Noleggio, la rivoluzione green delle vacanze

Il panorama della mobilità estiva evidenzia mutamenti profondi grazie al noleggio. I vacanzieri ora manifestano una sensibilità ecologica. La preferenza per i veicoli a ridotto impatto ambientale definisce una transizione concreta.
Sorpasso storico nei propulsori
Le motorizzazioni ecologiche conquistano la quota maggioritaria. Le versioni ibride guidano la transizione. I motori tradizionali arretrano sensibilmente. La mobilità sostenibile diventa scelta predominante per i viaggiatori della penisola.
Pianificazione strategica contro il rincaro
I clienti modificano radicalmente le abitudini d’acquisto. Svanisce la consuetudine della prenotazione improvvisata. I turisti anticipano i contratti per blindare tariffe vantaggiose. I soggiorni si dilatano temporalmente.
Il richiamo delle mete insulari
I flussi turistici premiano i territori meridionali. Le isole maggiori registrano picchi di richieste. La clientela internazionale traina il comparto. La penisola consolida il proprio fascino globale.
a. Il noleggio si conferma pilastro dei trasporti. “In un contesto economico complesso, e di fronte alle incertezze attuali, i consumatori non rinunciano alle vacanze ma scelgono di pianificarle con più consapevolezza e lungimiranza” dichiara Pasquale Piccolino, Country Manager di Drivalia Italia.
“Da un lato, il sorpasso storico delle motorizzazioni a zero e basse emissioni, che superano il 50% delle preferenze, dimostra una maturità ormai strutturale verso un turismo sostenibile. Dall’altro, l’aumento dell’anticipo di prenotazione e della durata dei noleggi risponde all’esigenza di ottimizzare tempi e costi, trasformando il noleggio nel pilastro di un viaggio più consapevole” conclude Piccolino.
5 cose da sapere sul noleggio nell’estate 2026
- Quota elettrificata: Le vetture a spina raggiungono la percentuale record del cinquantaquattro per cento.
- Anticipo prenotazioni: La pianificazione media sale a trentuno giorni per bloccare listini competitivi.
- Durata noleggi: I contratti estivi si estendono coprendo nove giornate medie per nucleo.
- Meta regina: La Sicilia guida le preferenze generali raccogliendo ingenti volumi di contratti.
- Svolta Sardegna: L’isola sarda svetta nelle preferenze per chi seleziona modelli alimentati a batteria.
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Ultima modifica: 14 Luglio 2026