Auto usate, ecco le più cercate nel 2024 in un mercato in crescita

Il mercato italiano delle auto usate ha chiuso il 2024 con una crescita dell’8,3%.

Autohero, piattaforma di vendita online, fotografa i trend degli italiani.

Fiat si conferma il marchio più amato, con una quota di mercato del 12%. Le case automobilistiche tedesche, Volkswagen (7,7%), Mercedes-Benz (6,6%) e BMW (6,3%), registrano un incremento rispetto all’anno precedente. Renault, al quinto posto con il 6,2%, perde posizioni.

Auto usate, come è andata

Fiat Panda si conferma l’auto più venduta, con il 3,4% del totale. Seguono Mercedes-Benz Classe A e Jeep Renegade, entrambe con il 2,6% delle vendite. Fiat 500 (2,4%) e Fiat 500X (2,3%) completano la classifica dei modelli più popolari.

Il 2024 ha segnato una crescita della domanda di auto ibride. Toyota C-HR (10,2%) e Toyota Yaris (10,1%) sono le preferite dagli italiani, ma anche tra le ibride la Fiat Panda (4,8%) si difende bene. Lombardia, Lazio e Veneto sono le regioni con il maggior numero di vendite di questa tipologia di auto.

Il grigio è il colore più scelto (28%), seguito da bianco (25,8%) e nero (17,5%). Gli italiani dimostrano una netta preferenza per i Suv, che rappresentano il 42,9% delle vendite. Seguono le city car (29,6%) e le berline (15,8%). Nel 2024 gli italiani hanno preferito il cambio automatico (58,1%) al manuale (41,9%).

“L’impegno di Autohero nel fornire un’offerta diversificata di auto usate di alta qualità, meticolosamente ispezionati e ricondizionati, si riflette nei nostri dati di vendita del 2024. La classifica delle auto più vendute evidenzia alcune continuità con l’anno precedente, come la preferenza per i Suv e la forte fedeltà dei consumatori per il marchio Fiat, simbolo di italianità nel mondo” – ha dichiarato Donald Shehu, Director Retail Italia.

“Siamo orgogliosi di poter accompagnare i consumatori in un processo di acquisto della propria auto usata semplice, trasparente e veloce, in linea con le rinnovate richieste del mercato”.

Autohero propone migliaia di auto usate di tutte le marche e modelli, controllate e ricondizionate nei propri centri di produzione. Ogni auto gode di una garanzia di un anno. L’azienda offre diversi servizi, tra cui finanziamento, consegna a domicilio, permuta e garanzia di rimborso.

Ultima modifica: 10 Gennaio 2025