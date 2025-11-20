Porsche Cayenne elettrica, potenza esagerata fino a 1.156 cavalli

Porsche Cayenne elettrica rappresenta uno zenit tecnologico a batterie per la Casa di Stoccarda.

Il SUV a trazione totalmente elettrica inaugura una nuova era, dopo il balzo del Costruttore di auto sportive tra le ruote alte nel lontano 2002.

Oliver Blume, Presidente del Consiglio di amministrazione di Porsche, ha tributato gli omaggi alla nuova arrivata. “La Cayenne Electric offre prestazioni che si collocano in una dimensione completamente nuova“.

Le inedite tecnologie sono state sviluppate direttamente nell’ambito del motorsport. La versione elettrica affiancherà l’attuale offerta a motore termico e ibrida plug-in.

Porsche Cayenne elettrica, prestazioni da record e meccanica evoluta

La gamma elettrica iniziale comprende due potenti modelli. Debuttano subito la Cayenne Electric e la Cayenne Turbo Electric. Entrambe le automobili possiedono la trazione integrale con ePTM, Porsche Traction Management elettronico.

Il sistema di trazione di nuova concezione sviluppa una potenza massima di 1.156 cavalli (850 kW). La coppia motrice raggiunge un massimo di 1.500 Nm.

La Porsche Cayenne elettrica Turbo accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi. Lo scatto 0-200 km/h richiede appena 7,4 secondi. Tale prestazione supera anche la 911 Turbo S. La velocità massima raggiungibile si attesta a 260 km/h.

La Turbo utilizza un raffreddamento diretto a olio del motore posteriore. Questa soluzione innovativa proviene direttamente dal mondo delle corse.

La Porsche Cayenne elettrica di ingresso eroga 442 cavalli (325 kW) con Launch Control attivo. La sua accelerazione 0-100 km/h si completa in 4,8 secondi. La velocità massima si ferma a 230 km/h.

È disponibile la funzione push-to-pass. Premendo un pulsante si aggiunge una potenza extra di 176 cavalli (130 kW) per 10 secondi.

Porsche Cayenne elettrica, batteria XL e ricarica ultra-veloce

Il cuore pulsante dei modelli elettrici è una batteria da 113 kWh di capacità. La nuova batteria sfrutta un raffreddamento bidirezionale ottimale. L’autonomia WLTP raggiunge 642 km per la Cayenne Electric. La Turbo ottiene un’autonomia di 623 km.

Il sistema elettrico è basato su architettura a 800 Volt. La potenza di ricarica in corrente continua arriva fino a 400 kW. È possibile incrementare lo stato di carica dal 10 % all’80 % in meno di 16 minuti. Si recuperano fino a 325 km di autonomia in soli 10 minuti di ricarica.

Per la prima volta su una Porsche è disponibile la ricarica induttiva opzionale. Il sistema wireless consente una ricarica in corrente alternata fino a 11 kW. L’auto vanta un recupero energetico di 600 kW. Questi valori di recupero si posizionano ai livelli della Formula E. I motori elettrici gestiscono il 97 % delle manovre di frenata nell’uso quotidiano.

Aerodinamica attiva e cabina digitale

L’automobile unisce le proporzioni tipiche del Marchio con un linguaggio stilistico evoluto. La Cayenne Electric è uno dei SUV più aerodinamici del segmento. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è di 0,25.

La carrozzeria è cresciuta, misurando 4.98 metri in lunghezza. Il passo si allunga di quasi 13 centimetri, raggiungendo 3.023 millimetri. Questo garantisce più spazio e comfort per gli occupanti posteriori. Il bagagliaio offre una capacità da 781 a 1.588 litri. Si aggiunge un vano bagagli anteriore da 90 litri.

Il sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA) adatta le caratteristiche aerodinamiche. La Turbo presenta prese d’aria lamellari attive posteriori. Tali flap estraibili migliorano l’autonomia a velocità elevate.

All’interno si trova la nuova Porsche Driver Experience. Il cuore è rappresentato dal Flow Display OLED curvo. Troviamo un quadro strumenti digitale da 14,25 pollici. Uno schermo opzionale da 14,9 pollici è dedicato al passeggero. La superficie di visualizzazione è la più grande mai realizzata su una Porsche.

I comandi fisici analogici restano per le funzioni basilari. L’Head-up display utilizza la realtà aumentata. La sua area virtuale equivale a uno schermo di 87 pollici. Il nuovo Voice Pilot con Intelligenza Artificiale comprende richieste complesse. La gamma di personalizzazione è ampia. La Porsche Cayenne elettrica Turbo si distingue per gli elementi a contrasto nel colore Turbonite.

Porsche Cayenne elettrica in Italia parte da un prezzo di 108.922 euro. La più prestazionale Cayenne Turbo Electric ha un costo di 169.545 euro.

Le 5 cose da sapere su Porsche Cayenne elettrica:

La versione Turbo Electric è l’automobile di serie più potente mai prodotta dalla Casa, con 1.156 cavalli. L’autonomia massima nel ciclo WLTP raggiunge 642 km, grazie alla batteria da 113 kWh. La ricarica in corrente continua (DC) sfrutta l’architettura a 800 Volt, accettando fino a 400 kW di potenza. Le dimensioni aumentano, con la lunghezza di 4.985 mm e un passo allungato di 13 cm per migliorare l’abitabilità posteriore. L’abitacolo presenta il Flow Display OLED curvo e fino a tre schermi, formando la più grande area di visualizzazione mai vista su una Porsche.

Ultima modifica: 20 Novembre 2025