variano tra i 4 ed i 6 giorni totali.
- La Spagna risulta la meta estera preferita con una crescita del 25% trascinata dalle richieste per le isole Canarie.
- I van compatti rappresentano il 33% delle scelte grazie alla agilità ed alla facilità di guida nei percorsi on road.
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Ultima modifica: 14 Aprile 2026