Verstappen non può noleggiare una Mercedes AMG GT, è troppo giovane

Non ha l’età, nemmeno se è già tre volte campione del mondo di Formula 1.

Solo carbone per Max Verstappen, uno dei dominatori della velocità. Il fenomeno del Circus, in Portogallo con amici e famiglia è rimasto a piedi, a meno per quanto riguarda la prova di una Mercedes AMG GT .

Il não a Verstappen

Incredibile, il formidabile belga-olandese non è riuscito a noleggiare la supercar della Stella a tre punte perché la società Sixt, per rispettare le regole assicurative, nega la guida del bolide ai minori di 30 anni e Max ne ha “solo” 26.

Il divertimento sul circuito dell’Algarve è arrivato con altri bolidi Ferrari 296 GT3, Porsche 911 e Audi R8 LMS, per un totale di circa 20 modelli noleggiati.

Ma non con la Mercedes AMG GT. Le regole sono regole, ma l’eccesso di zelo, tra l’altro per l’utilizzo in pista, sembra poco giustificabile.

Ultima modifica: 27 Dicembre 2023