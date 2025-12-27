Fiamma Olimpica a Pomigliano, Alfa Romeo protagonista a Milano Cortina 2026

Lo stabilimento di Pomigliano dâ€™Arco ha accolto la Fiamma Olimpica, inserendosi nel percorso simbolico verso Milano Cortina 2026.

Il sito produttivo campano rappresenta uno snodo centrale per lâ€™industria automobilistica nazionale e per la strategia manifatturiera del Costruttore.

Fiamma Olimpica a Pomigliano, Alfa Romeo protagonista a Milano Cortina 2026

A Pomigliano dâ€™Arco nasce lâ€™Alfa Romeo Tonale, C-SUV che sostiene la presenza industriale del Marchio nel segmento centrale europeo.

La tappa campana rientra in un itinerario che collega Roma a Milano attraversando oltre 300 comuni italiani.

Il viaggio della Fiamma unisce territori produttivi e luoghi simbolici dellâ€™eccellenza industriale nazionale.

Pomigliano dâ€™Arco figura accanto agli stabilimenti di Melfi, Modena e Torino nel percorso simbolico olimpico.

Pomigliano dâ€™Arco: industria e identitÃ 

Il passaggio della Fiamma ha coinvolto dipendenti e famiglie allâ€™interno dello stabilimento produttivo campano.

Una selezione di lavoratori ha accompagnato la Fiamma lungo i reparti produttivi tra momenti di partecipazione collettiva.

La presenza della Tedofora Stefania Belmondo ha rafforzato il legame tra sport e industria.

Fiamma Olimpica a Pomigliano Alfa Romeo protagonista a Milano Cortina 2026 4 700x467

Belmondo ha conquistato 10 medaglie Olimpiche e 13 titoli iridati nella carriera agonistica internazionale.

Le 24 vittorie in Coppa del Mondo collocano lâ€™ex atleta ai vertici della storia italiana dello sci nordico.

La testimonianza sportiva ha sottolineato valori condivisi tra competizione, disciplina e lavoro industriale.

Alfa Romeo e il viaggio olimpico 2026

Alfa Romeo ricopre il ruolo di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

Il Costruttore supporta il convoglio con Stelvio, Tonale e Junior.

Le auto accompagnano staff, organizzazione e rappresentanti istituzionali lungo il percorso nazionale.

Il legame con Milano Cortina 2026 ha generato serie speciali dedicate per Tonale e Junior.

Le edizioni olimpiche propongono dotazioni dedicate e soluzioni estetiche riservate ai vertici di gamma.

Gli interventi mirano a rafforzare identitÃ  sportiva e coerenza stilistica del linguaggio Alfa Romeo.

Fiamma Olimpica a Pomigliano Alfa Romeo protagonista a Milano Cortina 2026 7 700x467

Stellantis e il supporto alla mobilitÃ  olimpica

Stellantis sostiene Milano Cortina 2026 attraverso i Marchi italiani del gruppo industriale.

Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati forniranno circa 3.000 automobili a supporto dellâ€™evento.

Oltre metÃ  della flotta presenta sistemi di elettrificazione.

Le auto serviranno atleti, volontari, staff organizzativo e federazioni sportive internazionali.

Il progetto consolida il ruolo industriale nazionale nel contesto dei grandi eventi sportivi globali.

Fiamma Olimpica a Pomigliano Alfa Romeo protagonista a Milano Cortina 2026 3 700x467

Le 5 cose da sapere sulla Fiamma Olimpica a Pomigliano

  1. Pomigliano dâ€™Arco rappresenta una tappa industriale centrale nel viaggio verso Milano Cortina 2026.
  2. Alfa Romeo produce nello stabilimento campano il C-SUV Tonale.
  3. Il Marchio ricopre il ruolo di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica.
  4. Stelvio, Tonale e Junior supportano la logistica del convoglio olimpico.
  5. Stellantis fornirÃ  circa 3.000 automobili per Milano Cortina 2026.

Ultima modifica: 27 Dicembre 2025

