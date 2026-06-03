Porsche e Mobil 1, trenta anni di successi insieme

Â Porsche e Mobil 1, il legame nato nel lontano 1996 unisce la Casa automobilistica tedesca e il noto produttore di lubrificanti fluidi avanzati.
La cooperazione industriale taglia il traguardo storico dei trenta anni celebrando l’avvenimento mediante la creazione di una icona grafica celebrativa.
Le vetture da corsa sfoggiano la livrea speciale durante la dodici ore di Sebring evidenziando una integrazione ingegneristica profonda.
Il Factory Fill rappresenta il primo riempimento dei propulsori assemblati in fabbrica per assicurare efficienza e protezione strutturale duratura.
Il responsabile del marketing globale di ExxonMobil Christian Spangenberg dichiara: “Mobil 1 aiuta i conducenti Porsche a sfruttare appieno il potenziale delle loro vetture e a godere di unâ€™esperienza di guida ancora piÃ¹ coinvolgente, offrendo lâ€™equilibrio ottimale tra prestazioni, protezione ed efficienza richiesto dai motori Porsche“.
Mobil 1, innovazione tecnologica derivata dai circuiti mondiali
Il motorsport funge da severo laboratorio per verificare la resistenza delle componenti meccaniche sottoposte a stress termici prolungati.
I tecnici trasferiscono i dati raccolti nelle competizioni di durata alla produzione di serie ottimizzando i consumi delle vetture stradali.
I lubrificanti sintetici moderni assecondano le ridotte tolleranze costruttive dei motori frazionati operanti ad elevati regimi di rotazione continua.
Il vicepresidente della divisione sportiva Thomas Laudenbach afferma: “Da sempre utilizziamo le competizioni sui circuiti di tutto il mondo per testare tecnologie e spingere oltre i limiti“.
I milioni di propulsori usciti dalle linee produttive certificano la stabilitÃ del modello industriale applicato dal Marchio di Stoccarda.
Il manager delle alleanze strategiche Sascha Rigol aggiunge: “I nostri sforzi congiunti vanno ben oltre una semplice partnership tecnologica: riflettono la passione che unisce le nostre persone e alimenta lâ€™innovazione“.
La cooperazione guarda alle sfide future focalizzandosi sulla sostenibilitÃ energetica e sulla massima efficienza dei propulsori termici di nuova generazione.
Le 5 cose da sapere su Porsche, Mobil 1
- Il sodalizio ingegneristico compie 30 anni di attivitÃ continuativa legata allo sviluppo di vetture ad altissime prestazioni stradali.
- I lubrificanti sportivi vengono inseriti direttamente nelle linee di montaggio tramite la procedura definita Factory Fill di fabbrica.
- Le competizioni americane ed europee costituiscono il banco di prova principale per validare le formule chimiche dei fluidi sintetici.
- Il logo commemorativo debutta sulle carrozzerie delle auto da corsa per sottolineare la continuitÃ della intesa tecnica globale.
- La ricerca congiunta si concentra sulla progettazione dei motori futuri ottimizzando i parametri di protezione dall’usura meccanica interna.
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Ultima modifica: 3 Giugno 2026