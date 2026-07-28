Fiat Ducato compie 45 anni, epopea di un fenomeno italiano

Quarantacinque anni di carriera trasformano Fiat Ducato, il re dei veicoli commerciali, in leggenda.
Dal 1981 questa pietra miliare firmata FIAT Professional macina chilometri, aiutando lavoratori, flotte aziendali e viaggiatori.
La quota di oltre 3,5 milioni di pezzi realizzati testimonia un dominio industriale assoluto.
Lo stabilimento di Atessa in Italia e l’impianto di Gliwice in Polonia garantiscono una capacitÃ produttiva imbattibile.
Fiat Ducato, rivoluzione tecnica dal van alla scossa pulita
Sei generazioni hanno rivoluzionato l’universo furgonato imponendo la trazione anteriore, un’abitabilitÃ automobilistica e una flessibilitÃ operativa senza paragoni.
Oggi la variante a zero emissioni E-Ducato eleva l’asticella tecnologica.
La batteria integrata permette fino a 424 km di percorrenza WLTP. Il sistema rapido ripristina la carica dal 0% all’80% in appena 55 minuti.
Fiat Ducato, il re incontrastato del turismo su quattro ruote
Il legame con il mondo dei camper nasce nel 1982 insieme ai primi allestitori tedeschi Dethleffs, Heku e Weinsberg.
Con 1,6 milioni di basi consegnate ai costruttori ricreazionali, questo modello incarna la vacanza libera.
Il 2025 ha registrato 31.370 immatricolazioni nel settore ricreazionale in Germania con un balzo del 17%.
L’esito del sondaggio Promobil lo incorona piattaforma preferita per il 17Â° anno consecutivo.
VersatilitÃ sartoriale per ogni sfida lavorativa
La filosofia progettuale Fit for Mission trasforma l’autoveicolo in uno strumento modulare adatto a ogni impiego lavorativo.
Le varianti spaziano dal furgone lastrato al telaio cabinato, passando per cassoni fissi o ribaltabili.
Il programma CustomFit estende la personalizzazione grazie a conversioni certificate sviluppate insieme a partner specializzati.
Una storia italiana capace di dominare le strade europee senza mostrare mai stanchezza.
5 cose da sapere sull’anniversario di Fiat Ducato
- Traguardo storico: Raggiunti 45 anni di presenza sul mercato con oltre 3,5 milioni di unitÃ prodotte.
- Autonomia elettrica: La versione E-Ducato assicura fino a 424 km nel ciclo omologativo WLTP.
- Ricarica rapida: La batteria accumula energia dal 0% all’80% nell’arco di soli 55 minuti.
- Dominio camper: Realizzati ben 1,6 milioni di telai destinati ai veicoli ricreazionali da viaggio.
- Fabbriche chiave: La produzione principale fa perno sugli stabilimenti di Atessa e Gliwice.
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Ultima modifica: 28 Luglio 2026