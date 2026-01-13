Nissan Leaf è la “migliore auto compatta al mondo” per il WWCOTY 2026

Nissan annuncia che la nuova LEAF ha ricevuto il riconoscimento di Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), premio internazionale composto esclusivamente da giornaliste del settore automotive provenienti da 54 paesi.

Si tratta della terza generazione della prima auto elettrica di massa al mondo, una vettura che unisce design aerodinamico, prestazioni brillanti e tecnologia intuitiva, rendendo la guida quotidiana più semplice e sicura e supportando l’adozione della mobilità elettrica da parte di un pubblico sempre più vasto.

Ivan Espinosa, Presidente e CEO Nissan, ha sottolineato: “Il riconoscimento da parte di WWCOTY conferma l’impegno della Casa nel rendere i veicoli elettrici accessibili e desiderabili per tutti i clienti, e dimostra come la nuova LEAF continui a facilitare la transizione verso la mobilità sostenibile grazie a tecnologie avanzate e un’esperienza di guida semplificata.”

Design elegante e autonomia

La nuova LEAF combina linee pulite e proporzioni bilanciate con un motore elettrico da 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

Le batterie da 52 o 75 kWh garantiscono un’autonomia fino a 622 km, mentre il sistema intelligente di gestione termica ottimizza la ricarica in ogni condizione, coordinandosi con il navigatore Route Planner di Google Maps.

Tecnologia intuitiva e sicurezza

La LEAF integra funzioni di assistenza alla guida come ProPILOT Assist con Navi-link e e-Pedal Step con frenata rigenerativa regolabile, garantendo sicurezza e fluidità in ogni scenario urbano o autostradale.

L’Around View Monitor a 360° con funzione 3D e la telecamera frontale consentono manovre precise in spazi stretti, mentre cruise control intelligente, assistenza al mantenimento della corsia e monitoraggio del conducente completano la dotazione di sicurezza.

Connettività e comfort digitale

L’infotainment con Google integrato permette di gestire navigazione, climatizzazione e multimedialità tramite comandi vocali, mentre l’app NissanConnect Services consente di monitorare la batteria, pianificare la ricarica e regolare la temperatura dell’abitacolo da remoto, semplificando la mobilità quotidiana.

Jacky Gu, Vicepresidente E-Powertrain Nissan, ha aggiunto: “Il premio WWCOTY riconosce le scelte progettuali che uniscono comfort, sicurezza e sostenibilità, confermando come LEAF rappresenti un modello di riferimento per la mobilità elettrica globale.”

Le 5 cose da sapere sulla Nissan LEAF

Autonomia fino a 622 km con batterie da 52 o 75 kWh. Motore elettrico da 160 kW (218 CV) con 355 Nm di coppia. ProPILOT Assist e e-Pedal Step per guida sicura e intuitiva. Infotainment con Google integrato e comandi vocali. Comfort e sicurezza ottimizzati, con sospensioni equilibrate e assistenze avanzate.

Ultima modifica: 13 Gennaio 2026