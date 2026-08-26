Max Verstappen sfida 100 go-kart in una gara spettacolare

Max Verstappen contro tutti. Il quattro volte Campione del Mondo di Formula 1 rispolvera le passioni giovanili con l’evento “Max vs 100“.

L’appuntamento scatta nella giornata del 16 settembre sull’asfalto del circuito di Silverstone.

La stella scenderà partirà dall’ultima piazzola. Il pilota olandese cercherà il sorpasso su 100 contendenti.

Max Verstappen, commenta la sfida: “Con i go-kart impari tutte le basi: le partenze, la difesa della posizione, i sorpassi. Ho passato una lunga parte della mia vita sui kart, quindi è sempre bello tornarci. È questione di capire il grip del go-kart: ho fatto così tanti anni di karting che ritrovare il feeling viene in modo del tutto naturale. E non vedo l’ora di vedere il caos scatenarsi davanti a me”.

La competizione a porte chiuse andrà sui schermi mondiali di Disney+. Tra i rivali figurano l’ultrarunner Arda Saatçi, Chris Matthews, Matt Jones e gli streamer TheGrefg, Caedrel e TheDonato.

David Terrien, pilota francese, affermato designer di circuiti kart e campione del mondo di karting giovanile, dichiara: “Creare una pista per 100 piloti in contemporanea non è mai stato fatto, non si è mai visto: è entusiasmante”.

David Terrien aggiunge: “con Max Verstappen all’inseguimento di tutti, credo che per i piloti sarà un’esperienza irripetibile. Vedremo Max mettere in mostra tutte le sue qualità: leggere il traffico, preparare e pianificare i punti in cui sorpassare, attraversare il gruppo alla massima velocità possibile, perché non vorrà lasciar scappare chi è davanti”.

Sebastian Job, due volte campione del mondo iRacing e simracer di Oracle Red Bull Sim Racing, riflette sui test: “Credo che superare 100 kart sarà estremamente difficile. Oggi lo abbiamo fatto con 50, ed è già stata una sfida riuscirci nel tempo a disposizione. Il lavoro che lo aspetta è davvero enorme”.

5 cose da sapere sulla sfida di Max Verstappen

Sfida fissata nella data del 16 settembre 2026 sul Silverstone Circuit. Partenza dall’ultimo posto per superare 100 avversari in pista. Trasmissione in diretta globale riservata agli abbonati della piattaforma Disney+. Contratto prolungato con Oracle Red Bull Racing fino all’anno 2030. Tracciato inedito disegnato dal progettista francese David Terrien.

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Ultima modifica: 26 Agosto 2026