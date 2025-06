La vanlife conquista i giovani, viaggi autentici su strada

Il mezzo ricreazionale sta ridefinendo la sua identità, emergendo quale emblema di libertà per le nuove generazioni. Giovani viaggiatori, con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni, abbracciano l’esperienza della vanlife in Italia, ricercando percorsi personalizzati, immersi nella natura, liberi di decidere ogni giorno la propria destinazione.

La piattaforma Yescapa, leader nel settore della condivisione di veicoli ricreazionali in Europa, registra una marcata ascesa di tale tendenza nel panorama italiano. Non è più il sogno di pensionati in cerca di libertà su quattro ruote, ma un simbolo per la generazione odierna di viaggiatori: giovani, romantici, eco-consapevoli e desiderosi di esperienze genuine. Vogliono svegliarsi con vista mare, cucinare sotto le stelle, scegliere la meta di giorno in giorno, lontani da orari e vacanze preconfezionate.

“I giovani italiani non vogliono semplicemente ‘andare in vacanza’. Vogliono vivere. Scoprire. Condividere. La van life risponde a tale esigenza di libertà e connessione con la natura”, ha dichiarato Luca Galli, Country Manager di Yescapa. “È un movimento culturale prima che turistico“.

I campervan, veicoli più compatti e semplici da manovrare, costituiscono il 37% delle richieste sulla piattaforma, seguiti dai camper mansardati al 28%. Gli utenti attratti da tali veicoli sono dinamici e attivi, motivati dalla cultura della vanlife, dalla flessibilità nei loro spostamenti e dalla volontà di mitigare il proprio impatto ambientale. È uno stile di vita che celebra la semplicità, l’autonomia e un contatto diretto con l’ambiente.

Vanlife, mete e regolamentazione

I vanlifer condividono le proprie avventure sui social, ispirando una comunità crescente di viaggiatori che predilige itinerari lenti, autentici e locali. Tra le destinazioni più ambite dagli italiani che utilizzano la piattaforma figurano la Spagna (41%) e il Portogallo (13%), sebbene non manchino mete domestiche come Sicilia, Sardegna e Roma. Il 64% delle prenotazioni riguarda Paesi esteri, evidenziando una predilezione per l’esplorazione internazionale e una crescente autonomia.

Nel 2024, le prenotazioni su Yescapa in Italia hanno mostrato un incremento del 17% rispetto all’anno precedente. Nonostante questa crescita, il settore incontra ostacoli a causa di un quadro normativo italiano che ancora non riconosce legalmente la condivisione tra privati di tali veicoli. Da due anni Yescapa collabora attivamente con le istituzioni per promuovere una legislazione che distingua la condivisione non professionale dal noleggio commerciale. Una proposta di legge specifica è in fase di esame presso la Camera dei Deputati.

Vanlife, 10 cose da sapere

Età prevalente dei nuovi camperisti: 25-34 anni. Percentuale di richieste per campervan su Yescapa: 37%. Percentuale di richieste per camper mansardati su Yescapa: 28%. Destinazione estera più popolare: Spagna (41%). Seconda destinazione estera più popolare: Portogallo (13%). Percentuale di viaggi prenotati verso Paesi esteri: 64%. Crescita delle prenotazioni Yescapa in Italia nel 2024: +17%. Durata dell’impegno di Yescapa nel dialogo normativo: due anni. Riconoscimento legale condivisione privati: non ancora presente in Italia. Stato della proposta di legge: in fase di esame presso la Camera dei Deputati.

Ultima modifica: 3 Giugno 2025