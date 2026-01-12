Auto usate 2025, ecco le preferite dagli italiani

Auto usate, la analisi elaborata da Autohero fotografa le abitudini di acquisto della popolazione italiana nell’anno 2025. I risultati evidenziano una fedeltà radicata verso i nomi storici della industria motoristica nazionale unitamente a un interesse per i volumi dei SUV.

La Fiat Panda si conferma la regina incontrastata delle preferenze occupando la vetta nelle classifiche di vendita di numerose zone geografiche della penisola. Tale modello simbolo della Casa torinese raggiunge quote di mercato comprese tra il 4% e il 5% nelle aree maggiori del territorio. Seguono a breve distanza la Fiat 500 e la Jeep Renegade a testimonianza del successo riscosso dalle automobili capaci di unire compattezza e versatilità.

Auto usate 2025, dominio Fiat e ascesa dei SUV

Il Marchio Fiat guida la classifica nazionale con una quota del 13% superando i rivali Volkswagen e Mercedes-Benz fermi alla soglia del 7%. La categoria dei SUV rappresenta la tipologia di automobile prediletta in ogni distretto raggiungendo la quota del 49% nelle regioni del Sud.

Le utilitarie mantengono una presenza rilevante oscillando tra il 22% e il 31% della domanda complessiva registrata presso la rete di vendita Autohero. Le berline presidiano una fetta stabile del mercato oscillante tra il 18% e il 20% confermando la attualità di forme classiche e funzionali. “Il barometro sulle preferenze di acquisto conferma il legame degli italiani con i nomi storici ed evidenzia la evoluzione delle abitudini moderne”, afferma Donald Shehu, Retail Director di Autohero Italia.

Auto usate 2025, preferenze regionali tra utilitarie e berline

Le zone del Nord mostrano una predilezione per la utilitaria torinese mentre il Veneto premia la BMW Serie 1 e la Mercedes Classe A. La Valle d’Aosta registra una parità assoluta tra la piccola di casa Fiat e i modelli Volvo XC40 e Mercedes GLA con il 6,5%.

In Friuli Venezia Giulia la Ford Focus conquista la vetta seguita dalla Toyota Yaris e dalla compatta della Casa della Stella di Stoccarda. Il mercato del Centro Italia vede la Panda al vertice con la eccezione della Toscana dove la Fiat 500 ottiene il primato. Le regioni meridionali e le isole manifestano un interesse per la Jeep Renegade e la Fiat 500X confermando la natura rustica di tali automobili.

Auto usate 2025, i modelli

Area/Regione Modello #1 Modello #2 Modello #3 Nord-Ovest Panda (4%) 500 (2,8%) Clio (2,5%) Nord-Est Renegade (2,6%) Panda (2,5%) Serie 1 (2,1%) Centro Panda (4,6%) 500 (3,2%) Renegade (2,7%) Sud e Isole Renegade (3%) Classe A (2,8%) 500X (2,7%)

Motori termici e transizione verso il futuro

La scelta della alimentazione ricade sulla benzina seguita dal diesel mentre le varianti ibride occupano il gradino infimo del podio delle vendite. Tale graduatoria testimonia una transizione graduale del parco circolante nazionale verso soluzioni tecnologiche caratterizzate da un minore impatto ambientale rispetto al passato.

La disponibilità di automobili certificate e ricondizionate attrae i compratori interessati a unire il risparmio economico alla sicurezza garantita dai controlli dei tecnici specializzati. Ogni automobile inserita nel catalogo digitale beneficia di una garanzia di un anno e del diritto di rimborso entro un termine di 21 giorni. La crescita delle transazioni digitali riflette la trasformazione di un settore industriale capace di automatizzare i processi di acquisto e di finanziamento per la clientela.

Auto usate 2025, le carrozzerie

Area/Regione Carrozzeria #1 Carrozzeria #2 Carrozzeria #3 Nord-Ovest SUV (37,3%) Utilitaria (31%) Berlina (18,6%) Nord-Est SUV (39,8%) Utilitaria (23,1%) Berlina (20,2%) Centro SUV (38,2%) Utilitaria (29,9%) Berlina (17,5%) Sud e Isole SUV (49%) Utilitaria (22,5%) Berlina (18,3%)

Le 5 cose da sapere sulle auto usate nel 2025

La Fiat Panda domina il mercato dell’usato italiano nel 2025 raggiungendo quote fino al 5% nelle regioni principali. I SUV costituiscono la categoria di automobile preferita dagli italiani con picchi di vendita vicini al 50% nel Mezzogiorno. Il Marchio Fiat mantiene la leadership nazionale con il 13% delle preferenze delle auto usate seguito da Volkswagen e Mercedes-Benz al 7%. La transizione ecologica procede in modo graduale con la predilezione dei motori a combustione interna seguiti dalle alimentazioni ibride. Ogni automobile acquistata tramite Autohero include un anno di garanzia e la possibilità di recesso gratuito entro 21 giorni solari.

Ultima modifica: 12 Gennaio 2026