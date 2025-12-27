Fiamma Olimpica a Pomigliano, Alfa Romeo protagonista a Milano Cortina 2026

Lo stabilimento di Pomigliano dâ€™Arco ha accolto la Fiamma Olimpica, inserendosi nel percorso simbolico verso Milano Cortina 2026.
Il sito produttivo campano rappresenta uno snodo centrale per lâ€™industria automobilistica nazionale e per la strategia manifatturiera del Costruttore.
A Pomigliano dâ€™Arco nasce lâ€™Alfa Romeo Tonale, C-SUV che sostiene la presenza industriale del Marchio nel segmento centrale europeo.
La tappa campana rientra in un itinerario che collega Roma a Milano attraversando oltre 300 comuni italiani.
Il viaggio della Fiamma unisce territori produttivi e luoghi simbolici dellâ€™eccellenza industriale nazionale.
Pomigliano dâ€™Arco figura accanto agli stabilimenti di Melfi, Modena e Torino nel percorso simbolico olimpico.
Pomigliano dâ€™Arco: industria e identitÃ
Il passaggio della Fiamma ha coinvolto dipendenti e famiglie allâ€™interno dello stabilimento produttivo campano.
Una selezione di lavoratori ha accompagnato la Fiamma lungo i reparti produttivi tra momenti di partecipazione collettiva.
La presenza della Tedofora Stefania Belmondo ha rafforzato il legame tra sport e industria.
Belmondo ha conquistato 10 medaglie Olimpiche e 13 titoli iridati nella carriera agonistica internazionale.
Le 24 vittorie in Coppa del Mondo collocano lâ€™ex atleta ai vertici della storia italiana dello sci nordico.
La testimonianza sportiva ha sottolineato valori condivisi tra competizione, disciplina e lavoro industriale.
Alfa Romeo e il viaggio olimpico 2026
Alfa Romeo ricopre il ruolo di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.
Il Costruttore supporta il convoglio con Stelvio, Tonale e Junior.
Le auto accompagnano staff, organizzazione e rappresentanti istituzionali lungo il percorso nazionale.
Il legame con Milano Cortina 2026 ha generato serie speciali dedicate per Tonale e Junior.
Le edizioni olimpiche propongono dotazioni dedicate e soluzioni estetiche riservate ai vertici di gamma.
Gli interventi mirano a rafforzare identitÃ sportiva e coerenza stilistica del linguaggio Alfa Romeo.
Stellantis e il supporto alla mobilitÃ olimpica
Stellantis sostiene Milano Cortina 2026 attraverso i Marchi italiani del gruppo industriale.
Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati forniranno circa 3.000 automobili a supporto dellâ€™evento.
Oltre metÃ della flotta presenta sistemi di elettrificazione.
Le auto serviranno atleti, volontari, staff organizzativo e federazioni sportive internazionali.
Il progetto consolida il ruolo industriale nazionale nel contesto dei grandi eventi sportivi globali.
Le 5 cose da sapere sulla Fiamma Olimpica a Pomigliano
- Pomigliano dâ€™Arco rappresenta una tappa industriale centrale nel viaggio verso Milano Cortina 2026.
- Alfa Romeo produce nello stabilimento campano il C-SUV Tonale.
- Il Marchio ricopre il ruolo di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica.
- Stelvio, Tonale e Junior supportano la logistica del convoglio olimpico.
- Stellantis fornirÃ circa 3.000 automobili per Milano Cortina 2026.
Leggi ora:Â le news motori
Ultima modifica: 27 Dicembre 2025