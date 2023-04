Il 46° Tour of the Alps viaggia con Suzuki Hybrid

Suzuki sarà Auto del 46° Tour of the Alps 2023, l’avvincente corsa a tappe Euroregionale che si svolgerà dal 17 al 21 aprile prossimi tra il Tirolo, l’Alto Adige e il Trentino.

La manifestazione, che costituisce uno degli eventi clou nel calendario primaverile UCI Pro Series, vedrà la Casa di Hamamatsu supportare l’Organizzazione del Gruppo Sportivo Alto Garda, fornendo una flotta 100% hybrid composta da Swace, Vitara e Across.

Lo staff utilizzerà la flotta Suzuki per muoversi lungo il tracciato per tutte le esigenze logistiche legate all’evento di gara e garantirà ai ciclisti in corsa il supporto tecnico necessario.

Suzuki scenderà in corsa con differenti tecnologie ibride: dal sistema 140V di Vitara Hybrid a quello a 207V di Swace Hybrid, per arrivare infine al raffinato 335V plug-in hybrid di Across, in grado di fornire un’autonomia in modalità elettrica fino a 98 km in città secondo i severi standard di omologazione WLTP.

La presenza di Suzuki al Tour of the Alps 2023 sarà rafforzata dalla presenza della Suzuki Lounge, la zona hospitality, allestita in occasione di ogni tappa e attorno a cui graviterà la carovana del Tour, i suoi ospiti e la stampa specializzata.

Le parole di Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, che ha aggiunto:

“Dove si incontrano passione, sport con l’unicità dell’ambiente della montagna, Suzuki è di casa. Siamo felici che il Tour of the Alps abbia scelto Suzuki Hybrid per accompagnare l’organizzazione e gli atleti lungo il percorso e garantire il massimo rispetto della natura che attraverseranno.” “il ciclismo rappresenta bene i valori di competizione, resistenza, rispetto delle regole e dell’avversario, che hanno caratterizzato la storia ultracentenaria di Suzuki Motor Corporation.”

Il commento di Giacomo Santini Presidente del GS Alto Garda:

“Siamo orgogliosi della collaborazione che ci unisce a Suzuki, basata su alcuni dei valori fondanti dell’alleanza euro-regionale, come la tutela del territorio e il rispetto dell’ambiente. È bello veder crescere di anno in anno l’intesa e la comunanza di visioni con un partner che ha creduto con forza nel ciclismo ed è stato protagonista di esperienze importanti: significa che non solo la nostra partnership, ma la nostra organizzazione, sta andando nella giusta direzione.”

Cosa è il Tour of the Alps

Affonda le sue radici in un passato lontano, ma affronta il presente con spirito innovativo. La corsa ha raccolto nel 2017 l’eredità del leggendario Giro del Trentino, che nelle sue quaranta edizioni aveva scritto pagine memorabili della storia del ciclismo. Il suo albo d’oro è costellato di nomi prestigiosi, che in epoca recente spazia da Vincenzo Nibali a Geraint Thomas, da Thibaut Pinot a Simon Yates.

Oggi Tour of the Alps, recupera quella tradizione agonistica e la rielabora, sposando una formula tanto moderna quanto avvincente, che dà sempre più importanza all’intensità della gara rispetto alla distanza coperta. Percorsi tecnici e sfidanti con chilometraggi contenuti invogliano i ciclisti a dare il meglio in ogni momento, a tutto vantaggio anche della spettacolarità.

Queste caratteristiche sono molto apprezzate sia dagli atleti sia dai team e portano il Tour of the Alps ad acquisire anno dopo anno un prestigio sempre maggiore sulla scena ciclistica internazionale. Quest’anno si schiereranno al via 19 squadre, ben otto delle quali appartenenti al circuito World Tour, cui si sommano l’Austria National Team, nove compagini Pro Continental e una Continental.

L’edizione 2023 prevede cinque tappe, per un totale di 752,6 km e con un dislivello complessivo di quasi 15.000 metri. Queste le frazioni in programma, due delle quali presentano anche un impegnativo arrivo in salita:

Programma 46° Tour of the Alps

Lunedì 17 aprile – Tappa 1 – Rattenberg – Alpbach (127,5 km)

Martedì 18 aprile – Tappa 2 – Reith Im Aalpbachtal – Renon (165,2 km)

Mercoledì 19 aprile – Tappa 3 – Renon – Brentonico San Valentino (162,5 km)

Giovedì 20 aprile – Tappa 4 – Rovereto – Predazzo (152,9 km)

Venerdì 21 aprile – Tappa 5 – Cavalese – Brunico (144,5 km)

